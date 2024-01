Gema Aldón carga contra Marc Florensa para defender a su madre: "Lo único que quiere es hacer tele"

Ana María Aldón y Marc se han reprochado mutuamente no tener empatía con el otro y parece que no van a llegar a un punto de entendimiento porque sus charlas siempre acaban en sonados desencuentros. Gema, que está siguiendo muy atentamente esta edición, ha sacado la cara por su madre y ha arremetido contra el representante: "Él lo único que quiere hacer es tele, pero a costa de las lágrimas de mi mamá, no".