Rocío Martín 10 ENE 2026 - 20:02h.

La relación sentimentalno era bien vista por parte de la familia de ella debido a su diferencia de edad

Las cámaras de seguridad captaron la imagen del joven y la menor fallecidos en Logroño momentos antes de precipitarse al vacío

Compartir







LogroñoLa menor de 13 años y el joven de 20 hallados muertos este sábado en un edificio en obras en la calle Marques de Larios de Logroño mantenían una relación.

Según recoge el medio local La Rioja, horas antes de la tragedia la familia de la menor había presentado una denuncia ante las autoridades por su desaparición, ya que se había marchado junto al joven y no había vuelto. Al parecer, ambos mantenían una relación sentimental que no era bien vista por parte de la familia de ella debido a su diferencia de edad.

Los hechos: tiraron una valla con una furgoneta

Al parecer, y según información a la que ha tenido acceso Europa Press, los jóvenes se pudieron precipitar desde el interior de una obra de un edificio en construcción, lugar al que accedieron tras romper una valla de seguridad con un vehículo. El recinto tiene cámaras de seguridad que habrían grabado la entrada de los dos jóvenes.

Por el momento se desconocen más datos del suceso y se pide "respeto" y "prudencia" hasta esclarecer los hechos.

Los agentes, al llegar al lugar del suceso, encontraron los cadáveres de ambos jóvenes en la acera donde se construye el edificio, cuyos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de La Rioja para realizar las autopsias.

Teléfonos de ayuda

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrece un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.