Alexia Rivas nunca pensó que acabaría hablando abiertamente de uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, desde que en diciembre anunció que padecía alopecia areata, ha decidido mostrar su proceso con total naturalidad. Ahora, en exclusiva para la web de Telecinco, la periodista ha contado cómo se encuentra y cómo evoluciona su tratamiento.

Todo comenzó cuando su madre se dio cuenta de que tenía una calva en la cabeza. Al mirarse al espejo, Alexia sufrió un auténtico shock: “De la impresión me fui corriendo al baño a vomitar”, contó en sus redes.

La colaboradora ha reconocido que aquel momento fue traumático y que la noticia le afectó profundamente a nivel emocional, social y profesional. La inseguridad, el miedo a que avanzara la enfermedad y la exposición pública hicieron que viviera semanas muy complicadas. Los médicos le explicaron que su alopecia podía estar relacionada con el estrés, algo que ella misma ha confirmado en varias ocasiones.

Un tratamiento intensivo desde el primer momento

Tras el diagnóstico, Alexia reaccionó rápido y comenzó un tratamiento basado en infiltraciones de corticoides, medicación oral y sprays diarios. Al principio, los especialistas le advirtieron de que los resultados tardarían en llegar. “Me dijo que hasta dentro de un mes no vería avances”, explicó en sus redes. Aun así, siguió todas las pautas médicas con disciplina y paciencia, consciente de que el proceso sería largo.

Meses después, la periodista ya empieza a ver los frutos y así nos lo ha contado en exclusiva: “Mi alopecia ya está en fase de crecimiento, como digo yo, estoy en fase volumen”. El cambio es tan evidente que ya no necesita disimular la zona afectada: “Ya no me tienen que echar maquillaje ni siquiera las fibras”. Un avance que ha supuesto un enorme alivio para ella, tanto físico como emocional.

Alexia también ha querido destacar el papel fundamental del equipo médico que la acompaña: “El tratamiento es una maravilla. Eso marca la diferencia”. Pero no solo ha sido importante la parte médica. Para ella, aprender a relativizar y calmarse ha sido clave: “Saber que es algo pasajero y que tienes que estar tranquila también ayuda muchísimo”.

Si algo ha cambiado en estos meses es su manera de afrontar el problema. Tras el miedo inicial, ahora se siente mucho más fuerte: “Lo estoy llevando mucho mejor de lo que cualquier persona que me conozca se pueda pensar, y de lo que yo misma me podía imaginar”. Durante su paso por 'El tiempo justo', junto a Joaquín Prat, ya confesó que había aprendido a cuidarse más y a priorizar su bienestar.

Uno de los aspectos más positivos que ha sacado de esta experiencia es el apoyo que recibe de otras personas que pasan por lo mismo. Desde que hizo pública su alopecia, no deja de recibir mensajes de agradecimiento. “Ahora creo que estoy más feliz porque he podido ayudar a gente”.

Aunque sabe que el camino aún no ha terminado y que el tratamiento puede sufrir cambios, Alexia se muestra ilusionada con los resultados y con su nueva actitud. Con esta actualización exclusiva, la periodista confirma que su recuperación va por buen camino… y que, por fin, vuelve a sonreír con tranquilidad.

