Un Asraf vengativo deja a Artur sin comer cocido

Hasta ahora conocíamos a un Asraf pendenciero, amigo de las riñas y el conflicto. En el convencimiento de que a río revuelto ganancia de pescadores, el segundo mejor pescador de la edición (a mucha distancia de Manuel , que está a punto de superar las 100 capturas si no lo ha hecho ya) tira la caña y espera a ver si alguno de sus compañeros pica. Es como esos ornitólogos que para atrapar una gaviota o una lavandera solamente ponen un palito en el suelo y esperan que el ave se suba . Entonces tiran del palito y ya la tienen. Asraf es especialista en poner el palito, pero a sus compañeros. Y también he de decir que los demás son tan torpes que se suben una y otra vez.

Debería aprender Asraf otros principios de la ornitología. Por ejemplo que a un pajarito hay que cogerlo ejerciendo la presión justa, ni tan flojo que se escape, ni tan fuerte que lo asfixiemos. Asraf es de esas personas que no conocen los límites y termina tirando tanto de la cuerda que esta se termina rompiendo. O, completando el símil, aprieta tanto que termina asfixiando la convivencia a su alrededor. Vi a Jonan, Bosco o Ginés disfrutando más de la barbacoa que habían ganado en una prueba que ese Asraf intentando controlarlo todo y contagiando a los demás su estrés y nerviosismo. Asraf exagera su reacción ante todo aquello que le perjudica, claramente convencido de que amplificando su desgracia se ganará más y mejor el favor de la audiencia. El riesgo es ser descubierto, lo cual ha pasado hace semanas.

Ya sabíamos todo esto que digo, pero ahora hemos descubierto que Asraf también es dado al rencor, el resentimiento y la venganza . Quienes claman por las injusticias cometidas contra él y nos acusan de tratar con saña e inquina a este concursante, no se dan cuenta de que él es un maestro del encono, la aversión y la ojeriza. Su respuesta a esa sensación de que el universo está en su contra es repartir venganza con clara malevolencia. Eso hizo anoche dejando sin comer a Artur . Además, cerraba el círculo con lo sucedido la semana anterior. Entonces Adara le dejaba sin recompensa a él, ahora es él quien castiga a otro compañero, en este caso Artur .

Asraf repetía que su decisión era una respuesta a que Artur le dijese que era su principal enemigo, pero realmente dijo que era tan solo la persona con quien peor se lleva. La formulación de la pregunta le obligaba a nombrar a su peor enemigo en el concurso. Poniendo un poco de algodón de azúcar (que es lo que lleva ahora) a la respuesta, Artur aclaraba que "no tengo enemigos aquí", pero elegía a Asraf por ser con quién más veces discutió. Asraf no nominó a Artur y en su lugar dio el nombre de Raquel. Eso sí, se equivocó en las razones de su nominación al explicar que: “no puedo nominar a Ginés porque está expulsado y con Manuel hemos llegado a una tregua”. A ver, a Manuel no le podría haber nominado porque, con tregua o sin ella, es el líder de la semana.