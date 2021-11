Luis Rollán y Adara se enzarzan en la 'Sala de la verdad': "Cuando las cosas se hacen de corazón, no se echan en cara"

El regreso de Adara Molinero a 'La casa de los secretos' no fue como esperó Luis Rollán . Tras llevarse la sorpresa de que su compañera podía ser repescada por la audiencia, lo que no imaginó fue que la concursante le echaría en cara que hubiese hablado de ella con otros compañeros.

"Yo no estoy enfadado con ella, sino conmigo mismo. Estoy enfadado porque me he dado cuenta que no podemos pretender que la gente sea como actúas tú. Cuando ella entra en esta casa y toda la casa le da la espalda, ahí estuve yo", comenzó.