Pilar Llori casi consigue que se vuelva a romper el equipo naranja









telecinco.es

El navajazo que le metió anoche Pilar Llori a Albert Infante bien podría haber roto de nuevo el team. No digo que fuera su intención, aunque tampoco me resultaría extraño que así fuera. Primero aceptó ser jefa de campaña de Albert, pero luego decidió aceptar las consignas de su hermana y comunicar su renuncia a una defensa con la que ya estaba comprometida porque prefería llevar la campaña de Naomi Asensi. Ante la sorpresa que había producido en todos esta noticia, Naomi decidió aceptar el cambio de su jefa de campaña, que originalmente era Susana Bianca. Pero al rato pidió la palabra para renunciar a la defensa de Pilar con el fin de darle “un escarmiento”, según sus propias palabras.

Albert se había visto obligado a elegir un nuevo jefe de campaña al ser rechazado por Pilar, y Susana fue la elegida, ya que Naomi había aceptado en un principio la defensa de Pilar. Todo este lío no fue cerrado finalmente y en el ‘Ultima hora’ de esta noche se abrirá la votación para que la audiencia decida quien lleva la campaña de Naomi al no querer elegir ella. Su postura es lógica de principio a fin. Hizo bien en renunciar que la defienda Pilar después de la jugarreta que le había hecho a Albert. También se entiende que entre Sol Macaluso, Luca Dazi y Marta Castro no fuera capaz de hacer una elección.

A destacar que no eran elegibles ni Zeus Montiel, ni José Antonio Avilés ni Javier Fernández, aunque a este último se le puede ver en Madrid al ser responsable de la pista de hielo que pone cada año junto a una importante productora cinematográfica en la plaza de Colón. La maniobra de Pilar puede tener la consecuencia de que Albert tenga como jefa de campaña a Susana, una persona con quien nunca tuvo una relación especialmente buena, mientras la campaña de Naomi es llevada por una persona que ni siquiera conoce (Luca y Sol salieron de la casa antes de entrar ella). Aunque la cosa puede ser aún peor: Pilar podría terminar siendo la jefa de campaña de Naomi, a pesar de haber sido rechazada por esta, si es que la audiencia así lo decide.

La venganza de Pilar Llori hacia el team

Lo de Pilar es una canallada porque bien podría haber renunciado de primeras a la defensa de Albert. Ella ya sabía en ese momento que Naomi también habría querido que fuera su defensora, aunque no quiso entrar en disputa al dar por supuesto que Pilar elegiría a Albert antes que a ella. Lo mismo pasó con Alex Caniggia, disputado por Laura Bozzo y Carmen Alcayde, aunque esta también hizo otra elección convencida de que el argentino se decantaría por la diva. Al final Carmen fue quien peor lo hizo porque Karina la puso verde dentro de la casa por rencores que proceden de su época en el tomate. Tampoco se entiende si consideramos las burlas y críticas que muy recientemente hacía en la casa Carmen Alcayde sobre la mítica cantante de los setenta. Por no hablar de las veces que la colaboradora intentó convencer a Karina para que abandonara, semanas antes de que finalmente lo hiciera.

El puñal de Pilar a Albert hace especial daño al rechazarlo a posteriori, después de haber aceptado en un principio ser su jefa de campaña. La frialdad de Pilar al ver hundido a quien ella misma llamaba “hermana” es peor incluso que su inexplicable decisión. Si es cierto que le guarda rencor por el punto que le dio en la última nominación no se atrevió a decirlo, por lo que además de traicionera sería una cobarde. Tampoco me parece razón suficiente, especialmente si tenemos en cuenta que Albert se ocupó de aclarar bien sus razones. Me atrevo a decir que Pilar (insisto en que estuvo asesorada por su hermana) pretendía romper el equipo naranja de nuevo. Sería su venganza por el hecho de que ninguno de ellos le diera un voto en positivo, y un motivo para colgarse la medalla de haber conseguido que el team hiciera aguas una vez más.

Por suerte, Naomi reaccionó a tiempo y dejó a Pilar con un palmo de narices, compuesta y sin nadie a quien defender. Si no fuera porque el programa fuerza que sea candidata de nuevo a defensora de Naomi Asensi se habría frustrado el plan de ver en la casa una vez más a Jessica Bueno (elegida por Luitingo en el momento más previsible de la noche) y Pilar Llori juntas. Esto todavía puede pasar si la audiencia obliga a que Naomi tenga de jefa de campaña a Pilar en contra de su voluntad. Es más, estoy seguro de que así va a ser, pero no creo que los seguidores de esta concursante quieran hacer que pase semejante mal rato. Este fin de semana hacían conjeturas sobre tener que elegir un jefe de campaña y Naomi ya adelantaba que elegiría a Susana. Y es que Pilar, en estos momentos, resta más que sumar y hasta Luca sería mejor defensor, aunque no lo conozca en persona.

Naomi es la única responsable de su escaso protagonismo en el concurso

El concursante maltratado siempre gana puntos entre la audiencia. También quien lo defiende con decisiones quijotescas. Es decir, Albert y Naomi van a sacar provecho de la maniobra de Pilar, aunque no fuera esta su intención. En definitiva, la campaña de los finalistas va a ser un despropósito, con jefes de campaña que han sido previamente rechazados o tienen otros favoritos. Anoche mismo pudimos comprobar como Karina defendía el triunfo de Laura, a pesar de haber aceptado defender a Carmen. Michael Terlizzi sí tiene el jefe de campaña que quería, pero Gustavo Guillermo no es la alegría de la huerta y tampoco creo que vaya a sumar. Se prevé un curioso panorama.

Naomi anda estos días lamentando su escaso protagonismo en el concurso, lo cual solo es responsabilidad de ella. Hablando a cámara expresa su frustración y durante la fiesta del viernes dice que “está la vieja graciosa, la graciosa de Carmen, el flamenquillo, el guapo, el don carpetas y la amargada con cara de culo que se ha colado en la final”. Esta última es ella, según sus propias palabras, no las mías. En realidad, creo que se equivoca, es la insulsa que lo único que hacía era maquillarse las primeras semanas de estar en la casa, cuando otros llevaban un mes echándose el concurso a las espaldas. Dice que a pesar de haber tenido muchos enfrentamientos en la casa no tuvo nunca un cara a cara con nadie en las galas. No se habrá dado cuenta de que solo ha estado nominada dos veces. Y los cara a cara, al igual que los dilemas, han sido cosa reservada, en general, a los nominados.

Naomi, Albert y Luitingo salieron nominados un par veces, Carmen lo fue seis, Michael otras seis, mientras que Laura salía a la palestra la friolera de ocho veces, y no lo estuvo una más porque fue inmune. Naomi debería considerar que estar nominado es incómodo, pero da cierto protagonismo, justo el que ella no ha tenido. Durante unos días dije me había parecido lo más interesante que se podía observar en la casa y ahora considero que no debe ganar el concurso. Esto ha generado cierta confusión, que viene de tomar la parte por el todo. Dije, exactamente “en este momento” cuando hacía el comentario positivo sobre Naomi. Lo cual quiere decir que no me lo había parecido nunca antes, y tampoco me lo ha vuelto a parecer después. Aunque pongo en valor su gesto de anoche, con el que suma muchos puntos para mí.

Luitingo censura que Pilar Llori se vaya con un hombre la primera noche

No se puede negar que Pilar Llori está teniendo la peculiar habilidad de que se siga hablando de ella después de ser expulsada por segunda vez, en ocasiones sin que lo pretenda. Las palabras que le dedicó Luitingo el pasado jueves poco antes de la expulsión merecían mejor espacio que al principio de la edición especial para abonados de mitele PLUS y explican que se marchase sin despedirse de la sala de expulsiones. Esto fue lo que dijo el cantante: “Entonces no te vayas con un tío la primera noche, eh. Que eso yo no lo he hecho nunca”. A lo que Pilar responde: “Jamás en la vida he hecho eso. En 26 años que tengo nunca en mi vida”. Luitingo, tras una sonora risotada, insiste: “Hombre, conmigo”.

Solo le faltó a Luitingo llamar hija de las cuatro letras a Pilar. Esta le contestó, con gran acierto, que ellos llevaban semanas tonteando. Lo gracioso, por decirlo así, es que él también estaría en la misma tesitura. Considerar el encuentro entre los dos tras ser expulsado el cantante como la primera noche me parece que es la ensoñación de un machista redomado. Considero sangrante que este impresentable haya tenido tantas ocasiones y esté en la casa a pesar del doble rechazo de la audiencia. Sus palabras a Pilar merecen el castigo de la audiencia y ojalá fuera el primer eliminado entre los finalistas.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos para convertirse en ganador de GH VIP 8 estaban así anoche: 31 %, 21 %, 16 %, 13 %, 10 % y 9 %. Es pronto para sacar conclusiones. Veremos si hay más de una salida este jueves o si sale alguien también el domingo.

Esta ha sido una de las ediciones en las que más monólogos a cámara se han visto. No solo de Laura Bozzo, también se han apuntado a esta moda Carmen Alcayde o Naomi Asensi, entre otros. Cosa distinta es lo de Albert Infante cantando en el vestido y pidiendo a la cámara un plano más o menos corto. Reflexiono sobre esto en mi Moleskine de hoy.









El Gato Encerrado