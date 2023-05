Ginés Corregüela se entera de todo lo que ha sucedido fuera y recibe el 'rapapolvo' de su hija Miriam: "Yaiza no es tu felicidad"

"Imagínate la situación que hemos vivido aquí. Creo que la persona que tienes a tu lado, para mí, no te va a hacer feliz. Yo he apoyado que dejases a mamá y ella a ti porque la relación era tóxica pero no que hayas estado diez años engañando a mamá y a la familia. Independientemente de que te haya apoyado en el concurso, creo que en muchas ocasiones no has estado acertado. Te di una oportunidad como superviviente y en algunos aspectos me has defraudado. Te espero aquí, en casa, y para que me des unas explicaciones que a lo largo de mi vida no me has dado", le dijo Miriam Corregüela a Ginés.