Lo injusto de llegar a la final habiendo estado en un discreto segundo plano todo el tiempo

Sorprendidos por la salvación de Artur el pasado martes, no conciben Jonan y Alma que puedan estar fuera esta noche, antes que el propio Artur . Adara está con ellos, incrédulos los tres ante lo que está pasando. Jonan se merecía esta cura de humildad después de presumir de que se irían cargando a todos uno a uno, con una seguridad que no parece aconsejable. Otra cosa es que el susto del martes se termine materializando en su salida del concurso, lo cual consideraría profundamente injusto .

Jonan ha tenido una crisis importante que no quedó en el deseo de abandonar, sino que lo hizo realmente. Desde la cabaña presidencial recibió los impulsos necesarios para desear quedarse y, desde entonces, hemos visto un Jonan recuperado, más parecido al de las primeras semanas. Su aportación a la supervivencia ha sido distinta a la que pueden acreditar Artur o Bosco, pero no tienen todos que hacer idénticas labores. Mientras Artur pescaba, Jonan estaba preparando la comida. Y, lo que es más definitivo, mientras Artur dormía, Jonan estaba preparando el desayuno. No siempre lo hizo, pero más veces que su compañero, que fueron exactamente cero.