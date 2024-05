Suso desvela que Gabriela fue infiel a Álex con un chico en un hotel: "Está dispuesto a venir aquí a desenmascararte"

Suso ha traído un ' bombazo' que ha revolucionado la gala que ha tenido lugar este miércoles en exclusiva en mitele PLUS con Cristina Boscá. El colaborador iba dando algunos pequeños detalles al principio del programa pero no iba a tardar en desvelarlo. Y es que este 'bombazo' salpicaba directamente a Álex pero sobre todo, a Gabriela, a quien le avanzaba que no iba a tener una gala fácil que digamos.

"¿Tú me dices mirándome a los ojos que no hay vídeos ni fotografías con ese chico? ¿Pueden salir fotografías estando él dentro de la habitación?", preguntaba de nuevo Suso. Gabriela se mostraba tranquila al preguntar Suso si se había besado con él o no. "Te lo aseguro que no", respondía. "Me has mentido en la cara", decía Suso, para después asegurar que ese chico está dispuesto a ir al plató y "desenmascarar" a Gabriela.