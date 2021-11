Se acabó el sueño de la favorita que nunca lo fue









Cuando los seguidores de un concursante ven que las cosas se le ponen complicadas no suelen pensar en la parte positiva de las dificultades. Anoche Cristina se veía obligada a ponerse un disfraz de Pinocho por ser la más mentirosa, luego Frigenti la hacía llorar mencionando a su hermana y al finalizar la gala se enteraba de que está nominada. Y eso que no sabe que Luca está nominado con ella. Por si no fuera suficiente desventura todo lo anterior, Adara y Frigenti vuelven a ser concursantes una vez terminado el proceso de repesca. Podemos pensar que a Cristina le ha mirado un tuerto, pero también que está teniendo mucha suerte. Lo malo genera más adhesiones y simpatías que lo bueno. Las desgracias multiplican los apoyos.

Cristina estaba empezando a ser vista como la jefa de la casa, una concursante privilegiada a la que todo le sale bien y goza del favor tanto de la audiencia como del propio programa. Un poco de desgracia viene a romper esa odiosa situación, humaniza a la concursante y acaba con ciertas falsas impresiones. Tengo dicho que hablar de grupo mayoritario a estas alturas es absurdo, pero se estaba empezando a ver así a esa parte de la casa que no simpatiza con los candidatos a la repesca. Formar parte de una minoría puede tener algún mérito cuando es algo elegido, pero no si es así porque todos tus afines han sido expulsados.

Sandra y Julen no están solos porque han tenido siempre buena relación con Luis, Isabel y los Gemeliers, aunque con estos últimos hayan tenido sus más y sus menos recientemente. Si vemos en minoría a esa pareja de concursantes es porque han sido expulsados Canales y Lucía, con quienes formaban el grupo del extremo del sofá. Tuvimos que esperar hasta casi el final de la gala para saber que Adara y Frigenti eran los repescados. Es decir, Lucía no tendrá segunda oportunidad. A pesar de ello, el refuerzo que esto supone para Sandra y Julen anula la sensación de soledad que han estado dando. Y, aunque no fuera así, el objetivo de Miguel también queda malogrado porque volviendo con Adara nunca lo hubiéramos visto dentro de un grupo minoritario, sino junto a una clara favorita que siempre ha tenido un gran apoyo, aunque no fuera suficiente para evitar la expulsión hace tan solo una semana.

A Frigenti se le han vuelto los planes en contra. Ya no formará parte de un grupo minoritario y está a la sombra de la favorita Adara. Eso sí, ha conseguido en tiempo récord romper su amistad con Cristina. No me cabe duda de que ese era su objetivo primero, fuera o no repescado, y lo ha logrado casi al borde del tiempo del descuento, ayer por la tarde. Pero este plan también se le puede torcer al haberse ha pasado de frenada. Lo de menos es que su enfrentamiento con Cristina en el cuarto de baño no se justifique en absoluto. Mucho peor para él es que hayamos descubierto un Frigenti inédito de formas chulescas y barriobajeras, incapaz de reconocer su error en la gala e insensible ante el disgusto de Cristina. Podría haber acabado con esa amistad de otra manera. No tenía necesidad ninguna de meter por medio a la hermana de esta concursante y, mucho menos, de provocar su sufrimiento de semejante manera.

Frigenti lo llevaba todo planeado, y no es solo una sensación mía, sino que él mismo lo reconoció anoche. Al parecer, sigue el dictado de personas de su confianza y su familia. ¡Acabáramos! Siendo así, Cristina tiene mucha suerte de tener una estupenda figura. Peor suerte hubiera tenido si llega a ser gorda. También te digo que, por mí, cualquier cosa antes de volver a ver un primer plano de Frigenti agarrándose sus partes. Tenía toda la razón Cristina al decir que es torpe como concursante. No ha valorado que la suerte de la fea, la bonita la desea, lo cual significa en el lenguaje del reality que la mala fortuna se traduce en votos y multiplica los apoyos, como dije antes. Ayer Miguel hizo un favor a Cristina sin saberlo. Y si él y Adara siguen por el mismo camino que hasta ahora se habrán cavado su propia fosa en menos que canta un gallo.

Me da hasta vergüenza comentar el motivo de la gran bronca que provocó ayer Frigenti para acabar su amistad con Cristina, pero ya está explicado que cualquier cosa valía porque el tiempo se acababa. Podría haber sido la queja sobre el guion de un par de episodios de guiñol de la prueba semanal o cualquier otra cosa. No es más que una muestra más de la incoherencia del personaje, capaz de escribir un guion en el que se parodia el momento del estatuto de los trabajadores de Isabel y otras situaciones vividas en la casa (a lo cual obliga la prueba), pero se hace el ofendido porque el otro equipo menciona la repesca y dos chorradas más. Eso es tener la piel muy fina y, lo que es peor, hacer demasiado el ridículo.

Si tendrá la piel fina Miguel Frigenti que espera a volver a la casa para quejarse de cómo lo tratan en Twitter. Como bien dijo Jorge Javier: “¿Y Cristina qué culpa tiene de esto?”. Una vez más, utilizó una información del exterior para hacer daño a Cristina. Hablar de un tuit de la hermana de la concursante era innecesario y debía saber que, una vez más, serviría para desestabilizar a la concursante. Más innecesario todavía que cuando después de la gala le pregunta Cristina por el contenido del tuit no solo le conteste a eso, sino que también le cuente que su amiga Fátima (defensora en plató a la que pocas veces reservan espacio en primer plano mientras que la madre de Adara siempre lo tiene) no le mostró su acuerdo con ese tuit.

Lo que decía el tuit en cuestión era simplemente que no tendría que seguir llamando amiga a Cristina. Una exageración más de Frigenti decir en la white room que le había puesto verde. En todo caso, tiene un pase que cuente esto a sus compañeros candidatos a la repesca porque todavía no había entrado en la casa. Desde el martes por la noche está obligado a no dar información del exterior, lo cual no está cumpliendo con mucho celo. De momento, lo que anoche contó sobre la defensora de Cristina se lo tendría que haber callado. Cristina solo le preguntó por el tuit de su hermana, pero aunque lo hiciera por otras cosas es cosa suya no caer en el error de contestar. “No podemos pretender que todo el mundo sea como nosotros”, le dijo Frigenti a Adara. Por suerte, añado yo.

El sueño de Cynthia acabó al ser expulsada frente a Sandra. Estoy seguro de que ella estaba convencida de que superaría con facilidad esta expulsión, al menos hasta que vio unos porcentajes ciegos muy parejos. A partir de ese momento empezó a bajar de la nube y anoche pudo pasar cualquier cosa dado que prácticamente hubo empate técnico todo el rato. Tampoco creo que me equivoque si digo que en su fuero interno piensa que le ha perjudicado su enfrentamiento con Isabel. Independientemente de cuando supo que los porcentajes estaban igualados, ese episodio pesará en su conciencia como posible responsable de su mala fortuna.

Y es que Cynthia se ha creído favorita desde la primera vez que se salvó en martes. Ganar a Adara fue un chute de autoestima importante para ella, haciendo que equivocara la realidad de manera importante. La favorita que nunca fue al menos se sintió como tal y así pensaba que seguiría siendo. Esto le ha valido para soñar con el triunfo y pasar con más tranquilidad las siguientes nominaciones, convencida de que volvería a salvarse. Cynthia ha resultado ser débil e insegura como concursante, lo cual ha quedado oculto tras su convicción de ser la gran favorita.

Su fortaleza mental le ha servido a Cynthia para asumir de buen grado que nadie la terminara de aceptar en la casa de los secretos. Ni siquiera con Isabel ha tenido una relación de sincera amistad, tan solo la conveniencia de estar junto a alguien que evitase muchos momentos de soledad. A su favor que no hizo mal a nadie realmente (a pesar de las fantasías de Frigenti, el fabulista), demostrando ser discreta y delicada casi siempre. Confieso que la voy a echar de menos.

Observatorio de nominaciones

Julen ganó la inmunidad y Adara hizo de notaria presenciando todas las nominaciones en el cubo. Al finalizar fue ella la encargada de decir quién está nominado y quién no. Hago spoiler y aviso que no acertó del todo. Por supuesto, ni ella ni Frigenti (que todavía no había sido confirmado como repescado) podían ser nominados ni nominar. Así fueron los votos:

Luis > Isabel (1), Gemeliers (2) y Luis (3)

Isabel > Luis (1), Luca (2) y Sandra (3)

Luca > Isabel (1), Gemeliers (2) y Sandra (3)

Cristina > Isabel (1), Gemeliers (2) y Sandra (3)

Gemeliers > Luca (1), Sandra (2) y Cristina (3)

Julen > Luca (1), Isabel (2) y Cristina (3)

Sandra > Luca (1), Isabel (2) y Cristina (3)

Nominados provisionales: Sandra, Cristina e Isabel, aunque Adara les comunicó que estaban nominados Sandra, Gemeliers y Cristina. El inmune Julen frotó la lámpara de Aladino para poder usar el poder el intercambio. No se lo pensó nada esta vez y salvó a Sandra para meter a Luca. Nada que pueda sorprender. Por tanto, nominados definitivos: Cristina, Isabel y Luca.

No me he equivocado en la nominación de Luis. Los tres puntos a sí mismo se los anotaron por tardar en decidirse, si bien es cierto que debieron avisarle antes de que no podía nominar a Adara, para quien tenía reservados esos votos.

Como luego comentaré, coincidencia absoluta en las nominaciones de Cristina con Luca, por un lado, y las de Sandra con Julen, por otro. Y, puesta en la tesitura de tener que elegir entre nominar a Sandra o a Cristina, Isabel se decantó por la primera, tal vez para compensar que había nominado a Luca. El punto mutuo de Isabel y Luis es evidente que fue acordado previamente.

El gato responde

El juego de inmunidad ganado por Julen fue particularmente polémico. Varias quejas obligan a repasar las reglas del juego y hacer algo así como la photo finish de algunos momentos. Cuando un globo de Luca impacta en el tobillo no se le dan los 12 puntos en un principio, aunque rectifican después. En realidad, en la explicación previa que da a los concursantes la voz mientras la gala sigue su curso se dice que los 12 puntos se consiguen si el globo impacta en el pecho. No se habla de cualquier lugar del cuerpo, sino concretamente el pecho. Por tanto, es dudoso que Luca mereciera esos 12 puntos en realidad. También se ha puesto en duda la validez de los globos que no explotan. Sin embargo, en esa misma explicación se dice con total claridad que por si se quedan sin explotar los globos tienen pintura también por fuera, con lo que queda señalado el impacto igualmente. De manera que vale tanto si explota como si no.

La última de las quejas que he recogido en redes sociales es relativa al primero de los lanzamientos de Cristina. Hay gran discrepancia de opiniones sobre si impacta en la franja de 6 puntos (color azul cielo) o la de 9 (color fucsia). Yo lo veo más de plano en la de mayor puntuación, aunque reconozco que está muy en medio de las dos franjas. Esto es más peliagudo que las quejas anteriores porque afecta directamente al resultado de la competición. Si se hubiera dado este lanzamiento como de 9 puntos sería ganadora de la inmunidad Cristina. Ante la duda, cuando menos, tendrían que haber repetido el lanzamiento porque es igualmente injusto perjudicar como beneficiar a esta concursante.

En el tuit siguiente se ofrece la moviola del momento. Creo que ni acudiendo al VAR es fácil de determinar. Insisto en que yo lo veo más en el 9, igual que muchos espectadores. Pero también hay otros muchos que lo ven más en el 6. Juzgue el lector:

Otro lanzamiento hubiera sido lo justo, pero como eso no sucedió la pregunta es qué debería hacer ahora el programa. En puridad, no bastaría con repetir las nominaciones, también deberían hacer de nuevo el juego de los globos. Y, por consiguiente, tampoco sería válido el intercambio que, en esta ocasión, decidía directamente el inmune, acumulando así un poder determinante. El barullo que a veces acompaña a este tipo de pruebas en el directo no facilita la claridad y puede llevar a confusión. Lo vimos con el error de Luca al nominar con la cabeza en la urna de los insectos y también anoche con esto de los globos. Aunque sea un enorme lío, creo que lo justo sería repetir todo el proceso.

Moleskine del gato

Sin querer (o sí, no sé bien) sacaba Adara una mentira a Sandra y Julen tras la gala. “Habéis hecho muy bien en poneros de acuerdo para nominar”, les decía, lo cual negaron ambos. Según Julen si habían coincidido era por casualidad, pero luego a Sandra se le escapó que había contado a su pareja a quien iba a dar los puntos. No hace falta firmar un contrato para sindicar las nominaciones entre dos personas. Basta con que una (Sandra) le cante las suyas a otra (Julen). Este solo tiene que nominar lo mismo y listo. ¡Pacto hecho! Tampoco sorprendió su nominación coincidente porque se corresponde con lo que Frigenti y Lucía les sugirieron el día anterior. La enemiga de los pactos de nominaciones dando pistas sobre lo que deben nominar. Obviamente, los que están ahí dentro en estos casos no dudan en hacer caso sabiendo que se lo están diciendo personas con mucha más información de la que ellos tienen.

Contó en la casa Miguel Frigenti que la repesca ha sido muy tarde en esta ocasión. Veamos si tiene razón el experto en realities: la primera repesca fue en GH 9 y tuvo lugar la semana 9, la segunda fue en GH 10 la semana 15 y la tercera en GH 11 la semana 12. Anoche era la décima gala, contando la de presentación. Esta visto que el experto no lo es tanto.

No sé si me parece más destacable que Adara no fuera capaz de dar un solo argumento medianamente interesante en su careo con Luis Rollán o que por esta vez no le acusase de gritar ni acudiese a esos otros trucos que usa en cada enfrentamiento. Creo que después de ver la metedura de pata de Miguel con Cristina quiso evitar hacerse daño ella también.

