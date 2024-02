Marta López puede ser más eficaz que Ana María Aldón irritando a sus compañeros









Los posicionamientos del domingo sirvieron para ver como se reconfigura la casa en esta nueva fase donde concursan individualmente. Asraf Beno está ya claramente unido a Ivana Icardi y Keroseno, más a la hora de posicionarse y nominar que en el día a día de la convivencia. Luego está el grupo de las tentaciones, más unidos que nunca y desconfiando de todos los demás. Ayer le tocó a Asraf, de quien Manuel González no se fía. Tampoco ha querido el trío decantarse por Ana María Aldón o Marta López, las dos concursantes cuya relación parece irrecuperable. Muy unida a ellos, como Asraf a Ivana y Keroseno, está Elena Rodríguez. Aunque anoche fue víctima de las bromas del trío a quienes se había unido Ana María, les siguió el juego en seguida persiguiéndoles zapatilla en mano.

Ana María Aldón y Marta López son satélites con órbita propia, no alineados a nadie aunque con más diferencias que coincidencias entre ellas. Coinciden en que ambas se sienten solas y poco apoyadas por sus compañeros de encierro. Marta ayer estaba en modo Ana María, exagerando lo sucedido la noche anterior y llegando al extremo de pedir que no le hiciera la comida y le apartaran a ella su parte para encargarse de cocinárselo, lo cual es contrario a la convivencia. Lo cierto es que aunque insista no podrá jamás Marta superar en dramatismo a Ana María.

Así las cosas, el grupo más poderoso con diferencia es el de las tentaciones, con Elena Rodríguez cada vez más unida a ellos. La próxima vez que nominen quedarán ocho en juego. Si la expulsada no fuera de este grupo estaríamos hablando del dominio de una mitad de la casa. Dado que no contemplo la expulsión de Ivana Icardi, y en el supuesto propuesto de que tampoco sea expulsada Mayka Rivera, la cosa estaría entre las eternas enemigas Marta López y Ana María Aldón. La que se salvase de las dos debería unirse al grupo de Ivana para equilibrar las fuerzas, enfrentándose entonces dos grupos de cuatro concursantes.

La prueba de las tres rejas

Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos a este martes 6 de febrero, momento en el que todavía son nueve concursantes. Señalaba antes coincidencias entre Ana María Aldón y Marta López aunque ya avisaba que son más las diferencias. Por lo visto ayer, una de ellas es que Marta está presionando a sus compañeros para que se pongan de su lado, reprochando a algunos por haberse interesado por Ana María y no por ella al acabar el debate del domingo. Durante toda la mañana y con una resistencia envidiable que le permite hablar mientras camina por la cinta sin que se note un solo quiebro en su voz, Marta intentaba tocar la fibra a Manuel González para ver si le llevaba a su terreno. Pero no se dejó.

Manuel González tuvo mucha paciencia con Marta López, a quien contestó de manera mucho más prudente y educada que cuando ha discutido con Ivana. Si lo mismo que le dijo en la mañana de ayer Marta se lo llega a decir Ivana hubiera reaccionado de manera bien distinta. No sé si es porque Marta López tiene una capacidad de seducción extraordinaria o sucede que le tienen un poco de miedo, pero me da la impresión de que no se atreven a llevarle mucho la contraria. Tampoco veo que la reacción a las salidas de pata de banco de Ana María sea la que consideraría lógica en sus compañeros. Creo que también une a Ana María y Marta que nadie se atreve a enfrentarse a ellas.

Estoy con Marta López porque a mí también me saca de quicio Ana María Aldón, pero mi problema es que no logro hacer pasar por las tres rejas aquello que cuenta. Dice la leyenda que el joven discípulo de un sabio filósofo le avisó un día de que estaban hablando de él con malevolencia. Este le preguntó si había hecho pasar por las tres rejas lo que le iba a contar. "¿Las tres rejas?", respondió el joven, a lo que siguió la explicación del filósofo. "Sí, la primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que es absolutamente cierto lo que me ibas a decir?". La respuesta fue: "No, lo he oído comentar tan solo".

El filósofo continuo su discurso: "Entonces al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Esto que deseas decirme, ¿es bueno para alguien?", a lo que discípulo volvió a negar: "No, en realidad no. Al contrario..." El filósofo terminó así su explicación: "¡Vaya! La última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta?". Tras la tercera respuesta negativa, concluyó mientras esbozaba una sonrisa: "Entonces, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido".

La expulsión de Mayka sería un aviso para el grupo de las tentaciones

La prueba de las tres rejas no se puede aplicar a los comentarios habituales de Marta López sin verla encallada en la primera reja. Lo mismo sucede si pretendo hacer que atreviese las dos siguientes. Marta en la reja de la verdad rompería los goznes de la reja sin que esta terminase de ceder nunca. Antes tendría que derribarla de un manotazo, lo cual haría fácilmente teniendo en cuenta su resistencia física. En cuanto a la reja de la bondad, a Marta le ha faltado ser empática con muchos compañeros para poder quejarse ahora de que no lo sean con ella. Creo que esta concursante conoce solo una persona a la que respeta y hasta reverencia, y es ella misma. Marta ama profundamente a Marta. Es tal su devoción a sí misma que posiblemente esto sea lo que le impide tener amor para repartir a nadie más.

A pesar de lo todo lo dicho, soy muy fan de Marta López. Posiblemente lo que cuenta no pase la reja de la necesidad, pero ella misma la pasaría sin problemas. Me sigue pareciendo necesaria su permanencia en esa casa, si acaso más que nunca. No deberíamos despreciar su capacidad para irritar a sus compañeros de manera mucho más eficaz que Ana María Aldón. Volviendo a su charla de la hora de la gimnasia con Manuel González, vi a este bordeando la desesperación y muy a punto de estallar. Si llega el día que alguien (no vale Ana María) estalla contra Marta no quisiera perdérmelo por nada del mundo (bueno, si es Ana María tampoco).

Así las cosas, creo que sería conveniente la expulsión de Mayka. No tanto porque lo merezca como porque a su grupo le vendría bien un toque de atención. También me parece interesante comprobar el nuevo movimiento de Elena Rodríguez una vez comprobado que los de las tentaciones no tienen tanto apoyo como se presupone en la casa. Creo que están confundiendo la parte con el todo. No es extrapolable al grupo el extraordinario apoyo que tiene Lucía Sánchez, lo cual hemos podido constatar en los porcentajes de anteriores expulsiones.

Mayka no sabe si arrepentirse de pintar un pene o llenar la casa de penes

El único inconveniente que veo a la expulsión de Mayka precisamente esta semana es que se pueda interpretar, dentro y fuera de la casa, como un castigo por pintar un pene en la puerta del frigorífico. Se le ha dado tanto bombo al asunto tras las exageradas y extemporáneas quejas de Ivana que ayer vi a Mayka entre arrepentida y tentada a pintar penes por toda la casa. “A ver si ha parecido que me gustan los penes”, decía la autora del grafiti, a lo que Elena respondía con su sensatez habitual: “Bueno, ¿y qué?”. Como si eso tuviera algo de malo. No recuerdo quien dijo entre los defensores en plató que el concurso de Mayka era como una isla de las tentaciones descafeinada, lo cual esta interpretó que es porque ahora solo ve penes pintados y en aquel reality los podía ver de verdad.

Por cierto, ayer Mayka cometía un error hablando de las pruebas típicas de otras ediciones, extrañados como están de lo que estarán preparando para esta semana. Si hacemos caso a los ruidos que se escucharon en la casa durante parte del día parece que estuvieran construyendo algo espectacular. El caso es que recordando la famosa prueba de sirvientes y señores decía Mayka que no se veía “sirviendo a estos”. Craso error, como digo, porque en caso de que llegaran a hacer esa prueba (ya vista en el último GH VIP) no dudo de que le darían el papel de sirvienta. Contaba mi padre que al incorporarse a la mili un sargento le preguntó dónde quería ser destinado y, con toda la inocencia de la edad, contestó que en cualquier sitio excepto con caballos y coches. Se pasó toda la mili en caballerías y conduciendo un todoterreno.

Si sale Mayka, Elena Rodríguez podría confirmar su afición a las rotondas, lo cual sería un sello familiar. Ya vimos la maniobra anterior en la que se apartó del grupo de Ivana cambiando el sentido de sus nominaciones de manera radical. Como no creo que nadie quiera aliarse con Ana María Aldón ni con Marta López, podría pasar que asistiéramos al maravilloso momento del regreso al grupo de Ivana, donde se reencontraría con Asraf Beno, a quien ayer defendía ante la desconfianza de Manuel González. Pero de esto hablo en el Moleskine.

Moleskine del gato

Como ya he adelantado, Manuel González no cree que Asraf Beno sea como se está mostrando, lo cual hace que no se fie de él. De esto hablo en mi Moleskine de hoy.









El Gato Encerrado