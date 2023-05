Ginés Corregüela se convierte en el nuevo expulsado de 'Supervivientes' y se marcha pensando en "la papeleta por resolver"

Ginés Corregüela se ha convertido en el último expulsado de 'Supervivientes 2023' . La audiencia decidía no salvarse de la última nominación contra Asraf Beno, Manuel Cortés y Jonan Wiergo y el 'Rey de los bocatas' ponía así fin a su concurso, pensando en "la papeleta por resolver" en su vuelta a España.

Manuel rompía a llorar abrazado a su hermana, Alma Bollo. "Muchísimas gracias a toda la gente que me apoya, a mi hija, a la madre de mi hija, a mis abuelos, a toda España. No sabéis la alegría que me da seguir hasta el final. Muchas gracias", decía totalmente emocionado.