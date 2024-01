Manuel González pone contra las cuerdas a Efrén Reyero









telecinco.es

Manuel González está demostrando ser uno de los más listos en la casa. Es observador y tiene la capacidad (“un don”, dice Elena Rodríguez) para estar en todas partes. Esos “dones” hacen que se entere de todo, lo cual unido a su intuición le permite sacar conclusiones verosímiles. Llamémoslo intuición o simplemente sentido común, pero me ha sorprendido la perspicacia de Manuel, su facilidad para ver lo que hay detrás de una realidad aparente, a menudo no tan real. Ayer Manuel González puso contra las cuerdas a Efrén Reyero, y no lo hizo una vez sino tres, al menos.

En mi escrito de ayer me desdije de lo dicho el día anterior porque me pareció muy real la discusión de Marta López y Efrén Reyero en el vestidor. Sin embargo, durante el día me volvieron a asaltar las dudas y fue Manuel González quien se encargó de ponerme en la pista de nuevo. Al igual que piensa este concursante, creo que Marta y Efrén tenían un plan diseñado antes de entrar en la casa y una vez comenzado el encierro se les ha descuadrado el plan. Pongo a Manuel en valor no solo por la rica lectura que hace del concurso y sus tramas, también por su coraje a la hora de decirle a Efrén lo que piensa de lo que está pasando entre este concursante y Marta.

Manuel González y Finito tuvieron una conversación en la que pudimos comprobar que ambos están sobre esa pista de la que hablo. Finito cree que Efrén Reyero tiene a alguien mirando fuera. Buena manera de decir que alguien le está esperando, aunque cuando dice que le “metería un porrazo” a Ivana parece que se le estuviera olvidando. Manuel le aclara que, efectivamente, tanto a Efrén como a Marta les espera alguien fuera. Ellos mismos lo han confesado. Manuel aprovecha entonces para decir que algo de esos dos no le cuadra. Sospecha que hayan entrado con algo pactado de fuera. La conclusión es que cuanto más planeadas llevas las cosas desde fuera más se pueden descuadrar una vez estás dentro.

Tres veces preguntó Manuel González y tres negó Efrén Reyero

La conversación entre Finito y Manuel González tenía lugar después de que este último ya le hubiera planteado sus dudas directamente a Efrén Reyero. Durante el día contabilicé la friolera de tres veces que le preguntó si Marta López y él habían entrado con algo pactado. La primera vez fue a mediodía y la pregunta de Manuel fue directa y sin ambages. Efrén explica entonces que entraron con un pacto de no agresión, algo no referido por el dúo nunca antes. Estaba tirando balones fuera claramente. Manuel no está pensando precisamente en que acordasen no discutir e insiste: “No, pero un pacto de que pasara algo”. Efrén lo niega, pero no le ofende la duda de su compañero de concurso. Esto y que diera tantas explicaciones durante el día de ayer me hacen pensar que vamos bien encarrilados.

Algo más tarde, Manuel González está más convencido que nunca. “Efrén y Marta lo tenían preparado de fuera”, afirma. Dice que ha escuchado cosas y reconoce que está metido en todas partes. Manuel se reafirma en su teoría de que una vez dentro se les han caído, “porque las cosas que uno lleva preparadas se caen”. No ayuda a creer la palabra de Efrén que en su momento dijera “le daría un porrazo a Ivana” y ayer cambiase “porrazo” por “rollazo”. “Me preguntaron quién me parecía más guapa de la casa y respondí que quien más rollazo tiene es Ivana”, afirmaba Efrén Reyero, y lo hacía delante de Manuel González, con quien estaba hablando cuando dijo eso del “porrazo”. No existió la pregunta de la que habla y confirmamos que dijo “porrazo”. Como espectador es más fácil tener buena memoria porque las cosas quedan grabadas y escritas.

No contento con las negativas anteriores de Efrén Reyero, Manuel González volvía a preguntarle lo mismo que las veces anteriores sobre las siete de la tarde. En total, unas seis horas de presión en varias tandas. La insistencia de Manuel no se puede calificar como osadía, es más bien pura heroicidad. La pregunta ahora es si había hablado con Marta López antes de entrar en la casa para llevar un papel dentro. Si no me equivoco, aparece ahora la palabra “papel”. Imagino que no dijo “papelón” por no ser incorrecto. Efrén negó ayer tres veces, como Pedro de Tarso a Jesús de Nazaret.

Manuel González es perspicaz y está en todos lados

En el asunto de Marta López y Efrén Reyero me interesa más observar la perspicacia de Manuel González que la trama entre aquellos. Puedo entender que se hicieran los sorprendidos cuando se encontraron en la gala de presentación. Debieron creer que así complacerían al programa creando el relato de un reencuentro inesperado. No pensaron que como concursantes deben comportarse con naturalidad desde el minuto uno porque cualquier error puede acompañarlos hasta su salida de la casa. En todo caso, disculpo la actuación de esa noche, pero hasta ahí. Todo lo demás me sobra. Manuel lo explicaba a la perfección: “Me parece muy extraño ese cambio tan rápido de estar genial a lo que ha pasado de un día para otro”. No dudaríamos tanto si se hubieran esperado a ver las imágenes que les pusieron en la gala de este martes.

Manuel González preguntó y, una de las veces, hasta repreguntó a Efrén Reyero. Comparto su convicción de que entraban con un papel aprendido. Igual que comparto su desconfianza sobre el hecho casual de que Asraf se tuviera que enterar precisamente esta semana si va a ser papá. Por compartir, hasta comparto el cachondeo que se trajo el trío a costa de esto de Asraf. A pesar del marcado carácter de Lucía Sánchez y la actitud tan molona de Mayka como de que todo le da lo mismo, es Manuel González quien se está revelando como el líder del trío. No solo eso, además es todo un descubrimiento. Ahora mismo es uno de los concursantes que más me llaman la atención.

El protagonismo de Manuel González y su habilidad para estar siempre en todos lados, como comentaba Elena Rodríguez con Lucía Sánchez, le puede pasar factura bien pronto. Ayer hubo otros concursantes que comentaron la omnipresencia de Manuel. No vi en ninguno de los casos una amarga critica, pero tampoco parece que les deje tranquilos su actitud. Basta con que descubran que es un chico listo para hacer saltar todas las alarmas. A partir de ese momento, que ha de llegar con total seguridad, le tendrán miedo de verdad. Imagine el lector a Keroseno teniendo miedo a Manuel. Puede ser un infierno para el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’. Me parece que ya lo empiezan a temer.

Luca Onestini y los tobillos de Mayka Rivera

Luca Onestini no pierde el tiempo y ayer ya estaba elogiando a Mayka Rivera. “Es guapa de los tobillos al pelo”, decía. No estaba ella directamente, pero todos sabemos cómo funciona esto. Es muy probable que ya lo sepa. Al italiano lo que más le gusta en las mujeres son los tobillos y los de Mayka tienen su aprobación. Dice que es guapa, pero no pasará nada entre ellos. Y no lo dice por la posibilidad de que vaya a ser el primer expulsado porque está convencidísimo de que no será así. Lo veremos esta noche. Hablando de tobillos, la broma por el olor a pies de Marc Florensa todavía colea. Marta López seguía ayer con esa murga, como si no tuviera suficiente con contarle a todo el mundo lo suyo con Efrén Reyero. Lo más curioso es que lo repita con las mismas palabras, giros y cambios de entonación. En eso es un portento.

El problema de Marta López y el famoso olor a pies es que ignora el contexto. Es muy peligroso hablar conociendo solo una parte de la historia y sin haber visto lo sucedido el día anterior. Por eso es tan difícil analizar la convivencia en este programa y te obliga a ver todo lo posible para no meter la pata, lo cual es inevitable a veces. La broma que tanto molestó a Marta venía del día anterior, cuando Ana María Aldón e Ivana Icardi se burlaban de Marc Florensa porque tenía la planta de sus calcetines negros. Marc contaba que en su casa siempre anda en calcetines, incluso se extrañaba de que estuvieran todo el día con zapatos. De ahí pasaron a quitarle los calcetines y bromear sobre su mal olor. Esa fue la primera broma, siendo la otra una réplica que solo se entiende bien conociendo el contexto.

Moleskine del gato

En mi Moleskine de hoy reflexiono sobre el tono de acusación de quienes dicen de otras personas que buscan hacer televisión.

Esta noche tenemos una fiesta, con Marta Flich como maestra de ceremonias. Ha pasado solo una semana desde el comienzo y me da la impresión de que fuera bastante más tiempo por la cantidad de cosas a analizar. El discutido casting de esta edición nos ha dado una primera semana mucho más animada e interesante que la habida en la última edición VIP. Nunca se sabe lo que va a pasar en este reality.









El Gato Encerrado