Las tres decisiones clave

Durante gala de esta noche los espectadores tendremos que tomar tres decisiones clave. Esto me ha recordado al juego de las tres puertas que tanto dio que hablar la temporada que había trasladado mi gatera a esta web. Se trata de un problema matemático conocido como paradoja de Monty Hall basada en el programa de la televisión americana ‘Let’s make a deal’. En España tuvo su propia versión (presentada por Bertín Osborne, ese que no quiere volver a la tele porque está de la misma hasta sus órganos genitales) y una muy famosa derivada del formato original en la fase final del ‘Un, dos, tres… responda otra vez’.

La mecánica del concurso era bien simple. Había tres puertas, dos de ellas tenían una cabra detrás y la tercera un coche. Obviamente, los participantes querían llevarse el coche, para lo cual elegían una de las tres puertas. Resumiendo mucho, porque es algo farragoso, diré que la conclusión a este problema de probabilidad era que el concursante debía tomar su decisión y cuando el presentador (del que toma el nombre este dilema) le preguntara si se reafirmaba o deseaba cambiar su elección este debería cambiarla en lugar de mantener su decisión original. Así tendrá más probabilidades de elegir la puerta tras la que está el coche.

La probabilidad de llevarse el coche manteniendo la elección original es de 1/3, mientras que cambiando asciende a 2/3. Ahora puede el lector hacer un acto de fe y dar por buena la conclusión de este principio o investigar por su cuenta para conocer más detalles sobre el razonamiento matemático que hay detrás. Aunque la premisa se complica, imagino que podría adaptarse este principio al concurso ‘Allá tú’, que presenta Jesús Vázquez. En este caso se cambian las puertas por cajas y no son tres tan solo sino bastantes más.

Tres son las votaciones con las que los espectadores podremos hoy decidir cómo evoluciona el concurso. En este escrito intentaré explicar mis tres decisiones, con la particularidad de que me basaré en la conclusión del dilema de las tres puertas y mi respuesta definitiva será la que tome tras cambiar la original. Espero con ello acertar más y mejor. Te invito a que hagas tus elecciones y las puedes contar a @DVDCano en X, Thread o Facebook. Así que vamos a ello.

Decisión número 1: ¿Ana María Aldón, Asraf Beno o Mayka Rivera?

Independientemente de simpatías o preferencias personales, creo que la expulsión de Mayka Rivera rompería la situación hegemónica del grupo de las tentaciones. Estamos ante la sexta expulsión de la edición y permanecen en la casa los tres componentes del trío original, cuando todas las parejas han sido ya rotas, excepto la de Asraf Beno y Elena Rodríguez. Además, la ausencia de Mayka se notaría menos que la de los otros dos nominados. Ella ha tenido siempre la sensación de ir a remolque de Manuel González y Lucia Sánchez. Al haber sido estos pareja, ha podido tener la sensación de ser la tercera en discordia.

Manuel González ha asegurado siempre que ante la disyuntiva de salvar a Mayka Rivera o a Lucía Sánchez siempre optaría por esta última. Y si se viera obligado a nominar a una de las dos sería a Mayka a quien daría puntos. Lucía no dijo lo mismo, pero siempre tuve la duda de si quería hacer rabiar a Manuel o realmente nominaría (o salvaría) a Mayka antes. Está claro que ambos han demostrado tener prioridades diferentes, pero también que se han protegido siempre en el juego. Mayka es, en cierto sentido, el eslabón más débil en el trío.

Ayer Mayka Rivera tenía un pequeño enganchón con Ana María Aldón y, como ha sucedido en otras ocasiones, se terminaba enfadando con Lucía Sánchez porque cree que nunca la defiende cuando se enfrenta a alguien en la casa. No es casual que Mayka tenga esa sensación de no estar apoyada por nadie. Entre Manuel y Lucía hay un cierto compromiso que ella no tiene con nadie. La expulsión de Mayka supondría una pequeña cura de humildad para Manuel, que con razón se siente poderoso. Su pequeño Reino de Taifas permanece intocable y son ya más de un tercio del total de habitantes de la casa. Demasiado arroz para tan poco pollo.

Ahora bien, si tuviera que cambiar mi elección primera, basada en términos de justicia y conveniencia, lo que haría es decidir la expulsión del concursante que a mí más me sobra. Porque sigue desubicado después de 35 días de convivencia, lo cual me hace pensar que no se va a terminar integrando si no lo ha conseguido ya. Porque ha demostrado su incapacidad para asumir las bromas ajenas con argumentos tan absurdos como que las bromas solo lo son si causan igualmente risa a quien la recibe y a quien la hace. Ha llegado a pedir que no le digan “es broma” cuando se molesta por algo dicho por Manuel. Ni le hace falta esa aclaración, ni parece dispuesto a asumir que vivir en sociedad también significa aceptar bromas que solo le hacen gracia al otro.

Evidentemente, me estoy refiriendo a Asraf Beno. Su susceptibilidad extrema no indica otra cosa que no está preparado para una experiencia como esta a pesar de ser su cuarto o quinto reality. Asraf pretende que los demás no pestañeen ante sus preguntas absurdas y comentarios ridículos, más propio todo de un niño de primaria que de una persona adulta. Sin embargo, con su comportamiento demuestra poca disposición a adaptarse. Además, Asraf Beno y Elena Rodríguez también mantienen su alianza original, cuando ha sido ya expulsada la mitad de la pareja en el resto de los dúos. Por todo esto me decantaría por la expulsión de Asraf Beno, aunque posiblemente sea expulsada Ana María Aldón, que me ha ido ganando poco a poco y me he terminado acostumbrando al toque costumbrista que aporta a la casa.

Decisión número 2: ¿Qué exconcursante debe regresar a la casa como visitante?

Respondiendo a esta pregunta voy a ser mucho más breve. Me gustaría que volviesen a la casa Ivana Icardi y Finito para hacer rabiar a casi todos. Creo que nadie supo entender a Finito, el primer concursante de la historia de Gran Hermano a quien no le han consentido ni que se tire un pedo. Su regreso ahora que anda tonteando con Ivana sería una dulcísima venganza. Pero, sobre todo, la vuelta de Ivana incomodaría a varios concursantes, a pesar de que la mayoría han lamentado su ausencia.

He visto cierto consenso en que se nota mucho en las fiestas que Ivana Icardi no está. A pesar de lo cual, la mayoría estaría incómoda ante su visita, especialmente Manuel Rodríguez. Si combinamos la expulsión de Mayka y el regreso de Ivana estaríamos posiblemente ante el peor día de Manuel desde que comenzó el encierro. Especialmente en el caso de que nadie aclare si entra como repescada o es una simple visita.

Pero si pienso en cambiar mi decisión inicial, optaría por la visita de Marc Florensa. Porque su temprana expulsión impidió que conociéramos a este concursante. Si mañana saliera Ana María Aldón sería especialmente indicado su regreso porque para él fue perjudicial entrar haciendo dúo con ella. También pienso que sería una genial ocasión para que aclarase en la casa alguna de las cosas que ha dicho desde fuera y que casi nadie discutió. Como si un exconcursante no pudiera aprovechar para intoxicar un poco cuando se le da la oportunidad de lanzar un mensaje desde fuera, ya sea en un alegato o en cualquier otra circunstancia. A diferencia de si entrase Ivana, la visita de Marc inquietaría a Keroseno, el gran protegido de aquella, incluso una vez expulsada. El hermano de Finito lleva semanas salvándose de salir a la palestra por una razón u otra. Tengo la sensación de que no se hubiera expuesto nunca, lo cual le da una ventaja sobre el resto. Al menos que esté incómodo por una vez, así por lo menos se le vería algo porque lleva desaparecido toda la semana.

Decisión número 3: ¿A quién salvamos?

Para responder a esta tercera cuestión sería necesario saber cómo se ha resuelto la primera y el resultado de las últimas nominaciones de esta edición. Por lo dicho en el párrafo anterior, no salvaría en ningún caso a Keroseno. Tampoco a Elena Rodríguez o Asraf Beno, que llevan semanas sobrándome. Ana María Aldón ha ido ganando puntos, pero no es para tanto. Y excuso decir que no salvaría a nadie del grupo de los tentadores. Por supuesto, no a esa mala versión de Torrente que es Manuel González. Y no creo que le haga falta a Lucía Sánchez, a quien veo ganadora desde hace semanas. Por su parte, Marta López me está pareciendo maravillosa en su omnipresencia. Creo que pocos se lo están currando como ella, intentando ganarse a todos sus compañeros y al mismo tiempo malmetiendo también a todos. Hoy en día salvo a Marta, la estajanovista del reality, y me niego a cambiar mi decisión.

Moleskine del gato

Si hay algo que nunca se debería mostrar en la casa son imágenes de un concursante hablando en la sala de confesiones. En mi Moleskine de hoy explico por qué. También comento las curiosas conclusiones que sacan algunos concursantes a lo que les dijeron en los encuentros de la víspera de San Valentín.

Hoy tenemos una fiesta, con Marta Flich al frente. Veremos cuáles son los resultados de las tres decisiones de la audiencia.









