Fiesta 28 DIC 2025 - 09:57h.

Polémica en Villamanín por la venta de papeletas de más: una vecina afectada hace una interesante reflexión

Acuerdo en la Comisión de fiestas de Villamanín: todos podrán cobrar 'El Gordo' tras el lío con las papeletas

Compartir







Revuelo en el pueblo leonés de Villamanín después de que sus vecinos se hayan encontrado con una complicación a la hora de cobrar el premio de El Gordo. Y es que los vecinos pasaron rápidamente de la euforia al enfado al enterarse de que se habían vendido papeletas de más. En torno a esta polémica, hay una pregunta clave: ¿Ha habido un engaño o simplemente un descuido por parte de la comisión de fiestas de la localidad? 'Fiesta' analiza este revuelo y habla con una de las vecinas afectadas por esta mala gestión.

79432 es un número que nunca olvidarán los vecinos de Villamanín. Tampoco los quince jóvenes que forman parte de la comisión de fiestas del pueblo, que venden décimos y participaciones para financiar las fiestas. ¿El problema? Vender papeletas de más. Un error de gestión deja 50 participaciones sin validar. Cuando El Gordo cae en ese número, 4 millones de euros quedan sin derecho a cobro. Es por ello por lo que vecinos y comisión alcanzan un acuerdo para que nadie se quede sin su premio.

Pero no todos piensan igual. Mientras que unos defienden querer cobrar su premio al completo (se quejan de que, con este acuerdo, pierden un 10% que ceden a los vecinos afectados), otros consideran que prefieren mirar a todos a sus vecinos a la cara y aceptar ese reparto igualitario. Complicado dilema porque si a cada papeleta premiada le corresponden 80.000 euros de premio, cediendo una parte se queda en 72.000 (pierden, o dejan de ganar, 8.000 euros). Hablamos con una de las vecinas afectadas.

El testimonio de una vecina afectada por El Gordo de Villamanín

Inmaculada Gutiérrez, vecina de Villamanín, interviene en directo en el programa y su postura es contundente: "Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Yo estoy encantada de que me haya tocado El Gordo. Yo, el día 21 tenía cero, me da igual cobrar un 6% menos o un 10% menos porque yo he ganado un 90%. Si entre todos llegamos al acuerdo y todos cobramos, todos ganamos. No es que perdamos todos un 10, es que ganamos un 90", son sus aplaudidas palabras.

"La reunión fue a cara de perro. La tensión estaba palpable, pero menos un 3% de la gente que había allí, todos íbamos con la mejor de las intenciones e intentar llegar al mejor acuerdo posible porque nadie quiere estropearle la vida a nadie", añade. Pero hay quienes no piensan igual y piensan "ir a por todas" para cobrar el premio en su totalidad. "A mí cobrar un 6% más no me va a hacer más feliz porque yo no tenía dinero", remata Inmaculada.

¿Es necesario que todos los vecinos aceten del acuerdo para cobrar?

Jorge D. Mora (abogado experto en consumo) cuenta que no hace falta que estén todos los vecinos de acuerdo y, los que no acepten, pueden emprender acciones legales, aunque él recomienda aceptar el acuerdo porque, asegura, el juicio se puede demorar hasta cinco o seis años. Si alguien denuncia y salieran la sentencia a su favor, la comisión de fiestas tendría que responder con su propio patrimonio, pero si no llegan a los 4 millones de euros, los afectados se quedarían sin cobrar. Por eso el abogado recomienda aceptar el acuerdo.