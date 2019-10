Gianmarco es el próximo objetivo









En el grupo mayoritario saben que esta semana ganan de nuevo. Van a ganar pase lo que pase. Si es Irene la expulsada ganan porque ella ha sido desde el principio la marginada del grupo. Si sale Estela ganan porque al haber sido el principal apoyo de Kiko podrían presumir de haber terminado con los dos en pack, uno por semana. Y si es Adara expulsada ganan de pleno porque tienen con ella una especie de obsesión casi enfermiza, que ni saben explicar. Como suele pasar en estos casos, el grupo lo pasa realmente mal cuando se les pide que expliquen las razones por las que no les gusta Adara. No saben que decir y se agarran a cosas tan volátiles como que se crece en las galas.

Después de la expulsión de esta semana, tras un nuevo triunfo de las huestes de Mila, el objetivo ha de resituarse y enfocar a otro concursante. Ese nuevo objetivo parece ser Gianmarco. Es tan clara la maniobra que este concursante ha estado creyendo durante el fin de semana que habían salvado a Irene para subirle a él a la palestra. Salvo El Cejas, nadie ha discutido con Adara los últimos días. Sin embargo, Gianmarco sufre el férreo marcaje de todos, principalmente de Mila. Le acusan de comer mucho y de ir mucho al baño. Se defiende diciendo que no siempre que va es para lo mismo. “Quien mucho come, obra mucho”, decía mi abuela. A Gianmarco le choca que estén tan atentos a sus deposiciones.

La verdad es que el italiano tiende a exagerar y se toma mal cualquier broma. Pero también es cierto que no sienta bien casi nada de lo que hace. Mila le critica cuando hace pizza porque lo considera un desperdicio de comida. Pasa que a ella no le apetece comer nada que lleve mucha harina, y todo lo que Gianmarco cocina lleva cantidades de harina. Sospecho que Mila no le soporta porque hace caso omiso cuando ella dice que no haga pizza. Quien no la obedece es expulsado inmediatamente de su grupo de afines. Que no se atrevan ni siquiera a discrepar. En la gala de anoche decía Mila a Joao: “No sé qué te pasa, te veo raro hoy, estás de mal humor”. Se había atrevido a soltarse un poco de la correa con la que tiene amarrados a los suyos.

“Estoy de este señor hasta aquí”, decía Mila poniendo su mano en la frente. Pronto dirán que Gianmarco les provoca, como dicen de Adara. El Cejas se arrepintió públicamente de haber dicho aquella barbaridad que iba a provocar a Hugo para lograr que le agrediera y así fuera expulsado. Ahora vuelve a las andadas cuando confiesa a Antonio David que intenta hacer saltar a Adara. “¿Tú me quieres provocar a mí? No te preocupes. Voy a hacer que saltes tú”, decía El Cejas refiriéndose a Adara. Y lo está cumpliendo. No desaprovecha El Cejas la oportunidad de dar una respuesta antipática o desabrida a Adara. Ahora ya sabemos que está buscando hacerla saltar.

Antonio David escucha a El Cejas y no le afea la intención cuando confiesa que está intentando hacer saltar a Adara. Luego dicen que son los demás quienes provocan. El viernes estaba Antonio David algo preocupado porque pensaba que se había equivocado al nominar. Contaba con incluir entre sus elegidos a Pol y se encontró con que no se le podía nominar. No sé cuál de sus nominaciones la considera un error porque El Cejas y él hicieron pleno al nominar a las tres compañeras que están en la palestra: Adara, Estela e Irene. El padre Antonio se hace pasar por el pacificador, pero parece estar dejando que se vayan enfrentando entre todos y salir indemne. Se le nota mucho que escucha e intenta no expresar ninguna opinión.

Gianmarco fue la noche del sábado primero al padre Antonio y luego a Pol molesto porque le controlan lo que come y descome. El primero escuchaba, pero sin dar ni quitar la razón a su interlocutor. También reía las gracias a Mila cuando iba juntos al ‘confe’ y esta le hacía un traje a Joao. Ahí sí se mojó y afirmó con gran claridad que no se cree su relación con Pol. Igual buscaba el perdón de Mila, que no tiene tampoco mucho inconveniente para darlo. Tengo dicho que Mila asesina con la misma facilidad con la cual luego reanima al muerto. Si hace falta pide ella perdón, aunque a menudo son los demás quienes se le adelantan. Antonio David fue de los que se adelantó este domingo. Con Estela fue ella quien aprovechó la fiesta del cachirulo el viernes para disculparse.

El inconveniente con Antonio David es su buena relación con Gianmarco. La noche del sábado les pilló a los dos con Pol tomando leche con cacao y cereales. Les acusó de ser ellos quienes dejan la despensa vacía y Antonio David la mandó a dormir. A la mañana siguiente fue a pedir disculpas y rendir pleitesía a la emperatriz, volviendo al redil con sumisión. Este es el concursante más decepcionante de la edición, tal vez junto a Alba. Esta al menos anda preocupada por si dormir 18 horas al día (o más) puede hacer que le bajen el caché.

“Tengo sueño”, decía El Cejas anoche esperando a hacer la prueba, y Mila respondía: “Es que no se puede dormir aquí. Entre los mocos, los pedos, pasión de gavilanes…” Son concursantes con expectativas de dormir más. ¡Todavía! Luego algunos se extrañan de por qué aplauden a Adara en las galas y a ellos no. No comprenden lo difícil que es defender a aquellos que no se están ganando el sueldo. Que Pol se esté llevando bien con Adara le convierte en el otro siguiente objetivo, junto a Gianmarco. Tampoco entienden que tengan tan buen rollo porque no se han preocupado en conocer a Adara y comprobar que no es nada rencorosa.

Sabiendo lo que ha contado Estela se entiende mejor su petición de perdón a Mila. Según Estela, no fue Diego Matamoros quien llamó a Mila para pedirle que cuidase a su mujer. Quien llamó fue Mila a Diego para que propusiera a Estela una alianza con ella. Pretendía tener un apoyo dentro de la casa, alguien con quien nunca nominarse. De ser esto verdad, igual podría haber hecho lo mismo con otros concursantes. La borregada podría estar orquestada desde fuera. Después de nominarla iba Mila el viernes a disculparse con Estela. “No pienso que me tengas que pedir perdón, pero te lo agradezco”, le dijo Estela. Y al día siguiente rajaba de lo lindo con Adara y Pol, sus nuevos mejores amigos.

Entre Mila y Estela parece que las cosas siguen resquebrajadas y sin pinta de que lo vayan a arreglar pronto. Prueba de ello es lo que dijo Mila: “Va a venir un chihuahua a amenazarme, cuando he toreado a quinientos miuras en mi vida”. Para ella no llega a oveja, se queda en perro de compañía. Es posible que tras escuchar anoche las palabras de Diego Matamoros pueda recuperar Mila la esperanza de tener a Estela como aliada, aunque igual no le interese tanto porque ya tiene una camarilla compuesta por Alba, El Cejas, Noemí y Antonio David que le dan ese apoyo gratis et amore y sin esperar contrapartida alguna. Hasta Irene se apunta a adorar este nuevo becerro de oro que es la todopoderosa (o eso creen ellos) Mila.

Hasta el último momento no se supo si el mensaje a Estela sería de Diego Matamoros, que hizo exactamente lo que ella había pedido: mentirla. Estela hizo una apuesta arriesgada en su relación con Kiko y tras su expulsión teme que pueda llegarle un requerimiento notarial en el que su marido pida el divorcio. Se quedó más tranquila después de escucharle anoche. Diego tuvo palabras amables, pero también lanzó dos mensajes de forma directamente indirecta. Empezó así: “Mi consejo es que dejes atrás la gente que ya no está en el concurso”. Y un poco más tarde apuntaba a dar: “Necesitamos gente como tú […] que si al final sabe que puede hacer las cosas mal después sabe remediarlas”.

Son muy claros los dos mensajes, que se podrían resumir así: olvídate de Kiko, estás a tiempo de rectificar. Aquí nadie hace nada porque sí y ayer Diego accedía a algo que parecía imposible: mandar una grabación de voz a su mujer para dejarle claro que solo hay un camino y se llama “rectificación”. Estela lo tiene claro ahora, aunque no sería tanto así en caso de haber repesca y si fuera Kiko el elegido. Anoche este se postulaba para una repesca, precisamente. Incluso llegaba a contestarle a Sofía que si volviera a la casa se comportaría igual con Estela. Escenificaron una ruptura, pero en la siguiente pausa de publicidad ya estaban abrazados a las puertas del estudio. Sofía deja a Kiko las horas pares y vuelve a defenderlo las impares. Miente tanto que ya no sabe ni lo que toca.

No sabemos si Diego Matamoros volvió a sufrir un ataque de cuernos cuando Estela besaba a Adara en la escena final de la coreografía de la prueba. El pobre no gana para disgustos. La prueba les salió fenomenal por el esfuerzo de todos y, muy especialmente, gracias a que Irene se convirtió en coreógrafa aprendiéndose lo que le tocaba hacer a cada uno. Ha sido el servicio que ha hecho Irene a este programa. Tendrán presupuesto completo para hacer la compra hoy al haber votado a favor un 89 % de la audiencia (se pedía al menos un 60 %).

En los posicionamientos solo Gianmarco se puso contra Estela. Irene tuvo detrás a Joao y Pol, que ya son expareja. Todos los demás prefieren ver fuera a Adara, aunque salvo Noemí y El Cejas dijeron que era por descarte. De la pareja Pol y Joao habrán notado que evito hacer comentarios porque coincido con Antonio David y Mila en no creer nada. Joao ha pasado de no querer decir nada sobre el chico de fuera a revelar la inicial de su nombre y, de repente, el nombre completo. Dicen que se ha estado dejando ver con esa persona durante meses en centros comerciales, supongo que para que alguien les sacara en un programa o revista. No tuvieron éxito. Ahora debe querer que entre también en la casa. Joao echando a perder su concurso con sus montajes de tercera.

Corea central

Sobre quienes parecen haber ido a dormir había esta semana una pregunta que no entró anoche en el Debate y debió haberlo hecho. Decía Monyka: “Para Noemí. No recuerdo muy bien si dijiste que entrar a GH era tu sueño o que en GH siempre tendrías sueño. Podrías despejarme la duda de lo que dijiste, si no es mucho cansancio, porque como siempre sueles estar cansada”.

Para Noemi:

No recuerdo muy bien si dijiste que entrar a Gh era tu sueño o que en Gh siempre tendrías sueño?



Podrías despejarme la duda de lo que dijiste sino es mucho cansancio, porque como siempre sueles estar cansada



#GHVIP11O @ghoficial — Monyka ✈️🍇 (@Monyketaaa) October 11, 2019

Hubiera dado dinero por ver la cara de Noemí al leer este tuit, aunque ya la pillaron con lo de comer a escondidas. Lo negó con poca convicción, pero circula por redes un vídeo en el que se la ve comer a dos manos en el almacén, a escondidas y ella sola. Lo más curioso es que algunos en la casa negasen que Noemí coma a escondidas. ¿Qué parte de “a escondidas” no han entendido? Si lo hiciera sería imposible de saber, dado que lo estaría haciendo con esa condición de no ser vista por los demás. Bueno, sobra el condicional, porque ya está visto que lo hace.

Kiko sigue con la pájara que tenía al salir de la casa el jueves. No se ha recuperado y anda todavía como pollo sin cabeza. Si algo me había gustado de él en la casa es que no se mostrase violento, pero anoche perdió los papeles levantándose para encararse con Ares Teixidó. Pena.

Sigo esperando que le pregunten a Mila por qué pidió a Noemí que decidiera si usaban el privilegio de jefas de la casa el jueves pasado, dado que era cosa de las dos. La motivación real me la puedo imaginar, pero querría escuchar lo que responde a esto.

“Mi madre me dice que no coma melón, que en la tripa me hace triqui-tri-triqui-tron”, canta Joao, y me vuelve a hacer gracia fugazmente.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos estaban así el viernes: 65,8 %, 2 % y 32,2 %. Irene parecía ir en cabeza y Adara la menos votada. Sin embargo, manteniendo el orden y colores, ayer domingo eran estos: 30,3 %, 51,2 % y 18,5 %. De forma que quien tenía el porcentaje más bajo (ese ínfimo dos por ciento de la barra amarilla) ha pasado a concentrar más de la mitad de los votos. Una de dos, o hay un error y los colores del viernes no se corresponden con los de ayer, o se está votando de forma masiva contra Adara para sacarla de la casa y dejar vía libre a algunos de sus dormilones rivales. Si fuera lo primero lo sabremos. Y si es lo segundo Adara puede ser expulsada este jueves y estaríamos ante el definitivo desastre de esta edición, después de haber perdido (por orden) a Hugo, Dinio y Kiko.

Hoy va a ser la última vez que acudo a esta cita diaria hasta dentro de unos pocos días debido a mi inminente paternidad. Volveré la próxima semana, si todo sale bien. Se me va a hacer muy raro no comentar la próxima gala después de no perderme una en casi 18 años.

Quiero aprovechar este rincón de las cosas personales para mandar a @farandulario_ un mensaje de ánimo. Muchos te queremos aunque solo nos conozcamos por Twitter. Este tratamiento va a funcionar. Estoy seguro de ello.

Y ya estaría.

