Decretan libertad para los dos hermanos detenidos por, presuntamente ,violar a una mujer en un coche en un descampado de Valencia

Un testigo alertó de la violación a una mujer en Valencia cuando vio a los hermanos detenidos introducirla inconsciente en un coche

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ValenciaLa jueza de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Valencia, titular de la plaza número 1 de esa sección, acordó ayer viernes la libertad de los dos hermanos que fueron detenidos el pasado jueves por presuntamente violar a una mujer en un coche estacionado en un descampado en el barrio de Malilla, en la ciudad de Valencia, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Así lo acordó la jueza tras decretar el sobreseimiento provisional de la causa, al entender que no ha quedado debidamente acreditada la perpetración del delito, después de que la supuesta víctima no haya interpuesto la correspondiente denuncia, requisito indispensable para perseguir los delitos contra la libertad sexual, conforme a lo que establece el artículo 191 del Código Penal.

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Los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual

Ese artículo del Código Penal establece que para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia.

El artículo 191 recoge textualmente que "para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal".

Los hechos

La Policía Nacional fue alertada por la llamada de un vecino, quien sobre las 23.30 horas presenció cómo dos hombres presuntamente agredían sexualmente a una mujer en el interior de un vehículo.

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Los hechos ocurrieron en la calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del número 89, donde hay un descampado en el que se encontraba el coche, según informan fuentes del cuerpo.

Tras el aviso, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar de los hechos y procedieron a la detención de los dos hermanos, nacidos en 1955 y 1969. La mujer, por su parte, fue trasladada a un centro hospitalario, indican las mismas fuentes.