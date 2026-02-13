Su pesadilla comenzó hace dos años, cuando su secuestrador la encerró en un chalet de las afueras de Murcia

El infierno que vivió Salma en ‘la casa de los horrores’ de Murcia: dos años de palizas y agresiones sexuales hasta escapar de su captor

El detenido por violar y secuestrar a su pareja durante dos años en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José de la Vega ha pasado este viernes a disposición judicial. Junto a él lo hace una vecina, acusada de encubrimiento, informan fuentes de la Policía Nacional, que detallan que otro vecino arrestado y una familiar del acusado, a los que se les atribuye el mismo delito de encubrimiento, han sido puestos en libertad para ser llamados por la justicia más adelante. Informan en el vídeo Mari Ponce y María Fente.

La pesadilla de Salma comenzó hace dos años cuando su secuestrador la encerró en un chalet de las afueras de Murcia, una zona de huertas aislada con altos muros y puertas bien cerradas. "Me dio una paliza de muerte, me dijo que era suya, que le pertenecía, que era su esclava y que le iba a obedecer a todas sus órdenes", eso le dijo el primer día, el 1 de abril de 2024, cuando su familia denunció su desaparición. Salma, una mujer de origen marroquí de 36 años entonces, con pelo castaño y 1,65 metro de altura.

No supieron nada de ella hasta el martes pasado, cuando Salma logró escapar de su captor después de casi 700 días viviendo una auténtica tortura, tal y cómo lo relató ella ante la policía. "Me ataba a una camilla y me golpeaba hasta agotarse", confesó a la Policía.

La desaparición de Salma

Salma sufrió vejaciones, golpes y agresiones sexuales a diario por parte de este hombre, ahora detenido. Junto a él, está otra mujer que también ha pasado a disposición judicial por encubrimiento. Tras pasar por el hospital, Salma se encuentra en una casa de acogida de la región.

Fue el 1 de abril de 2024 cuando se perdió el rastro de Salma en Murcia. Tanto el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) como la asociación SOS Desaparecidos han mantenido hasta ahora una alerta por su desaparición.

Salma (nacida el 29 de octubre de 1987) desapareció el 1 de abril de 2024 en Murcia sin dejar rastro. Hasta ahora, se desconocían las circunstancias en las que se perdió su pista. En su día, desde SOS Desaparecidos, apuntaron al portal web de Informativos Telecinco que se trataría de una fuga.