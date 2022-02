A Adrián le ponen Carmen y Alatzne, lo cual explicaría su animadversión hacia Rafa









Lo que empezó pareciendo un trío amoroso al final va a terminar siendo un quinteto desafinado con ramificaciones que probablemente afectan a todos los habitantes de la casa de los secretos. Digo esto porque ayer en un juego propuesto por Nagore, reina en la prueba semana, Adrián reconocía como las chicas que más le ponen en la casa a Carmen y Alatzne. Así que por ahí van sus preferencias, aunque postradas en torno a su cama aparentan rendirle adoración Marta y Virginia, principalmente; aunque también Cora, Brenda y hasta Carlos. Y desde siempre se ha hablado, dentro y fuera de esa casa, de la atracción palpable entre Adrián y Colchero.

No va a ser complicado explicar el detalle de estas intrincadas relaciones. Creo que necesitaría hacer un diagrama de flujo (que es un esquema, no una guarrería). En un principio nos fijamos que entre Alatzne y Carmen había celos porque las dos querían a Rafa para ellas solas. Ahora parecen aliadas porque el objeto de sus celos es común, y se llama Laila. Rafa parecía decantarse por Carmen porque no le agobia y Alatzne sí, pero al tiempo decía que para él la chica más guapa de la casa es Laila. Lo que era un comentario sin más algo tuvo que ver con que Alatzne dijera que no le apetecía ir detrás de Rafa después de que este calificara su actitud de celosa y posesiva, mucho menos si estaba rodeado de las mellizas.

Alatzne dice que no dijo lo que todos escuchamos que decía. A pesar de lo cual, explica reiteradamente que se apartó de Rafa ofendida por su poco tacto al decirle que le agobiaba. Ella, que presume de ser la más clara de la casa, ofendida porque Rafa fuera claro. Igual temía que le fuera a quitar el título que ella misma se ha concedido. Carmen también escuchó a Alatzne decir lo que ella niega, aunque terminará convenciéndose de que es todo producto de su imaginación si sigue empeñada en recuperar a Alatzne para el grupo. Un grupo descompuesto que saltó hecho trizas hace días. Pero es que Carmen también dijo que no se acercaría a Rafa mientras estuviera con Laila y Nissy.

Aquí Nissy se convierte en excusa porque en realidad lo que le revienta a Carmen es ver a Rafa con Laila. Se lo reconoció implícitamente a Álvaro disculpándose por su airada respuesta cuando este entró en el dormitorio enfadado preguntando quién se había bebido su leche. Carmen estaba alteradísima y bordeando el límite de su paciencia tras pasarse toda la madrugada viendo como en el salón solo disfrutaban de la fiesta Rafa, Laila, Nissy y el propio Álvaro. Alatzne y Carmen, que nunca se han soportado en realidad, más cerca que nunca la una de la otra por su común rabia contra Laila. Tanto es así que Alatzne llamó “pajarito” a Carmen al menos tres veces el pasado martes, que debe ser lo más cariñoso que se permite decir una mujer de rudo carácter y RH negativo, como diría Xabier Arzalluz, que en paz descanse (aunque al final descubrimos que él era RH positivo).

Mientras tanto, Álvaro empezó a mirar mal a Rafa después de caer en la cuenta de que era su principal rival, y no solo en el juego. Si alguien era capaz de conquistar a Carmen ese es Rafa, que dejaría a Álvaro con cara de tonto si delante de sus narices le arrebata el objeto de su pasión. Aunque para ser más reales y no meterle ficción a mi gráfica, a Álvaro le venía bien que ocurriera algo entre Carmen y Rafa porque así se vería rechazado y reemplazado por otro tras recibir evidentes calabazas. Álvaro se volvió inseparable de Rafa en cuanto vio que lo de Alatzne era una huida sin retorno y que Carmen parecía ir por el mismo camino, tomando las de Villadiego.

Adrián entraba en juego ayer confesando que le ponen Alatzne y Carmen. Esto explicaría la animadversión hacia Rafa que ha venido mostrando desde hace semanas. Cuando salió al jardín fuera de sí atacando a este compañero por envenenar a Nissy pudimos pensar que también estaba celoso de Rafa e igualmente por una de las mellizas. Entonces no sabíamos que no era Colchero objeto de su deseo. Tampoco Marta, ni Virginia. Sus miradas iban dirigidas a Alatzne y Carmen, pero ellas estaban con Rafa. El odio va por barrios, y Adrián dirigía el suyo hacia el hombre con el pelo de escarola, y no solo porque el fontanero tenga más cultura que el maestro.

Los celos de Adrián son de baja intensidad porque a él le da igual ocho que ochenta. Me sumo al rechazo que Nagore expresó hacia las palabras de este concursante, quien no sentía rubor al afirmar que “en una fiesta me lo habría hecho con la primera que me entrase”. Dice que siente atracción prácticamente por todas las chicas de la casa. Ese discurso de machito al que le gustan todas es tan casposo y desactualizado que no pega en un chico tan joven. Además de quitar valor a sus palabras. ¿Qué mujer se va a sentir halagada por un tipo que dice sentir cierta atracción sexual hacia ella si añade que no mucho mayor que hacia cualquiera otra? Pues esa mujer era ayer Alatzne, encantada ante las palabras de Adrián. A mí me despierta tanto rechazo como aquello de “mientras respire me vale”, solo que es un poco menos políticamente incorrecto.

La confesión de Adrián no fue única. En el mismo juego Rafa dijo que daría un beso a Carmen. Y esta que tendría una noche romántica con Rafa, incluso que tendría sexo con él. Sospecho que Carmen se atrevió a hacer sus confesiones porque en ese momento Rafa había sido llamado al cubo y no estaba presente. De hecho, pidió después que no se lo contasen. Para completar el enmarañado panorama, Alatzne dijo que Adrián le parece, con diferencia, el más guapo de la casa y que le podría llegar a poner, aunque confesó estar en fase de desenganche sexual desde hace año y medio y tras cuatro años de empotramiento diario. No lo dijo así de explícito porque ella es considerada una chica fina en su lugar de residencia, donde viste siempre como va aquella gente los domingos.

Así las cosas, nada como escuchar voces en tu interior para cambiar la percepción de la realidad. Y si no son del interior vale que vengan de fuera. Y para eso no hay nada mejor que el megáfono desde la colina coronada por la casa de los secretos. Si hace unos días esa voz del exterior proclamaba de forma extremadamente apresurada a Alatzne como ganadora, ayer la cosa iba de otro palo bien distinto. Por un lado, el palo le caía a ella misma al escucharse el siguiente mensaje: “Alatzne traidora”. Por el otro, ese inoportuno megáfono servía para que Carmen diera un nuevo giro en su relación con Rafa, a quien ayer cogía de la mano en el molino (son los molineros en la prueba) y volvía a hacer manitas con él un poco más tarde. El mensaje había sido imperativo en esta ocasión y decía: “Carmen, confía en Rafa”.

Me voy a detener en el mensaje a Alatzne porque me sigue fascinando que se pueda ver como una traición que Rafa le contase a Laila lo que Carmen dijo haberle escuchado a la propia Alatzne. Yo vi más bien un comentario sobre algo que supuestamente había dicho una persona con quien Rafa ya había dejado de tener una relación estrecha. Sin embargo, todo lo que Alatzne ha ido contando tras apartarse de Rafa son cosas que este le dijo cuando sí eran amigos. Tengo claro lo que me parece peor entre que Alatzne cuente lo que Rafa le decía cuando se llevaban bien y este cuente lo que un tercero le transmite que va diciendo ella tras haber separado sus caminos. Sin ir más lejos, ayer Alatzne le contaba a Laila con pelos y señales lo que tanto le ofendió que le dijera Rafa. Lo hizo para explicar que no se había apartado de él porque estuviera con Laila y su hermana, pero me parece innecesario dar según que detalles.

El mensaje dirigido a Carmen ha sido para ella como el bálsamo de Fierabrás para el Quijote. El megáfono le pidió que confiase en Rafa y ya lo creo que lo hizo. Ya son de nuevo uña y carne. Rafa dijo: “Yo de ti me fío totalmente, tú de mí fíate a veces”. Eso sí, ha aprovechado la ocasión para intentar que su amiga se desengañe sobre los que empezaban a parecer sus nuevos amigos. Para ello le hizo ver que la han dejado tirada aquellos que hasta ahora se apresuraban a hacerle la pelota, como Brenda y Cora. Solo falta que Carmen deje de insistirle sobre que debería arreglar las cosas con Alatzne. Álvaro le dijo que deberían hablar los cuatro y ella erre que erre con que no son cuatro sino dos quienes deberían hablar. Al menos ahora piensa que es culpa de ambos.

Ayer Alatzne intentó hablar con Rafa y, al parecer, este le contestó que no siente rabia ni odio, tan solo que no quiere hablar con ella y no iba a aguantar su chapa. Supongo que esto también lo consideró impertinente, y una amenaza para su título de la más clara de la casa. “Nadie se baña dos veces en el mismo río”, dijo Heráclito. Por eso pienso que es posible un acercamiento, siempre que los dos sean conscientes de que los sentimientos entre ellos han cambiado y sepan perdonar al otro. Ahora solo falta que quieran. También que pase algo de tiempo.

Kenny se quiere ir. Es algo que repitió ayer de la mañana a la noche, y aunque no lo explicó con claridad se puede saber por sus palabras a lo que se refiere con esto. ¿Habla de pagar la sanción y marcharse por la puerta de atrás? No, lo que quiere es que la audiencia lo expulse. Dice que va a “ganar más fuera que dentro, tanto a nivel emocional como a nivel económico”. Estamos ante un típico caso de concursante farsante, que ya hace días planeaba los bolos que le podían salir este verano y ahora le urge salir para ganar más dinero, como si fuera a ser tratado como Maluma por haber pasado cuatro semanas durmiendo en Secret Story. Adrián tiene claro que si Kenny se va su esfera irá para Cora y esta confirma que así se lo ha dicho a ella. Sinceramente, creo no debería tener derecho a señalar heredero para su esfera alguien que abandona. Tampoco quien pide abiertamente su expulsión, lo cual debería ser merecedor de una sanción.

Carmen y Rafa se jugaron anoche a piedra, papel yo tijera quien de los dos saboteaba la prueba semanal. Ganó Rafa y pidió a su amiga que abriera el grifo de la cocina sin llamar al aguador Carlos, encargado de darle a la manivela mientras alguien abre el grifo. Carmen hizo caso y dejó el agua correr, lo cual es fallo de prueba. Veremos si siguen boicoteando a conciencia la prueba, lo cual es una faena para el grupo, pero reconozco que me parece algo divertido y espero que sigan así hasta el domingo.

Ya intuía yo que ser reina tiene su parte incómoda y me lo han confirmado con la currada prueba de esta semana. Eso de que las reinas para moverse de un lado a otro de la casa solo lo puedan hacer sentadas en su trono y transportadas por algunos de sus vasallos me daría una angustia horrorosa.

Brenda hace de todo un drama. Ayer le cantó las cuarenta a Álvaro. No olvidemos que este concursante renunció a seguir participando en la estrategia de nominaciones junto a Rafa y compañía para no tener que nominar a Brenda. Ahora ella dice: “Me has dejado tirada. Te ha importado una mierda cómo me encontraba. La casa está llena de espejos y he podido ver que cuando me dabas un abrazo en la cocina y veías que pasaban Nissy o Rafa te apartabas”. ¿Mientras le dan un abrazo ella que hace? Mirar quien pasa.

Dice Adrián que no hay un grupo grande. Claro, por eso el miércoles pasado contaba con los votos de todos para llevar a cabo un plan de nominaciones innovador, que ya hicieron otros repetidamente hace más de quince años. Por cierto, no ha hecho falta que se autonominen para que salgan a la palestra Kenny y él.

