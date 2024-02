Ivana Icardi, víctima de su mala estrategia y el egoísmo de Keroseno









Ivana Icardi fue expulsada dejando en la casa concursantes cuya presencia en la casa es dudosa. Mientras ella llevaba una parte importante del peso del programa, teníamos que afanarnos en la búsqueda de otros para confirmar que siguen en el juego. Ivana ha sido el gran descubrimiento de este GH Dúo, lo cual no iba a variar durase más tiempo o no. Ha sido una concursante valiente y atrevida que siempre me transmitió una sensación de realidad que no he visto ni un solo minuto en Ana María Aldón, por poner un ejemplo. Y, sobre todo, ha sido el elemento discordante, una rara avis que ha osado enfrentarse al todopoderoso clan de las tentaciones.

No ha estado sola Ivana Icardi plantando cara a los del desparecido trío, el problema es que sus acompañantes eran poca cosa a su lado (Finito y Keroseno) o no terminaron de decidirse, manteniendo el culo entre dos sillas (Asraf Beno). Ana María no hay manera de saber dónde quiere estar y lo que quiere hacer, mientras que Elena Rodríguez supo dar el ‘rotondazo’ cuando se dio cuenta de dónde estaría más tranquila y protegida, al menos hasta que llegue su hora porque ya ha sido eliminado todo rastro de disidencia en la casa.

No nos engañemos. Ivana Icardi está en la calle víctima de su mala estrategia y el egoísmo de Keroseno. Llegó un momento que provocaba hastío ver a ambos amargados quejándose por todo, contagiándose mutuamente el virus de la exageración obsesiva. Ya nos habíamos enterado de que tienen a Manuel González como un tipo bastante chuleta que intenta manipular a quien tiene cerca. También éramos plenamente conscientes de que Mayka Rivera no les parece la persona más lista del mundo y entre todos sus compañeros creen que es la más prescindible. Por tanto, no hacía falta que lo estuvieran repitiendo todo el día, dando vueltas todo el rato a lo mismo, como la noria en la jaula de un hámster.

Es demasiado inocente pensar que el fandom de Adara Molinero ha sido capaz de expulsar a Ivana Icardi

Pero la mayor equivocación en la estrategia de Ivana Icardi fue salvar dos veces seguidas a Keroseno de la nominación quedando ella expuesta. La primera vez era de justicia tras el varapalo de la expulsión de su hermano Finito. Además, Ivana se estaba salvando de las primeras y todo indicaba que tenía el apoyo de la audiencia, que es lo más importante. Sin embargo, la segunda vez no debió exponerse porque la situación había cambiado y no era justo en absoluto que Keroseno no repartiese con ella esa ventaja. Ivana debió ser más prudente y protegerse, porque si no lo hacía ella misma nadie más lo haría. Y, sobre todo, Keroseno no debió aceptar una ventaja tan injusta.

Si Keroseno se hubiera negado a que su amiga Ivana Icardi quedase expuesta en su lugar ahora mismo Ivana seguiría en la casa y, muy probablemente, también él al haber premiado la audiencia su fidelidad. Tampoco ayudo a Ivana que sus seguidores hayan dispersado el voto, empezando la semana dándoselo a Ana María Aldón para cambiar luego por Mayka Rivera o viceversa. Todo lo contrario de lo que han hecho los seguidores del clan de las tentaciones, que tuvieron claro desde un principio su voto para Ivana en exclusiva. Y es que, amigos míos, la unión hace la fuerza, lo cual se tradujo en el siguiente resultado: Ana María Aldón obtuvo el 44 % de los votos e Ivana Icardi un 56 %.

Es absurdo echarle la culpa al empedrado, por muy costumbre española que sea. El fandom de Adara Molinero vota siempre al unísono lo que dice su lideresa, aunque en algunos casos no hace falta ni siquiera consultar ese oráculo porque todos ellos saben quiénes son los enemigos de su diva. Pero pensar que ese grupo de seguidores, más ruidoso que numeroso, es capaz de decidir una expulsión como la de Ivana Icardi es otorgarles demasiado poder. No es creíble que sean capaces de poner en la calle a Ivana y no pudieran evitar que expulsásemos dos veces a Adara en ‘Secret Story’. Demasiado inocente me parece quien piense que van a ser más disciplinados y poderosos con otros que con su musa.

Keroseno sigue teniendo con Ivana Icardi su particular ángel de la guarda

El concursante inmune de esta semana no tuvo un poder especial, sino que este fue reservado a la expulsada. Ana María Aldón, Mayka Rivera e Ivana Icardi eligieron una de las cajas que había en la sala de expulsiones. Esta última prefería la caja plateada, que viajo con ella (junto a las otras dos) hasta el plató. Una vez conocido el resultado de las nominaciones Ivana procedió a abrir la caja y comprobar el poder escrito en una tarjeta. “¡¡¡PODER DEL INTERCAMBIO!!!”, decía. Cada caja tenía un poder distinto y era Ivana quien debía decidir una vez expulsada. Adivine el lector a quién salvó de la terna de nominados. Efectivamente, de nuevo a Keroseno. Este concursante ya no tiene a Ivana cerca, pero sigue siendo su particular ángel de la guarda.

A falta de otra cosa, Manuel González y Mayka Rivera, contando con la complicidad de Lucía Sánchez y la omnipresente Marta López, decidieron hacer creer al resto de compañeros que Manuel se ha enamorado de Mayka. Con escaso convencimiento y muy discutibles dotes para la interpretación, Manuel confesaba a su amiga que en la fiesta de la noche anterior era ella a quién hubiera querido besar. Mayka se hacía la sorprendida y le advertía de que tiene novia, supongo que si se le había olvidado, todo ello sin mejorar la interpretación de su supuesto nuevo enamorado.

Tan malas interpretaciones hicieron que Ivana Icardi y Keroseno, no por casualidad vigilando en ese momento la cámara del ‘Dúo Bank’, no se lo creyeran en absoluto. Tanto es así que ni lo apuntaron ni se lo contaron a nadie. Pero la venganza es un plato que se sirve frio y esperaron a que estuvieran vigilando los protagonistas de este sainete para replicar la escena. En esta ocasión era Keroseno quién habría querido besar a Ivana la noche anterior (recordemos que el beso fue, precisamente, entre Manuel y Keroseno). La gran diferencia fue que en esta copia los protagonistas acababan besándose, lo cual dejó a Elena Rodríguez (que pasaba por ahí) con la boca abierta.

Observatorio de nominaciones

La mecánica de estas nominaciones podría haber ocupado las más de 1.500 palabras que suele tener este escrito y aun así es posible que no lograse hacerlo entender a una mayoría. Anoche nadie parecía aclararse y algunos ni siquiera sabían bien después lo que habían hecho exactamente. Intentaré no liarme demasiado prescindiendo de describir la escenografía, posible responsable de que la mayoría de los concursantes naufragasen hasta terminar entendiendo lo que debían hacer.

Los primeros en entrar a nominar tendrían una considerable ventaja respecto a los siguientes. Ana María Aldón se apuntó voluntaria sin saber que nominarían y a partir de ella quien nominaba elegía el siguiente en hacerlo. Primero daban un punto, dos y tres, como es costumbre, aunque en esta edición se ha empezado a hacer así el jueves anterior. Una vez dados los puntos normales, daban la oportunidad de que el concursante robase puntos de nominación a aquellos que todavía no habían nominado. Podían quitar a solo uno de sus compañeros bien 1 punto, los 2 puntos o 3 puntos. Es decir, quitarle una de sus opciones de nominación. Una vez robados esos puntos los tenían que añadir a las nominaciones propias. De manera que si nominaba normal y luego robaba a un compañero sus 3 puntos, con lo cual sumaba 9 puntos para nominar, pudiendo dar los 3 robados a uno de sus nominados o a cualquier otro.

Ana María, por ejemplo, dio sus puntos en nominación normal a Lucía, Keroseno y Mayka, para luego destinar a Elena los 3 puntos que robó. Por tanto, dio puntos a 4 concursantes. Pero bien podría haber dado esos puntos robados a Mayka, con lo que en total le habría metido 6 puntazos. La mecánica se complicaba con la escenografía puesto que debían quitar de un panel unos lingotes que simbolizaban sus puntos de nominaciones para meterlos en una caja que estaba a sus espaldas y los puntos robados lo mismo. Era muy complicado entender lo que debían hacer y por qué, aunque visto desde casa creo que se hace todo más sencillo.

Así quedaron las nominaciones:

Ana María > Lucía (1), Keroseno (2) y Mayka (6). Roba 3 a Elena y se los da a Mayka.

Asraf > Keroseno (1), Lucía (2) y Mayka (3). No roba.

Elena > Keroseno (1), Ana María (2). Roba 3 a Keroseno y se los da a Ana María (3).

Manuel > Ana María (1), Asraf (2) y Keroseno (3). Roba 2 puntos a Keroseno y se los da a Asraf (2).

Keroseno > Elena (1). Roba 1 punto a Mayka y se lo da a Elena.

Lucía > Ana María (1), Asraf (2) y Keroseno (3). Roba 1 punto a Mayka y se lo da a Asraf.

Marta > Ana María (2) y Keroseno (3). No roba.

Mayka > Keroseno (2) y Ana María (3). No puede robar.

Asraf Beno fue el único que renunció a robar. Tampoco pudo hacerlo Mayka por ser la última.

Nominados provisionales: Keroseno, Ana María Aldón, Mayka Rivera y Asraf Beno. Ivana Icardi ejerció el poder del intercambio desde plató y decidió salvar a Keroseno, como queda ya dicho, para sacar a la palestra a Elena Rodríguez. Por tanto, los nominados definitivos son Ana María Aldón, Asraf Beno, Elena Rodríguez y Mayka Rivera. A pesar de que es quien más me incomoda ver, creo que Ana María da más contenido que Asraf o Mayka.

Moleskine del gato

Lo visto en las nominaciones de mecánica más complicada que recuerdo contrasta con las cosas que se escucharon en la casa una vez acabada la gala. Con excepción de un par de concursantes, a los demás les había parecido muy sencillo. Entre otras cosas, comento esto en mi Moleskine de hoy.









