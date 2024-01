La reacción de la casa ante la salvación de Keroseno: Lucía brota por su no-despedida

La audiencia soberana de ‘GH DÚO’ ya se ha pronunciado, y ha decidido salvar de la nominación este jueves a Keroseno. Tras abandonar la sala de expulsión y dirigirse nuevamente a la casa, la reacción del resto de concursantes ante su regreso no se ha hecho esperar.

Muestras de cariño por parte de la mayoría de los habitantes de Guadalix de la Sierra, a excepción de Manuel y Lucía, que se mostraban indiferentes ante la salvación de Keroseno. Situación algo incómoda, que Marta Flich aprovechaba para hacer hincapié en la actitud de ambos: “Hola, enhorabuena otra vez Keroseno. He visto que todos tus compañeros te han felicitado… Todos no, Lucía y Manuel no te han saludado”.