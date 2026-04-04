Antía Troncoso 04 ABR 2026 - 14:04h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte cómo está siendo el proceso del nuevo proyecto que se trae entre manos

Lara Tronti y Hugo Pérez comparten la última ecografía de su segunda hija en común: “Vuestra sobrina virtual”

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¡Lara Tronti vive uno de sus mejores momentos! La exparticipante de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' se encuentra muy feliz tras anunciar que está a punto de cumplir un sueño que lleva muchos años manifestando. Y es que, además de la feliz noticia de su segundo embarazo con Hugo Pérez, la influencer ha comenzado un proyecto profesional que le hace especial ilusión. ¡Descubre de qué se trata!

La influencer cumple 22 semanas de embarazo, cada vez se acerca más la gran fecha del parto, en el que Hugo Pérez y Lara Tronti darán la bienvenida a su segunda hija, Carlota, de la que hace un par de días compartían, con gran emoción, su ecografía más reciente. A la vez que Lara atraviesa un momento muy especial en lo personal, también se encuentra inmersa en un nuevo proyecto profesional: la apertura de su propio negocio.

El nuevo proyecto profesional de Lara Tronti

Ha sido a través de sus redes sociales donde Lara Tronti ha anunciado el gran proyecto que se traía entre manos. Lo ha hecho un vídeo muy especial en el que mostraba su nuevo local mientras explicaba: "Todos los lugares tienen una historia y está empieza hoy. Con una puerta que se cierra, pero se volverá a abrir para convertirse en vuestro hogar. Ahora está vacío, pero pronto estará lleno de café, risas y vuestras historias".

En esta misma publicación, la influencer se ha sincerado respecto a este nuevo reto que afronta con mucha ilusión y "también un poquito asustada" después de "muchos años soñándolo y manifestándolo". Asimismo, Lara Tronti ha agradecido a sus seguidores por su apoyo: "Es un lugar pensado y creado con mucho cariño para vosotros. Gracias por acompañarme en este camino".

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Lara Tronti comparte los primeros detalles de su local

La creadora de contenido ha decidido hacer participe a sus seguidores de todo el proceso de creación de su cafetería, que como ella misma ha desvelado se sitúa en Bueu, Pontevedra: "No podía ser en otro sitio que en Bueu. Mi hogar... y ojalá pronto el vuestro". Además, Lara Tronti ha comenzado una nueva sección en sus redes sociales, en la que piensa ir publicando todos los avances de su negocio, sin filtros:

"Me apetece mucho empezar una serie sobre el proceso de abrir mi propio negocio. Así de esta manera disfrutáis conmigo de todo el proceso y, obviamente, contando todo lo que hay detrás, lo malo y bueno", ha explicado la influencer, que seguidamente ha desvelado: "Oficialmente empieza la serie, 'Montando mi propio negocio'. Empezamos".

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Y así mismo lo ha hecho Lara Tronti con nuevo capítulo en su serie en la que ha desvelado el nombre de su local: "No quería un nombre bonito sin más, sino uno con significado de verdad. Y, tras mucho pensar, nació 'Lar', un lugar para sentirse como en casa. Aunque ahora está vacío, eso es lo que quiero crear, un lugar tranquilo en el que sentiros como familia, y eso no puede ser en otro lugar que en Bueu, mi pueblo natal".

A cerca de cómo llegaron a la decisión de este nombre para el local, la creadora de contenido ha explicado: "Le dimos muchas vueltas al nombre, queríamos algo que nos definiera a nosotros y a vosotros, y creo que hemos acertado. Esperamos que os guste".