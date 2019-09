Hugo provocó y quitó las caretas a todos









Hugo ha sido de esos concursantes que tienen todas las papeletas para estar entre los primeros expulsados. Es así por su perfil polémico, la tendencia que ha mostrado por la provocación y su ausencia de límites. Ha sido expulsado por no saber cuándo debía callarse y dejar que los demás quedasen peor que él. También por llevar casi todo hasta el extremo mostrando siempre una misma cara. Tanta intensidad cansa pronto a la audiencia. Por eso está en la calle. Pero el mismo Hugo que planteó su concurso desde la provocación y no supo pisar el freno cuando debía hacerlo es el que quitó las caretas a todos, precisamente por su arriesgado planteamiento del juego.

A Hugo le debemos mucho por lo realizado en estas dos semanas. Estuvimos tan pendientes del concursante kamikaze que no nos dimos cuenta de que estaba haciendo una meritoria labor. Los árboles no nos dejaban ver el bosque. Es como esos carteles que dicen “paisaje pintoresco” y no permiten ver bien lo pintoresco del paisaje. En su caso el cartel diría “concursante follonero”, o algo así. Nunca podremos agradecer suficientemente a Hugo lo logrado. Tiene mucho mérito lo suyo. Gracias a este concursante hemos podido conocer bien (y pronto) al resto.

Quitó las caretas a todos, despojándolos de su artificio. Hugo ha sido un escáner, los rayos X que dejaron transparentar la verdad dentro de cada concursante. Les exhibió en paños menores y así pudimos conocerlos mucho mejor. No he parado de preguntarme cómo era posible que siendo tan obvia su estrategia de juego, estando tan claras sus intenciones de lograr notoriedad sacando de quicio a casi todos, cada vez me fascinara más verlo. He perdonado la molestia de un ambiente permanentemente bronco porque enseguida entendí que estaba haciendo el juego sucio. Y le agradecí que los desnudase a todos con tanta facilidad.

Hugo podría haber resultado un concursante odioso y ridículo. Lo ha sido, en realidad, por muchas razones, desde la queja continua hasta sus desternillantes bailes. Pero no lo he visto así por contraste. Al otro lado había un puñado de concursantes igualmente odiosos a los que no he podido evitar ver mucho más ridículos. Eso me enseñó a ver con laxitud sus excesos y hasta terminó haciéndome gracia esa sucesión de aparentes ataques espasmódicos, completamente arrítmicos, que eran sus bailes. En lugar de cansarme su obsesión por destacar me generó cierta adicción. Y reconozco que me reí viéndolo bailar solo en el jardín, pertrechado de capa y máscara de pantera. Todavía no entiendo que pueda bailar mirándose a un espejo y sin partirse de la risa.

Repito que ha sido impagable lo rápido que los demás mostraron su peor cara. Agitando el avispero logró Hugo que todo quedase mucho más claro. Vimos al Antonio David manipulador, El Cejas más El Cejas de lo que Diego quisiera haber mostrado, Gianmarco injusto y convenido, un macarra Kiko o esa Alba tan desubicada como envidiosa. También los muebles que no lo parecían ni lo hubieran sido de no haber preferido la comodidad de seguir a la borregada. Y, claro está, la emperatriz a la que todos veneran genuflexos, posiblemente a su pesar. Mila no tiene la culpa. Dice Jessica Rabbit en ‘¿Quién engaño a Roger Rabbit?’: “No soy mala, me dibujaron así”. A Mila la hacen mala los pelotas que tiene alrededor.

No me olvido de Adara y Dinio, lugartenientes de Hugo. En un acertado tuit preguntaron al ayer expulsado si no eran estos su rebaño, igual que él llamaba al grupo en torno a Mila. La diferencia es que Adara concentra toda la personalidad que a muchos les falta. Y Dinio… Dinio es Dinio. Esperar más de él no es otra cosa que una torpeza, la crónica de una frustración anunciada. ¿De veras esperaba Hugo que se mojara el cubano? Tiene el gen de la supervivencia. Le han enseñado a guardar la ropa antes que a nadar y hace las dos cosas mejor de lo que nadie pueda imaginar. Imposible que Dinio pertenezca a un rebaño con lo que gusta de ir saltando de un lado a otro. Si acaso será cabra montesa, y un poco loca.

La salida de Hugo le ha reconciliado con buena parte de la audiencia, esa misma que lo puso en la calle con casi un empate técnico entre su porcentaje y el de Noemí. Es un disparate que esta concursante le haya ganado la partida a Hugo, pero así lo ha querido la audiencia, cuyo juicio es inapelable. Hugo logró anoche algo nada fácil: muchos se arrepintieron de haberlo expulsado. Y así fue por propio merecimiento. Porque hizo algunas cosas que casi nadie hace. No es habitual ver a un expulsado haciendo autocrítica y aceptando de buen grado las observaciones que le hizo Jorge Javier (o su tocayo Hugo, marido de Adara y ganador de este concurso) sobre las razones de su salida. Pocas despedidas de la casa se han visto como la suya, pulcra y elegante.

Adara lloró desconsolada. Me resulta imposible describir su rostro de sorpresa absoluta cuando vio volver a Noemí. Hugo se despidió de Adara con una descripción acertada, realizada con precisión de cirujano. “Has demostrado ser una persona muy fuerte y muy leal. Solo te pediría que sigas mostrando eso y espero que no te penalice el acercamiento que tuviste conmigo en estas dos semanas. Y que se abran a una persona que es de verdad y siempre ha sido maravillosa conmigo”, dijo Hugo a Adara. Y añadió: “Te veo la ganadora de este concurso, y espero que lo seas”. Las palabras de Hugo unidas a las lágrimas sinceras de Adara hicieron dar a esta un triple salto hacia la meta (aka el maletín).

Hugo despidiéndose de la casa era ya un buen final, pero estaba por llegar algo mucho mejor. Creo no equivocarme si digo que la decisión de los jefes de la casa puede ser el gran bombazo de esta edición. La repanocha en bicicleta, que decía mi abuelo. Aunque antes de esto me voy a ir del final al comienzo de la entretenida gala de anoche. Se anunciaba sorpasso en las votaciones y aparecía en plató Nuria. Ella también se despidió de la casa y repartió un par de mandobles que me hicieron olvidar el sorpasso. Qué más da lo que suceda en la expulsión si Nuria pone en su sitio al italiano llamándole catacaldos (Google lo traduce al italiano como “degustazione di vini”, lo que es no tener ni idea) y deja a El Cejas con la mosca detrás de la oreja (bien resguardada, por cierto).

Gianmarco negó que fuera un catacaldos y simuló que le daba igual lo dicho por Nuria, pero al acabar la gala seguía en su bucle. “Cata y caldos. Todo junto catacaldos”, le dijo Nuria. Arriesgó mucho porque podía no haber entendido nada. Por suerte, Joao fue por esta vez maestro de verdad y se lo tradujo. A El Cejas solo le dijo que hablarían fuera. Por el estado actual de su desarrollo mental pudo interpretarlo como algo bueno, pero nosotros sabemos que no lo es. Explicó luego Nuria su enfado porque habían acordado no contar ninguno de los dos lo que tuvieron juntos. “¿Tuvisteis una relación?”, preguntó Jorge. Entonces Nuria sacó el hacha de nuevo y respondió: “No, solo duró cinco minutos”. A uno le llamó catacaldos y al otro poco menos que eyaculador precoz.

Una vez guardada la katana Nuria se quejaba de haber quedado fuera del concurso solamente por tener alergia al melocotón. Cualquiera que haya estado viendo el directo, ya sea en la señal 1 de mitele o también en la plus, sabrá que no ha sido solo eso. No revelo ningún secreto de su historial médico, que desconozco por completo, si digo que entre otras cosas que le han sucedido a Nuria en estas dos semanas de encierro hay una que me resultó llamativa. Muy al principio perdió la sensibilidad de una pierna y tardó días en recuperarla. No sentía la pierna. En realidad, ignoro si ha recuperado del todo la sensibilidad. Esto que ella misma contó en la casa, el melocotón que la impedía respirar y algún otro episodio de menor importancia, creo que son razones suficientes para requerir cierta vigilancia médica. Y no creo que lo más recomendable sea hacerlo estando encerrada en esa casa.

El bombazo del final de la gala va a tener consecuencias. Ganaron la prueba del jefe de la casa Kiko y El Cejas (que no participó, pero apostó por su amigo). Su poder era en este caso el intercambio. Estaban nominados Adara, Dinio e Irene. De camino al ‘confe’ parecían convencidos de dejarlo como había quedado. Pero fue enterarse de que elegían ellos a quien meter y eso lo cambió todo. “¿Metemos a Mila?”, planteó Kiko, y El Cejas se sumo rápidamente al plan. Una buena jugada que les garantiza quitarse de encima a un peso pesado. Así las cosas será expulsado alguien fuerte. No diría que es una jugada maestra, más bien lo definiría como puñalada por la espalda. Como dijo Hugo: “Los borregos apuñalando al pastor en cuando se da la vuelta”.

Observatorio de nominaciones

Así fueron las terceras nominaciones de la edición:

Kiko > Noemí (1), Dinio (2) y Adara (3)

Adara > Irene (1), Antonio David (2) y Mila (3)

Mila > Gianmarco (1), Dinio (2) y Adara (3)

Dinio > Estela (1), Irene (2) y Joao (3)

Joao > Gianmarco (1), Irene (2) y Dinio (3)

Gianmarco > Joao (1), Irene (2) y Adara (3)

Irene > Gianmarco (1), Adara (2) y Dinio (3)

Alba > Antonio David (1), Dinio (2) y Adara (3)

Estela > Adara (1), Gianmarco (2) y Dinio (3)

Antonio David > Alba (1), Joao (2) y Adara (3)

Noemí > Joao (1), Dinio (2) y Arada (3)

El Cejas > Estela (1), Irene (2) y Adara (3)

Nominados provisionales: Adara, Dinio e Irene. Como ya he referido, los jefes de la casa, Kiko y El Cejas, tenían anoche el poder del intercambio y decidieron ejercerlo salvando de la nominación a Irene y metiendo a Mila. Por tanto, nominados definitivos: Adara, Dinio y Mila. El programa perderá a uno de sus puntales, pero la próxima gala va a ser la bomba.

No parece que se pusieran de acuerdo los concursantes a la hora de repartir sus puntos entre Adara y Dinio. Debían tener suficientemente claro que ambos quedarían nominados lo hicieran de un modo u otro, por eso no repartieron los votos con equilibrio alguno. Adara recibió los 3 puntos de 7 compañeros de encierro. Dinio solo de 3 de ellos. 24 puntos en total para ella, y solo 17 para él. Para Irene fue providencial la decisión de los jefes de la casa porque estaba definitivamente sentenciada al haber salido a la palestra con los otros dos nominados.

Corea central

Jorge Javier le pregunta a Mila si había hecho caca durante el día. Ella tiene dudas. Joao contesta con gran seguridad y aplomo que sí. Joao sabe cuándo hace caca Mila mejor que ella.

Introduciendo el último vídeo de la gala antes de la expulsión creo que Jorge Javier hizo un espóiler. Presentaba imágenes de la fiesta del miércoles y dijo: “Esta fue la última fiesta de Hugo”. Blanco y en botella.

Se ha criticado mucho a Hugo por lo forzado de su estrategia de confrontación. Porque, claro, concursantes como Joao, Kiko o El Cejas son muy de verdad. El primero con su diario espectáculo músico vocal para las cámaras. Los otros metiendo a Mila en la terna de nominados, pero sin ser capaces de darle un solo punto nominando a la cara.

Mila justificaba su punto a Gianmarco diciendo que no quiso dárselo a Irene puesto que fue contando puntos y vio que ella llevaba muchos. Mila fue la tercera en nominar. Irene llevaba entonces solamente un voto. Esa es la realidad paralela en la que vive Mila.

Moleskine del gato

Anoche me pareció ver que Kiko hacía señas con la mirada para indicar a Estela y Antonio David que había metido a Mila entre los nominados. Luego Estela parecía saber algo hablando con Dinio y Adara. Precisamente Adara lo adivinó y a Estela le costaba no confirmárselo. Díganme tiquismiquis, pero creo que deberían hacer algo con esto. No decir nada incluye también los gestos.

De entre todas las razones dadas en las nominaciones me quedo con la de Adara cuando le dio sus 3 puntazos a Mila: “Para que deje de quejarse por todo”. Mila puso cara de sorpresa. Anoche decía tras la gala, refiriéndose a la salida de Hugo: “Empieza otro concurso totalmente diferente”. Sí, Mila, en concreto uno en el que estás nominada.

¿No se puede adelantar el Debate del domingo? No sé si voy a poder esperar tanto. Necesito ver a Mila enterándose de que la han nominado sus afines. Anoche decía que sus dos intocables eran Kiko y El Cejas. ¿No es todo maravilloso? Precisamente los dos que la habían apuñalado un rato antes. Si Mila siente un dolor en la espalda es por el puñal de los intocables. Los suyos, no los de Eliot Ness.

