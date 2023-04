Yulen Pereira desvela a su madre su ruptura con Anabel Pantoja: “Me duele tener que escuchar esto aquí"

Ha sido entonces cuando Ion ha intervenido para tocar un tema que, sorprendentemente, aún no habían tratado. Arelys le respondía convencida diciendo que “todo estaba bien”, que así lo veía en la cara de su hijo. Pero, finalmente, Yulen le confesaba su ruptura con Anabel Pantoja: “Hay algo que no está bien”.

“Me está dando una noticia que entiendo que España sabe y yo me acabo de enterar. Lo siento muchísimo, me duele mucho. Me duele, pero… Entiendo que mi hijo me dará sus explicaciones y podré hablar con Anabel, pero me duele tener que escuchar esto aquí, me duele bastante", reaccionaba la superviviente.