Kiko se está yendo de rositas









Se cumplió la previsión de que la casa estaría más tranquila, al menos hasta resolverse la expulsión de esta noche. No se han contenido exactamente, lo que han hecho ha sido ponerle sordina al enfrentamiento. En el grupo mayoritario siguen quejándose por todo e insultando a Hugo de manera constante, pero lo hacen más bajito. El principal cambio ha sido protagonizado precisamente por Hugo, que estuvo el día de ayer un poco más amable y menos peleón con sus compañeros. Eso sí, volvió a bailar de forma compulsiva hasta tarde en la fiesta. Con más excusa que nunca, ya que estaba dedicada al baile, incluyendo un concurso que ganó la pareja formada por Kiko y Antonio David.

El cambio de Hugo tras ver los porcentajes para la expulsión muy igualados tenía que ser aprovechado para hacer una interpretación negativa hacia él. El Cejas ha elaborado un argumento con cierto sentido, aunque toda la mala intención del mundo. Dice que ese cambio de ayer es una prueba de que ha ido a la casa con un papel. “Si de verdad estuviéramos haciéndole la vida imposible, hoy habríamos tenido movida. Pero no ha pasado nada porque él no ha estado provocando”, decía El Cejas. A pesar de que resulta bastante convincente no deja de ser una consideración negativa al hecho de que un concursante pueda llevar urdido un plan para participar en el concurso.

Siempre estamos dándole vueltas a lo mismo: el rechazo a los estrategas y todo lo que sea prepararse para afrontar esta experiencia. Se dice, por ejemplo, de forma despectiva que Hugo ha estudiado los perfiles de todos sus compañeros para saber sus puntos débiles. En primer lugar, eso es imposible porque hay varios cuya participación no se sabía antes de la gala de presentación. Pero mi gran duda es por qué iba a ser eso criticable. Todo lo contrario. Parece lo más elemental estudiar al rival. Lo mismo pasa si alguien lleva pensada una estrategia. La misma actitud provocadora de Hugo puede ser fruto de su carácter o una manera de plantearse el juego. ¿Cuál es el problema?

Cuando El Cejas dice que piensa provocar a Hugo para hacerle perder los nervios y pueda agredirle está cometiendo el error de verbalizarlo, pero también me parece una estrategia válida. Como dije ayer de pasada, lo censurable debe ser que El Cejas piense simular o exagerar la posible agresión. Ahí está el gran fallo, aparte de la enorme torpeza de descubrir sus cartas y contar el plan. Por lo demás, no veo mayor problema. Cada uno juega como quiere y el problema lo tendrá el que caiga en la trampa, si es que eso sucede. De alguna manera, es lo que ha pasado con El Cejas, que ha sido descubierto diciendo cosas como esta porque Hugo le hizo perder los nervios. Es el cazador cazado.

Siempre digo que estoy de acuerdo con describir Gran Hermano como un programa de convivencia. Lo que no se dice en ningún lado es que deba ser de buena convivencia. Es posible plantear la mala convivencia como una opción dentro del juego. Otra cosa es que sea lo más inteligente, porque la audiencia reclama conflicto, pero rechaza la saturación que produce el exceso. Si son excesivas las discusiones e impiden el desarrollo del resto de las tramas la estrategia de enfrentamiento fracasará probablemente. El riesgo es cambiar de sopetón porque deja en evidencia la falta de esa naturalidad que tanto exigimos a los concursantes. Hugo debe andar con pies de plomo para no ser demasiado amable ahora por miedo a la expulsión. De momento, solamente se ha moderado un poco, algo que el propio programa ha reclamado a todos.

Ha bastado que Hugo se haya tranquilizado un poco para que la actitud del grupo mayoritario quede todavía más en evidencia. Los insultos y descalificaciones no han cejado a lo largo del día de ayer. Durante la fiesta le han llamado pesado, aburrido, tonto, ridículo, desagradable y más cosas. Irene ha dicho: “Está ahí muriéndose y lo hemos pasado bien”. Y Mila se refería así al trío del búnker: “Se creen los guays de la casa. Porque no paran de bailar. Qué guays son”. Irene cree que tiene mucha maldad y deben ignorarlo. Coindice en esto último El Cejas: “Si no se le dice nada es una ridiculez. No existe”. A pesar de estar tan convencidos de ignorar a Hugo se pasan el día hablando de él.

En medio de la convulsión que ha producido Hugo en la casa ha quedado en un segundo plano un concursante bastante más desagradable, cuyas formas dejan mucho que desear. Me estoy refiriendo a Kiko, el tapado que empieza a ser descubierto y no precisamente por el trío disidente. Tengo la sensación de que en su propio grupo han calado ya a este personaje y no tardará en explotar la situación. Ayer ya tuvo un roce con ese modo de vida llamado Estela. ¡Estela dando contenido! Me emociona constatar que sigue en la casa de Guadalix. Eso sí, tengo una noticia buena y una mala sobre ella.

La noticia buena es que ayer Estela rozó con Kiko, y no fue algo casual. La mala que igual su hiriente comentario la hizo quedar como un poquito prepotente. Pero cualquier cosa es bienvenida si rasca un parrafito. El caso es que Kiko estaba hablando de Sofía, su novia y aval en este concurso. Contaba que una vez había visto una foto de una modelo y resultó ser Sofía. Años más tarde han terminado siendo pareja. No se aconseja que lo hagan en sus casas. Mirar intensamente una foto de Blanca Suárez (por decir un nombre) no garantiza nada. A Estela no solo se le ocurrió hacer comentario sobre los caprichos del destino o la curiosa trayectoria que toman en ocasiones las flechas de Cupido. También quiso dejar las cosas claras sobre dos conceptos: fotos y modelos.

Dice Estela: “Me hace mucha gracia toda esa gente que dice que es modelo. A ver, yo llevo ocho años en el mundo de la moda. Y luego va una, se hace una foto y ya dice que es modelo”. No sé si yo estoy demasiado susceptible, pero me parece un zambombazo contra la novia de Kiko. No le quito la razón, aunque he de confesar que no he visto desfilar a ninguna de las dos. Ni Sofía ni Estela parece que hayan destacado hasta ahora en el mundo de la moda, pero es cierto que la concursante de este Gran Hermano parece algo más dedicada que la ganadora de la decimosexta edición. También digo que ambas son jóvenes todavía y tienen mucho camino por delante. Para mí tengo que el comentario de Estela no era porque tenga nada en contra de Sofía Suescun, sino más bien creo que choca con Kiko. Y no es solo ella.

A poco que vaya bajando el protagonismo de Hugo en la casa, bien porque sea expulsado o porque decida tranquilizarse un poco, puede ser Kiko quien le sustituya como objeto de las críticas de sus compañeros, particularmente de ellas. Ya he visto gestos y miradas de desaprobación. Pero de momento se está yendo de rositas. No me extrañaría que fuera expulsado pronto del paraíso. Mila le dará la extremaunción (virtual, por supuesto). No beneficia nada a Kiko que tenga tantas ganas de hacerse con el liderazgo de la mayoría, para lo cual usa formas a menudo mucho peores que las de Hugo. Si no hubiera sido por este estaríamos ya hasta los mismísimos de Kiko.

Aparte del sesgo prepotente y sus irrefrenables deseos de ser líder, Kiko está cometiendo el error de estar más pendiente de lo que suceda fuera de la casa que de vivir la experiencia de dentro. Sus tramas están fuera, por eso ha insistido un par de veces en la sospecha de que Sofía pueda estar embarazada. Y desde el martes lleva repitiendo que está rayado por haber escuchado a Jorge Javier decir que Maite estaba en plató. Como si necesitara un motivo para ir. Ha sido concursante de Gran Hermano y fue invitada a opinar sobre el programa. Nada más. Kiko dice que tiene la mosca detrás de la oreja, y añade algo bastante revelador: “Entré con una relación recién empezada y no sé lo que está pasando fuera. Si, de repente, puede que haya sido una relación de verano”.

No me parece nada extraño que Kiko dude de su relación y se plantee que pueda estar rota a estas alturas. Creo que es parte de su plan, porque aquí todos tienen un plan, más evidente o menos. A ver, no quiero decir que Kiko y Sofía hayan planificado que ella le es infiel o conoce a otra persona mientras él está encerrado en esa casa. Nada de eso. Mucho menos estoy sugiriendo que esa “relación de verano” de la que habla Kiko haya sido un puro paripé montado para lograr formar parte del casting de este GH VIP. En absoluto estoy abonando estas teorías. Solamente me pregunto si tan repentinas dudas de Kiko sobre su relación pueden haber sido premeditadas, como yo pienso.

Veremos lo que dura la buena relación entre Mila y Kiko. Creo que Mila no contaba con Adara y Hugo. El malhumor y la amenaza continua de abandonar el programa eran previsibles, sobre todo después de haber seguido su participación en ‘Supervivientes’. Pero creo que ve a Adara y Hugo como una amenaza y por eso carga contra ellos. Observo que su enfrentamiento con Dinio es mucho más suave. Es así probablemente porque se conocen desde hace años. Pero también porque Mila no ve en Dinio un rival. Por lo menos no lo veía antes de saber que se salvaba con un porcentaje tan bajo. De momento, Dinio y Hugo se han vuelto a dar un abrazo de reconciliación. A ver lo que dura. Más estable para la pareja de Adara y Hugo, que podrían perfilarse como una pareja potente, siempre y cuando aguante Hugo. De ahí los esfuerzos denodados por dejarlo fuera de combate con la excusa de que les hace la vida difícil. Nadie dijo que esto fuera fácil.

Aunque esté mejor, Nuria no va a volver a la casa por prescripción facultativa. Ayer el ‘súper’ se lo comunicó a sus habitantes y tampoco vi que hicieran demasiado drama. Ni siquiera El Cejas parecía muy afectado. Se veía venir desde que les pidieron que hicieran la maleta de Nuria. El Cejas quería urgentemente ir al ‘confe’ y algunos pensaron que sería para preguntar por su amiga. No en vano había contado Nuria en la casa que cuando tiene un problema llama a El Cejas y se pasan una hora al teléfono. Cuando salió le preguntaron qué le habían dicho de la ya exconcursante. El Cejas no supo qué responder. “Hemos hablado de muchas cosas”, dijo. Igual es que le preocupaba más su metedura de pata de haber contado el plan de simular una agresión que la salud de su amiga.

Corea central

Lo llaman “rincón de pensar” y su supuesto objetivo es servir para resolver conflictos, pero más bien parece un escenario para tener los cara a cara más tensos. Ayer se sentaron Hugo con Mila por un lado, Noemí con Adara por otro. Y con resultados bien distintos. Las dos chicas se pidieron perdón y quedaron en paz. Ya se vio de entrada que tenían esa intención. Sin embargo, Hugo y Mila batallaron como titanes (lo que son). Mila lo llamó “verdugo de mentes”. Y Hugo, como de costumbre, no dejó hablar. En eso falla estrepitosamente. Le falta capacidad para poner freno a su impulso, dejar que el otro hable y responder con claridad y contundencia. Nadie es perfecto.

Joao canta, baila y recita versos en el búnker. Lo hace siempre cuando está solo y por las mañanas. Podría interpretar ‘Hamlet’, pero lo suyo es la copla y folclore. Solo pondré un pero, y es que repite repertorio. Llevando tan pocos días es imperdonable que haya cantado dos días la canción de Betty Missiego en Eurovisión (hablamos nada menos que de 1979). “Si todo el mundo quisiera una canción, que hable de paz, que hable de amor…” Larara.

Cuando Joao no está entonando viejas canciones anda adivinando el futuro en culos y tetas o hablando de Pol, con quien tiene una relación y que antes de entrar en la casa le pidió que no hablase de él. No entiendo cómo no se dan cuenta del fraude abusón de leer culos y tetas. Les bastaba con pensar su pronóstico sobre la primera expulsión: Anabel se queda. Y de Pol contó el otro día toda la historia de su presunta infidelidad con el actor Fernando Tejero, quien tampoco desea que hablen de él, según tengo entendido.

Moleskine del gato

Solo Noemí vio los porcentajes ciegos anoche por decisión de la audiencia. Unos porcentajes que se han movido bien poco desde el martes y estaban así: 54,3 % y 45,7 %.

Esta noche tenemos una fiesta, con Jorge Javier como maestro de ceremonias, una expulsión y nuevas nominaciones. También será interesante ver qué parte de la casa recuperan ahora. Apuesto a que los dormitorios (o uno de ellos, como adelantó Mila) y el jacuzzi. El duelo entre Hugo y Noemí es el primero fuerte de la edición. Aunque no se muevan mucho, la cercanía de ambos porcentajes indica que cualquier cosa puede pasar. Es bastante incomprensible que puedan casi empatar en votos Hugo, gran protagonista de este arranque de edición, y una concursante sin sustancia como Noemi. No hay color.

El Gato Encerrado