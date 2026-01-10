Jessica Bueno confirma su nueva relación y se muestra muy tajante: "Él estaba soltero cuando yo lo conocí"

Fiesta 10 ENE 2026 - 19:32h.

Jessica Bueno se ha mostrado contundente sobre los rumores que hablan de su nuevo amor: "No os creáis todo lo que os cuentan"

Las primeras imágenes de Jessica Bueno con su "amigo especial" en 'El tiempo justo': Alexia Rivas aclara qué le dijo sobre su nueva ilusión

Esta semana veíamos unas imágenes que demostrarían que Jessica Bueno habría olvidado ya por completo a Luitingo y encontrado de nuevo el amor junto a un misterioso chico. 'Fiesta' ha conseguido hablar con la modelo durante la alfombra roja de unos premios y las palabras de Jessica han sido demoledoras:

"Lo que no puede ser es que se entere toda España cuando ni mis padres sabían que yo estaba conociendo a alguien. No puedo ponerle un nombre a esto, solo os digo que estoy conociendo a alguien, no puede ser que le ponga etiquetas porque a lo mejor dejo de estar conociéndole y me veis con otro amigo y os pensáis lo que no es".

Nuestro compañero Jota respondía a Jessica mencionándole los rumores que hablan de la posibilidad de que ese misterioso chico tuviera pareja, algo a lo que ella ha respondido contundente:

"Yo lo único que sé es que él es un chico soltero, que estaba soltero cuando yo le conocí y que jamás yo empezaría algo con alguien que tiene una relación. No os podéis fiar de todo lo que os llega, os aseguro que os llegan informaciones falsas, sobre todo de personas que no dan la cara".

El zasca de Carmen Alcayde en directo

Carmen Alcayde escuchaba las palabras de Jessica desde el plató de 'Fiesta'. La colaboradora, que compartió casa de 'GH VIP' con Jessica, no ha podido evitar lanzarle un zasca a la que fuera su compañera:

"El pasado siempre vuelve, no digas que no empezarías con alguien que no tiene pareja porque tú te pusiste a flirtear con Luitingo cuando él estaba con Pilar Llori".

Amor Romeira señala al nuevo novio de Jessica Bueno

Pero Carmen Alcayde no era la única que lanzaba un dardo a Jessica. Amor Romeira entraba por teléfono en directo para explicarle a la modelo andaluza que, según sus informaciones, el chico al que está conociendo no es quien ella cree:

"Estoy viendo el programa y me estoy cabreando. Yo mañana voy a 'Fiesta' y os voy a contar toda la verdad sobre lo que ha pasado entre Jessica y su novio. Cuando yo mañana cuente las fechas a Jessica se le van a abrir los ojos y se va a dar cuenta de quién es la persona con la que está. Es más, os digo que ese chico y su pareja rompieron porque él empezó con Jessica, ella fue el motivo de la ruptura".

Jessica respondía una vez más muy contundente: "Decidle a Amor que no se preocupe, que soy una persona coherente y sensata que no se metería en ningún lío, que voy con pies de plomo, por favor no deis por hecho cosas que no son ciertas, no busquéis cosas donde no las hay".