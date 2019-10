Sobredosis de drama









Ni la mejor de las telenovelas turcas, de esas que triunfan en Divinity, tiene la carga dramática y la intensidad que tuvo la gala de anoche. La cosa fue entre ‘Erkenci Pol’ y ‘Kara Joao’ pasando por ‘Adara vendetta’. Un drama en toda regla, de esos que te tienen pegado al sofá irremediablemente. Cuando al final de la gala volvieron al enfrentamiento entre Alba e Irene pensé que no podía más. Otro drama y hubiera necesitado ayuda de un profesional. Mi confusión fue en aumento y del habitual escepticismo pasé a pedir premios Goya a puñados. Igual estoy perdiendo el olfato, pero poco a poco fui creyendo más las interpretaciones. ¡Genios, que son unos genios!

No sabría darle prioridad a algo de lo sucedido. Cada cosa que pasaba parecía mejor que la anterior. Kiko tocando teta y Estela apartando la mano con una miradita como diciendo “tú eres un cachondo, chaval”. Kiko llamando “simple” al hermano de Sofía y calificando su relación con la bicampeona de realities como “amor de verano”. Alba diciéndole a Irene que “esta amistad no me conviene” y convencida de que “este concurso lo va a ganar Adara”. Solo había pasado una hora de programa. Imaginen la hemorragia de satisfacción de las siguientes tres horas. Sobredosis de drama en vena.

La cosa no terminó cuando Jorge Javier puso el punto final en un plató conmocionado por todo lo sucedido. Al finalizar la gala Mila mandaba a la mierda a Kiko y Alba le dedicaba al equipo del programa estas amables palabras: “Quieren que se quede Kiko. Yo soy la mala. ¡Gracias, Zeppelin! ¡Besitos!”. Y al rato remataba la faena: “¡Que me traigan al psicólogo para que me calme! Esto no es un juego. ¡El micrófono os lo metéis por el culo!”. Menos mal que pidió solo un psicólogo porque por el tono igual podía haber dicho “quiero sacrificar un carnero y sacarle los ojos a cuatro guionistas”. Cada uno se calma de una manera, y Alba lleva sin calmarse desde que la conocemos.

Los otros dos grandes culebrones fueron la curva de la vida de Kiko y que Pol entrase en la casa como concursante de pleno derecho. No sé por qué se dice esto del “pleno derecho”, como si hubiera concursantes en régimen de media pensión o algo. Joao y Kiko se disputan las mejores interpretaciones de la noche. Tanto es así que estuve a punto de creer al primero y terminé empatizando con el segundo. Me pareció la mejor curva de la vida de la edición con diferencia. Aprovechó la ocasión como nadie y demostró que es un concursante inmenso. Ahora vuelvo a desear que no se vaya mañana. Me parezco a cierto comentarista de realities (a la sazón amigo mío), cambiando de opinión cada dos días.

Lo de Pol todavía me tiene noqueado. El pobre no paraba de decir que iba en son de paz y nadie le creyó. “Quiero demostrar que soy otro Pol”, dijo. Como si hiciera alguna falta conocerlo. No tuvo un buen recibimiento. Adara le recordó los malos momentos que vivió con su madre. El mito de las suegras es real. Joao se lleva tan bien con Adara que debe tener envidia porque él también quiere ser expareja de Pol. Cuando entró en la casa eran pareja, pero ahora parece que ya no. Es lo que ellos llaman “tenemos una conversación pendiente”. Pol le hace estar alegre, pero no feliz. Además, ha conocido otro chulazo que le debe hacer más ilusión, todo hay que decirlo. Esto podría Joao haberlo enfrentado con tranquilidad, pero su alma de folclórica trasnochada le llevó al paroxismo del drama. Lloró y moqueó como nunca le habíamos visto.

Dijo Joao que Pol es un chico maravilloso, lo cual me hizo pensar que igual se había tomado algo y no le había sentado bien del todo. “Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Siento haberte hecho daño”, decía Joao entre sollozos. Pensaba que no habían grabado lo que les contó a Adara y a Kiko sobre la persona que ha conocido. Por alguna razón debe creer que las cámaras detectan historias falsas y evitan registrarlas. Por supuesto se quiere ir del programa (Alba también) y pasó la peor noche de su vida. Una interpretación magistral. Nuria Espert lo hubiera querido como partenaire en sus mejores años. Lo que se ha perdido el teatro español, amigos.

Mila no dudó en decirle a Joao lo que muchos pensamos: “Creo que esto lo traíais preparado Pol y tú”. Así, sin despeinarse, ni hacer la croqueta, ni nada. Los tortazos sin manos que da Mila son épicos. Con Adara no le había ido mejor a Pol. Tan contrariada la debió ver que repitió varias veces: “Si me quedo no voy a hundir tu concurso”. Dice Pol que no va a discutir con Adara y yo lo creo, entre otras cosas porque bastante tiene con no olvidarse de respirar y retener el pis al mismo tiempo. Luego entró a la casa y ni siquiera llevaba puesta la máscara de luchador de Wrestling, como la otra vez. Una decepción.

“Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía”, repetía Adara en bucle. Los demás le recibieron con escaso entusiasmo. Jorge Javier había aclarado que el nuevo concursante estaba vivo. Estela apostaba a que era una persona. Parecía que estuvieran jugando a los personajes: persona, hombre, vivo… Hasta que Irene puso algo de cordura y dijo lo que todos sabíamos aquí fuera y habían estado comentando dentro durante las pausas de la gala. “Mi apuesta es que se trata de Joao”, dijo la periodista queriendo apuntarse el tanto. Prefería el montaje de Kiko y Estela que este de Joao y Pol. Al menos en aquellos se nota que el calentón es de verdad.

El VAR de Gran Hermano dice que hubo tocamiento de teta y nada de fortuito. Kiko abrazó a Estela y la mano casualmente fue a parar al pecho. Estuvo rápida Estela apartando la mano y mirándole con una cara que expresa cualquier cosa menos desagrado. He estudiado un poco el lenguaje postural de Kiko. Es como esos adolescentes que quisieran tener algo con una chica y se acercan un poquito, luego algo más, pasan el brazo por detrás sin llegarla a tocar pero dejándolo muy cerca, en el respaldo del sofá. Le aparta un mechón de la cara y quita una mota de su vestido, a ser posible cerca de un pecho. Pues esto mismo, solo que al final se dejó de tonterías y terminó a su lado en la cama haciendo cucharita. Lo más normal entre amigos.

Con Diego Matamoros recluido en su casa y Sofía Suescun en plató parece que ahora es ella la interesada en sacar provecho de la situación. Si tuviera que repartir premios Goya para Joao iría uno y varios para Kiko, pero Sofía se queda sin siquiera una nominación. “Me da asco la situación”, decía al ver lo de la teta. Luego cada vez que la cámara pillaba a Sofía se la veía reír. Si tanto daño le está haciendo Kiko no sé cómo podía estar riendo tan abiertamente. Lo dije hace justo una semana: “Se avecina que Sofía anuncie la ruptura pactada previamente con Kiko”. Ayer llegó ese momento. No se lo puso fácil Kiko haciendo su curva de la vida. A esas alturas Sofía dudaba si cortarse las venas con un cepillo de dientes y yo buscaba infructuosamente alguna bebida espirituosa para pasar mejor el trago.

Lo más impactante es que me estaba gustando Kiko. Luego se me pasa cuando pienso en la falta de coherencia entre lo que dice y lo que hace. Ahora asegura que Sofía es la mujer de su vida, pero era un amor de verano hace dos días, cuando se metía en la cama con Estela y decía: “Cualquiera que nos vea así flipa, ¿o no?”. Al principio del concurso estaba muy preocupado por si Sofía pudiera haber quedado embarazada porque en Maldivas los condones deben hacerlos de ganchillo. Pero ahora ya se ha olvidado de eso y piensa que igual se ha liado con un amigo suyo. Estela también parece haber asumido que igual cuando salga se encuentra las maletas en la puerta de casa y tiene solución para ello: “Pues mira, ya me iré a un hotel”.

“Estoy enamoradísimo de Sofía, es la mujer de mi vida y con ella he pasado el mejor verano. La echo muchísimo de menos”, decía Kiko en la parte final de la curva de la vida. Luego entraba Estela en juego: “Aquí he encontrado a una persona que es un apoyo muy grande”. Suerte que no dijo haber encontrado una ‘apoyadura’, que suena a lo que no es. Cuando hablo de montaje quiero decir que Kiko y Estela han decidido aprovechar lo que piensan debe ser un escándalo nacional aquí fuera, aunque tampoco es para tanto. Seguro que se atraen y les entra picorcito al verse, pero más que eso les preocupa la repercusión que ese picorcito pueda estar teniendo fuera. Se entiende, ¿no?

Lo extraño es que Estela no haya puesto más freno que eso tan amable de apartar la mano de Kiko cuando estaba a punto de estrujar teta. Lo digo porque, como decía anoche @RosarioMejor, su deseo carnal debió desaparecer cuando le escuchó contar que tenía el escroto en carne viva, lo que técnicamente se llama resequedad testicular y el de Linares lo llama tener carne de pollo en los huevos. “Está rugoso, como un codo”, decía Kiko. Es de esas cosas que uno no necesitaba saber.

Esto es como si en un momento álgido del comienzo de un romance uno de los dos se tira un pedo. La libido se precipita hasta el suelo de forma irremediable. Gianmarco prefirió no verlo, pero El Cejas terminó echando una miradita después de que se lo pidiera Kiko varias veces. Tras la inspección ocular realizada a los testículos de Kiko dio su dictamen: “Está como quemado”. Luego se lo contaba Kiko a Estela y al rato esta se ponía celosa al verlo con Adara. Que después de esto a Estela siga poniéndole Kiko me hace pensar si no les están poniendo “droja en el Colacao”.

Claro que Estela dice ahora que igual debe apartarse de Kiko porque se puede malinterpretar la relación entre los dos. No sé si recula por lo de la resequedad o sabiendo que Kiko está sentenciado. Él mismo lo decía con amargura ayer. La entrada de Pol le ha terminado de convencer de que se va mañana, aunque Joao piensa justo lo contrario. Kiko ha seguido una progresión en el concurso de menos a más. Haciendo un apresurado resumen: es de los pocos que se ha atrevido a cantar las cuarenta a Mila y a Alba. Solo por eso ya lamento que salga expulsado mañana. También porque ahora está en su mejor momento, menos enérgico y con más sentido del humor.

La curva de la vida de Kiko fue interesante, bien planteada y mejor desarrollada. Debo confesar que supo atraparme y me lo creí bastante. Pero, sobre todo, fue capaz de aprovechar la ocasión para construir un relato que atrapa, reivindicando su persona frente a lo que considera situaciones injustas. No lo ha tenido fácil y ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han presentado. Esta de GH VIP la ha tirado por la borda al estar más pendiente de lo de fuera que de lo de dentro. Ahora pienso en lo que hubiera pasado si en lugar de enfrentarse a Hugo se llega a aliar con él. Y me relamo.

Corea central

Conste en acta que Joao acertó ayer algo por fin. A la tarde decía: “Creo que la prueba va a ser algo de bailar, tipo Bollywood o algo así”. ¡Bingo! Lola González les ha preparado una coreografía que como la deban hacer entera igual vemos más de un abandono. Cuando Jorge Javier le pidió a Mila que moviera la cadera se puso a cuatro patas y avanzó medio metro. Mi mente sigue estando confusa después de todo esto tan fuerte que nos está tocando vivir.

Quiero hacer dos preguntas: ¿Hasta cuándo seguirá Alba pisando la cabeza de Irene? ¿Hasta cuándo dejará Irene que Alba le pise la cabeza?

Y otra pregunta más: ¿Puede que la de anoche sea la gala más entretenida y alucinante que se recuerda? Si alguien no lo vio le recomiendo que la vea acompañada de clínex y psicólogos, que diría Raquel Lozano.

Moleskine del gato

Sobre lo de después de la gala casi que me extiendo algo más mañana, o cuando veamos las imágenes que no se pudieron ver anoche. Por lo que escuchado de fondo estuvo la cosa casi tan divertida como en la gala.

Los porcentajes ciegos siguen mostrando uno tan destacado que casi imposibilita el sorpasso. Así estaba la cosa anoche antes de salvarse Adara: 77,8 %, 16,9 % y 5,3 %. Si eliminamos el porcentaje menor la cosa puede haber subido para el más votado hasta más del 82 %, aproximadamente. No creo que vaya a peligrar el récord de Nagore. Menos después de lo bien que aprovechó Kiko la oportunidad de la línea de su vida.

Anoche tenían en la casa la duda de si mañana podrán nominar a Pol. Cualquiera diría que le tienen ganas. No parece muy precipitado si tenemos en cuenta que a Hugo lo nominaron cuando llevaban apenas un día de encierro y sin haber tenido ni siquiera tiempo de conocerlo. Si Pol puede nominar y se le puede nominar muchos aprovecharán para darle puntos con la explicación más obvia. Si queda nominado será el momento de pedir su expulsión y que haya repesca de Hugo o Dinio. Amén… y namasté.

El Gato Encerrado