El Gato Encerrado

Perdimos a una buena villana que nunca se propuso serlo











telecinco.es

La noche empezó con Kiko provocando vergüenza ajena al reivindicar su apellido materno (“¡Ay, ay, ay, Pantoja es lo que hay!”). Siguió con la triste pérdida de una buena villana que no se propuso serlo. Y terminó con la escabechina que supone tener a más de media casa nominada. El resultado de las nominaciones fue gracias a la estrategia de Fortu, entre otras cosas. Una estrategia muy criticada por Sofía, porque dice que ella y Alejandro nominan con el corazón. Con el corazón hay que ir siempre o es la muerte. Pero no se gana por eso.

Tan con el corazón nominan Sofía y Alejandro que este mentía hablando de su intención inicial de darle el punto a Antonio por las faltadas que vio el martes, pero al haberle dado Fortu tres puntazos le devolvía el favor a él. Más cierto es que el miércoles le vimos pactar con Ylenia y Sofía el reparto de sus 12 puntos entre Fortu y Carolina. Kiko se sumó al pacto, pero solo en la parte de darle su máxima puntuación a Fortu. Todas las partes cumplieron con lo pactado, lo cual no hacía prever que saldrían a la palestra también la mismísima Sofía y Alejandro. Lo logró Fortu con sus 3 providenciales puntos.

También contribuyó a este resultado que Carolina no pelease para evitar que su trío le diese 3 puntos a Sofía. Sorprendente por cuanto pocos días antes la escuchamos decir que jamás pondría en peligro a su amiga. La razón dada por Fortu y tan discutida por Sofía fue que debían salir quienes no habían estado nominados antes. La famosa rueda de la que siempre hablaba el Koala en el último VIP. A estas horas ya han salido todos a la palestra, pero anoche a Sofía le parecía poco sólida la explicación de Fortu, e incluso le calificó de cobarde por ello. Se vio en la picota y no le hizo ninguna gracia, pero el roquero fue inteligente nominando. Ylenia aprobó la nominación de Fortu y sus razones. Se puede decir que Sofía anoche perdió el apoyo de sus dos supuestas amigas, Ylenia y Carolina.

Habrá que ver si Sofía también pierde el favor del público. Su papel en el concurso está siendo muy decepcionante. Ayer en la primera hora y media de gala solo habíamos visto un minuto de Sofía y estaba bajo un edredón. Misma prenda bajo la que la volvimos a ver un rato más tarde. Ese fue todo el protagonismo de un inesperado mueble ganador de dos realities. ¡Quién la ha visto y quién la ve! En realidad, el punto clave para que saliera a la palestra la pareja se lo dio Kiko. Y eso que todavía no ha visto el vídeo de Sofía llamándole “pantojito”.

Anoche Kiko le hizo la cruz a Fortu y Yoli porque se quejaron de no tener sus privilegios por no ser “pantojos”, lo cual estos negaron rotundamente. Si llega a ver lo de Sofía se le cruza de verdad el cable rojo con el amarillo y a estas horas seguiría gritando “¡Ay, ay, ay, Pantoja es lo que hay!” como si fuera un Ultra Sur. Carolina y Juan Miguel aseguraron haber escuchado lo de “pantojo” en boca de Yoli. La furia desatada en Kiko duró justo el tiempo de la gala, porque una vez acabada firmó la paz con los “obuses” y estaba de buen rollo con ellos. El papel de buenazo por encima del bien y del mal le proporciona un aura de divinidad a Kiko. Esto da más grima que sus supuestos privilegios en el programa, según algunos.

Preveo que Fortu volverá a cambiar de actitud estando nominado. Le hicieron mella las palabras de Jorge Javier el viernes y ese vídeo que los dejaba en evidencia al confirmar que pretendían pasar inadvertidos para aguantar el mayor tiempo en el concurso y ganar más dinerito. Por eso desde entonces Fortu y Yoli han provocado más de una discusión en la casa, incluso entre ellos. Lo que tuvo con Ylenia en la sala de pruebas le sirvió para dejar de ser mueblaco y fue una reacción lógica derivada de sus nervios y su frustración.

El camino no son las discusiones fuera de tono, sino tener un as debajo la manga en las galas, que ayer supo sacar oportunamente Fortu. Acertó llamando “palmeros” de Kiko Rivera a la mayoría de concursantes porque es una verdad como un templo de grande. Produce cierto bochorno esa especie de adoración a la vaca sagrada de los Rivera Pantoja, practicada por la mayoría. No terminó de salirle del todo bien gracias a una Ylenia en racha, poniendo en su sitio al que le rota y repartiendo mandobles a diestro y siniestro.

Con fina esgrima puso Ylenia a Fortu ante la realidad recordando que la semana anterior se había interesado por cómo iba a repartir Kiko sus puntos para hacer él lo mismo. Sinceramente, prefiero al palmero que le ríe las gracietas en el cuarto de baño. Fortu actúa de forma oculta y silenciosa. Bajo su apariencia ruda y poco amable, que comparte con Yoli, se esconde un tipo capaz de mostrarse servil haciendo el juego de Kiko mientras le llama “pantojo” y se queja de sus privilegios. Servil y falso, pues.

María Jesús salvó esta nominación en la que perdimos a la gran villana Candela. La audiencia votante parece dispuesta a perdonar la actitud inapropiada de Julio. También es posible que hayan decidido castigar a esta concursante con que siga soportando que le lea sus escritos y la persiga por la casa para reprocharle que felicite el cumpleaños al padre de su primera hija. Julio miente cuando dice que lo vio porque estaba al lado de María Jesús mientras lo escribía. Y hace trampa cuando utiliza su enamoramiento para justificar un error.

Tiene más peso el baile y las palabras generosas de María Jesús, capaz de llamar “cerdo” a Julio 17 veces seguidas y luego decir que es muy buena persona. ¡Será buen cerdo! Este concursante es un zoo andante porque primero le llamamos “osito”, luego triunfó haciendo el perrito y al final terminamos sabiendo que es un cerdo, o eso dice su compañera de concurso, a quien quizá debería llamar “ama”. Lo cierto es que María Jesús maneja a su antojo a Julio. Alejandro dice de estos dos: “Yo creo que no es amor, es obsesión”. Por su parte, Sofía decía que María Jesús está jugando con Julio. En ambos casos contesto igual: le dijo la sartén al cazo.

Sofía tiene suerte de que Alejandro no sea como Julio o Antonio, aunque como osito de peluche también valdría. Estos tres concursantes saben lo que tiene de cierto esta afirmación de María Jesús: “Del amor al odio hay un paso”. Un paso que en esa casa dan como si fuera el de La Yenka (“izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, un, dos, tres…”). Tanto bamboleo, tanto para adelante y para atrás me ha terminado mareando.

Saliendo del mareo me temo que en el repentino acercamiento de las nominadas con sus parejas ha tenido mucho que ver estar en peligro de expulsión. Lo probaría que una vez conocida la decisión de la audiencia (40,1 % frente a 59,9 %) Candela cambiaba su discurso. Candela reprochó a Antonio lo mucho que la ha hecho sufrir en la casa. Nada extraño después de lo visto. Antonio es un jeta con mucha labia acostumbrado a no decir una verdad ni por error.

Me resulta difícil de entender que cuando este cronista critica algo de Julio aparezcan varias personas diciendo que Antonio más, como auténticos púberes (“tú más, infinito elevado a infinito, bota y rebota y en tu culo explota”). No hay por qué comparar y cuando de hablo de uno no necesariamente lo hago del otro. Pero puestos a escoger prefiero a Julio y su zoológico, aunque me inquiete que sus errores no vayan a tener el castigo de la audiencia.

A pesar de todo lo malo que veo en Antonio, las razones por las que Candela dice que la ha hecho sufrir me parecen igualmente un disparate. Son sus celos absurdos por lo que tanto ha sufrido. Y su idea de que ser muy activo sexual es tener una enfermedad, acusación de cierta gravedad que hizo durante la entrevista. Sigo diciendo que la relación entre Candela y Antonio es insana, pero son responsables de ello ambos.

Lástima que hayamos perdido a Candela, un diamante en bruto como concursante. Es una buena villana. Algo perezosa, pero igualmente brillante en todas sus facetas. Lo mejor es que no es algo pretendido. Candela no se esfuerza por ser la mala de la edición, sino que le sale de natural. Es una villa que nunca pretendió serlo. Un auténtico portento de la naturaleza.

Su despedida de Antonio en la sala de expulsiones fue demoledora y lo puso en su sitio. Pero mejor fue la despedida desde el plató. “Antonio, que llegues donde puedas”, dijo Candela con gran frialdad. Su entrevista fue interesante y se me hizo cortísima. Me creo que ha sufrido, lo cual hace que diga de forma tan tajante que no volvería a la casa. Considera que ha sido un error su participación en el concurso, aunque tuvo buenas palabras para el resto de compañeros. No me cabe duda de que cambiaría de opinión si supiera que mucha gente ya está pidiendo su repesca.

Observatorio de nominaciones

Así transcurrieron las nominaciones anoche:

Irene y Kiko > Alejandro y Sofía (1) > Fortu y Yoli (3)

Yoli y Fortu > Antonio y Juan Miguel (1) > Alejandro y Sofía (3)

Ylenia y Raquel > Julio, María José y Carolina (1) > Fortu y Yoli (3)

Sofía y Alejandro > Fortu y Yoli (1) > Julio, María José y Carolina (3)

Julio, María José y Carolina > Antonio y Juan Miguel (1) > Alejandro y Sofía (3)

Antonio y Juan Miguel > Fortu y Yoli (1) > Julio, María José y Carolina (3)

Nominados definitivos: Fortu, Yoli, Alejandro, Sofía, Julio, Carolina y María Jesús. Solo se salvaron Kiko e Irene como jefes de la casa; Ylenia y Raquel, así como la nueva pareja formada por Juan Miguel y Antonio. Los jefes decidieron no cambiar la composición del panel de nominados donde no cabe tanto nombre. 7 concursantes en la palestra, aunque sospecho que varios son meros comparsas. Creo que el grueso de los votos puede estar repartido entre Sofía, María Jesús, Fortu y Yoli.

Es una ocasión perfecta de mandar a Sofía con Mayte a su casa. No se notará su ausencia en la de Guadalix y, como efecto secundario, Mayte dejará de vegetar en plató durante las galas. No entiendo su gran protagonismo. Sobre todo, cuando le preguntan por la nominación de Fortu y dice: “Tendría que haber dado tres puntos a Kiko”. Su estado de vigilia semiconsciente le impide darse cuenta de que Kiko es inmune como jefe de la casa.

Moleskine del gato

Seguramente ya se ha dicho, pero atando cabos pienso si al caracol de GH 12+1 lo llamaron Soraida los Danari (Dani Santos y Ari, hija de Fortu) inspirados por Zoraida, hija de Yoli. Ya sé que es un pensamiento muy retrospectivo, pero es lo que hay. Por cierto, Fortu dice que Kiko tiene privilegios por ser hijo de quién es, pero igual su hija Ari también los tuvo por ser hija de Obús. Digo de Obús porque entonces a Fortu solo le conocía el nicho de roqueros patrios.

Alejandro le dijo a Sofía que era él quien debía haber jugado a lo de las sillas para elegir jefes de la casa porque ganan los hombres. Tontería al cubo. Yo solo tengo claro que no se gana cruzando por el interior de las sillas, como hizo Sofía. Por justicia divina cayó en una ronda posterior.

La frase chunga de la noche fue de María Jesús: “He descubierto que a muchos les gusta mi aliento”. Y la frase de la noche también fue de María Jesús, en este caso para Sofía: “Eres la niña de la película de terror de los viernes”. Inmensa.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));











El Gato Encerrado