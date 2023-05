Asraf Beno y Manuel Cortés sellan la paz tras decirse las verdades a la cara

Todo comenzaba cuando Manuel acusaba a Asraf de haberle dicho que los chicos iban a ir a por él, pero Asraf lo negaba. "No sé por qué te montas esas paranoias, por qué das la vuelta a las cosas", le respondía. Manuel, indignado, le contestaba que no entendía por qué se lo negaba.

A continuación, Asraf aseguró que Manuel había estado todo el concurso pendiente de con qué compañeros juntarse para evitar salir nominado. "Yo nunca en mi vida te he dicho que tengo miedo a salir nominado porque sé quién soy. No tengo miedo ninguno. No me levanto por las mañanas como tú haciendo un teatro", respondió Manuel. Y mientras los supervivientes discutían, algunos compañeros opinaban que llevaban con la misma discusión desde hace dos meses.