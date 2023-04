Quién merece y quién no estar en el grupo unificado









Esta noche se unificarán los concursantes que habitan dos localizaciones distintas para comenzar a vivir todos en playa Pelícano. Es un momento importante que no todos merecen vivir por igual. A pesar del odio que se puede apreciar hacia él en redes sociales, Manuel está demostrando ser un gran superviviente. Si no fuera por él habrían perdido el fuego mucho antes y más veces, tarea en la que ha sido ayudado por Bosco desde que coinciden ambos en cayo Paloma. Además, es uno de los mejores pescadores de esta edición, sin duda alguna el más destacado en su actual ubicación. Manuel nos ha dado salseo y contenido sin fin, desde su poco creíble relación con Katerina hasta sus enfrentamientos con Asraf. No tengo ninguna duda de que merece pasar a la siguiente fase de este juego.

Observará el lector que no me ando con rodeos. He ido directamente y por derecho a este juego de pasar pantalla que propongo, donde solo quedarán quienes lo merecen. Naturalmente, según mi personal e intransferible opinión. Manuel debería salvarse esta noche, si es por valorar su aportación a la supervivencia y por contenido que nos ha proporcionado hasta ahora. Otras valoraciones no me interesan en este momento, donde me importa evitar ver en la unificación a quien no lo merece. Raquel Arias está siendo una concursante discreta, de perfil bajo y poco comprometida. No destaca en las pruebas, ni en la supervivencia, y en sus relaciones ha estado condicionada por su forma de ver el concurso.

Pienso que Arias no quería verse en la palestra al confiar poco en ella misma. Si es por nivel de fama, está claro que otros están por encima, pero también los hay de su nivel o más bajo. No obstante, se trata más de desconfianza e inseguridad que de otra cosa. Su sumisión y falta de crítica a Mosquera clamaba al cielo en ocasiones. Con Asraf no ha sido igual, y aunque ha jugado a desmarcarse del grupo para tener con él un trato más amable y conciliador, al menos le ha censurado algunas cosas. Y, sobre todo, ha expresado a ese compañero su incomprensión ante su actitud, ese injustificado aislamiento del grupo, poniendo de por medio tan solo unos metros de arena.

A pesar de no ser muy evidente, creo que Arias ha dado un poco de equilibrio al grupo, sin grandes alharacas y siempre desde la modestia. Por todo lo anteriormente expuesto creo que debería quedarse y pasar de pantalla, aunque no sea una candidata clara a permanecer hasta la fase final. De momento he salvado a dos de los nominados, que son cuatro desde la salvación de Adara y Asraf el pasado martes. Me quedan las otras nominadas, dos mujeres que están en la palestra por decisión de la organización aunque es muy probable que lo hubieran estado igualmente sin esa ayuda. Sigo siendo claro y contundente: no creo que merezcan pasar a la siguiente fase, y no por lo sucedido entre ellas, o no tan solo por eso.

Si tenemos en cuenta que se han disculpado mutuamente y se relacionan desde entonces con normalidad, no me atrevería a condenarlas por una discusión que superó las líneas de lo permisible. Pero ni Arelys ni Yaiza han dado muestras de ser buenas supervivientes. Son dos mujeres poderosas, con un fuerte físico y en el caso de la cubana una resistencia bárbara, suficientemente comprobada en estas siete semanas. Pero la pregunta es: ¿lograrían sobrevivir en una isla desierta? No sé si alguno pasaría esa prueba, más dura todavía a la que están pasando en esta aventura televisiva. Pero tengo clarísimo que quienes menos papeletas tendrían para subsistir siendo “robinsonas” de verdad serían Yaiza y Arelys.

Por tanto, ya solo queda descartar a una de las dos para saber quién debería ser la expulsada de hoy. Ni que decir tiene que ninguna de las dos ganaría ni un solo asalto a Jaime y Artur, que van camino de ser los olvidados perpetuos. Si estos dos no han sucumbido ante Sergio, Mosquera o Katerina (ni esa otra concursante que entró como suplente y que ni me acuerdo ya de su nombre, mucho menos de su apellido) está claro que no lo harán frente a Yaiza o Arelys. En cuanto a mi elección, no hace mucha falta que explique por qué creo que debería ser eliminada de la palapa Arelys.

Esto no es un concurso de buenas personas, en cuyo caso seguramente Yaiza ni siquiera se habría subido al lujoso vuelo en el que viajan hasta Honduras. Tampoco tengo duda de que Arelys ha aportado más a la supervivencia, incluso a la convivencia. Más que nada porque Yaiza, si acaso, ha dinamitado la convivencia y tampoco ha destacado por sus dotes como superviviente. Se preguntarán entonces por qué prefiero la expulsión de la madre de Yulen. No tiene nada que ver con facilitarle que haga la llamada prometida a Anabel Pantoja. No tengo ni idea de si es cierto, como se dice por ahí, que ya estaba avisada de una próxima ruptura, pero desde luego mucho no le importaba cuando preguntó a su hijo por todas las personas cercanas excepto por su novia. Pero todo esto me es indiferente y, en verdad, tampoco tengo interés en que sea expulsada.

Lo que no quiero es que se vaya Yaiza en este momento. Le doy un margen de confianza en que la va a montar en el grupo unificado. Y, puestos a pedir, preferiría que fuera con alguien distinto a Asraf, porque esa historia ya me tiene aburrido. Si no es así pediré perdón y me pondré una penitencia a juego con la importancia del personaje (o sea, muy poquita cosa). Pero no descarto que Yaiza nos vaya a dar algún episodio más de esos que merecen ser comentados durante días. Por eso creo que puede esperar a ser expulsada al menos un par de semanas. Y la pérdida de Arelys no es precisamente algo que lamentar.

Una vez que he expulsado a Arelys (ahora hace falta que la audiencia votante coincida conmigo, lo cual no es nada habitual), dejando en el grupo a quien podría ser la concursante más desagradable de la historia del formato, toca repasar los no nominados para concluir si merecen todos pasar pantalla y coincidir en el grupo unificado. Tras una mirada general al grupo, creo que Ginés es quien más sobra. Nos acercamos a esa fase del concurso que cada expulsión es un sufrimiento, y salvo los ya mencionados no me gustaría que nadie más se fuera. Por otra parte, vistas las últimas salvaciones y pulsando un poco la opinión de la audiencia más activa en la red está claro que Adara, Asraf, Jonan y Bosco son los más fuertes hoy por hoy. El resto son uvas maduras que caerán más pronto que tarde.

Y un apunte breve previo a la unificación de esta noche. En cayo Paloma reaccionaron al broncón del domingo y pasaron un par de días intentando hacer fuego de forma intensa. Cuando vemos el martes que les terminan dando una cerilla podemos pensar que la organización les mima demasiado. Pero luego viendo las imágenes se puede entender como un necesario gesto, casi humanitario. Las condiciones en cayo Paloma, la isla más paradisiaca de los cayos, son infernales para hacer fuego, más en días de humedad cercana al cien por cien en algunas horas del día. Los pobres merecían comer el arroz hervido al menos durante un par de días.

