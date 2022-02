Alatzne cree que Rafa no es querido por la audiencia y se aparta del grupo









Alatzne tiene una sincera conversación con Rafa y Carmen en la que estos le dicen las cosas con total claridad, sin ocultarle nada. Rafa cuenta que se ha sentido agobiado por ella los dos o tres días anteriores. Está muy molesto porque ha comenzado la mañana diciéndole, con ironía: “Como ya tienes otra amiguita con la que te relacionas”. Rafa cree que todos pueden hablar y relacionarse con quien quieran y no le ha gustado el comentario. Cuando Alatzne no se ve reflejada en lo que cuenta su amigo este confiesa que le ha parecido posesiva y que su actitud denota celos, sean amorosos o no. Con Carmen fue más lejos y afirmó que le parecía una relación tóxica.

En realidad, Rafa piensa que puede estar empezando a gustarle a Alatzne, lo cual le reveló a Carmen, pero no lo dijo abiertamente en la conversación que relato. Por lo demás, no parece que se deje nada en el tintero, hablando con total franqueza y sin ninguna trampa. Alatzne se siente contrariada, pero agradecida. Es más, le reprocha que no se lo haya dicho antes. Entre Rafa y Carmen logran hacerle entender que no habría podido ser antes porque al haber empezado a sentirse incómodo muy recientemente. Alatzne sugiere después que Rafa hubiera hecho bien en no decirle esto. Vamos a ver, porque hay algo que no entiendo. ¿En qué quedamos? ¿Se lo tendría que haber dicho antes o mejor nunca?

Entre antes y nunca hay una diferencia abismal. Podría entender que le pareciera una realidad demasiado cruda y hubiera echado de menos algo más de delicadeza al decirlo. Es lo de chiste del accidente del perro. Un tipo emigrado a un lejano país recibe un telegrama del amigo al que dejó pendiente de sus cosas en España con un escueto mensaje: “Tu perro ha muerto”. Una vez superó la impresión se dispuso a escribir una carta a su amigo pidiéndole mayor delicadeza en una ocasión posterior. “Otra vez me mandas primero un mensaje que diga ‘tu perro se ha subido a un árbol’, luego otro diciendo ‘tu perro está muy mal’, y ya al cuarto o quinto mensaje me comunicas la fatal noticia”. Un par de meses más tarde recibe otro telegrama de su amigo con el siguiente texto: “Tu madre se ha subido a un árbol”.

Reclamamos a los concursantes sinceridad y cuando son sinceros protestamos porque preferimos que hablen con medias verdades, priorizando la delicadeza extrema a la sinceridad absoluta. Alatzne no ha sabido aceptar con humildad lo que le dijeron Rafa y Carmen. Además, negaba la mayor, sin aceptar que su actitud pudiera justificar el agobio de Rafa. Sin embargo, el día anterior reconocía no ser consciente de haber dicho cosas que recordaban sus compañeros y aliados en el juego. Puede que Rafa y Carmen fueran poco delicados. Incluso puede que se precipitasen transmitiendo algo que podría no haber tenido continuidad en el tiempo. Pero Alatzne no supo disimular que no le gustó nada tanta sinceridad.

En lugar de negar una evidente intención de capitalizar a Rafa para ella sola, Alatzne podría haber acusado a este de haber sido en parte responsable de que eso sucediera. Quien siembra vientos recoge tempestades, y Rafa se ha hartado de decirle a Alatzne que iría con ella siempre en las pruebas o cosas así, haciendo que se creyera más importante que Carmen para él. Su única reacción fue el enfado y la tajante decisión de abandonar el grupo, algo de lo que ya había avisado previamente. No tardó mucho en ir con el cuento a Carlos, Adrián o Colchero, regalando dinamita al enemigo. Luego al resto de la casa, convirtiéndose en el centro de atención de todos. Tal vez lo que ella pretendía.

¿Por qué reacciona Alatzne con tanta determinación abandonando al grupo y dejándoles vendidos ante el otro grupo? Para entender las intenciones de Alatzne es importante retroceder al miércoles pasado. Durante la gala, Rafa y Adrián tienen un careo del que este último vuelve primero a encontrarse con sus compañeros y lo hace ufano, presumiendo de que Rafa ha quedado muy mal ante la audiencia. Me extrañó la aparente sorpresa de Alatzne ante alguna de las cosas que contó Adrián, porque eran cosas que Rafa había dicho estando ella delante. Solo ella sabía que le llamó “cantamañanas” y se preguntó cómo es que era maestro, dudando de la educación que podría dar.

No es ninguna conjetura que pueda cuestionarse porque fue la propia Alatzne quien afirmó después que en ese momento había empezado a cambiar sus sensaciones y sentimientos. El momento en que Adrián volvió del careo con Rafa fue fundamental para ella, según propia confesión. En ese momento creyó lo que decía Adrián y debió temer haberse aliado a la persona equivocada. Un día más tarde aprovechó que la víspera había tenido una pequeña crisis de identidad para poner distancia con sus aliados. La conversación con Rafa y Carmen ya comenzó con una inexplicable tensión entre ellos. Su decisión debía ser más firme de lo que pudo parecer en un principio porque no le bastó que Rafa fuera tres, cuatro, cinco veces a intentar hablar con ella, interesándose por cómo estaba e intentando arreglar la situación. Carmen, por su parte, también lo hizo en alguna que otra ocasión, aunque me pareció muy feo que diera la espalda a Alatzne en el cuarto de baño, mucho más que le gritase a la cara.

Ambas partes se han equivocado, pero no pongo en duda las intenciones de Rafa y, sin embargo, sí las de Alatzne. Ella misma se descubre cuando sitúa el punto de inflexión en la relación con sus exaliados en el momento que Adrián vuelve de tener un cara a cara con Rafa. Su principal error fue creerse lo que ese compañero contó al volver, que era tan solo una sensación personal, a mi juicio equivocada. Es posible que intentase engañar a sus compañeros, o incluso manipularlos dando su particular versión de lo sucedido.

Ya no se trata de una extrema susceptibilidad de Alatzne, en la que Rafa y Carmen pudieron tener algo de culpa. Es cierto que se callaron cuando ella entró al baño (y puede que en ocasiones anteriores). Ahora bien, que esté molesta porque piensa que se están riendo de ella revela una gran inseguridad en sí misma, que fue la acusación de Carmen la conversación referida, donde empezó a resquebrajarse todo. Su reacción ante un momento de risas de sus amigos contradice lo que Alatzne ha defendido sobre el humor y sus capacidades terapéuticas, algo en lo que estaba totalmente de acuerdo con Rafa.

A Alatzne le faltó tiempo para contarle a los demás que ya no seguiría pactando nominaciones con el grupo y no le apetecía estar más con ellos, lo cual quería aprovechar para relacionarse con todos. Rafa y Carmen también se abrieron, aunque en este caso para intentar ganar el apoyo de las mellizas a su estrategia en las nominaciones. Desintegrado el grupo, con los votos de ellos dos solamente poco pueden influir. Porque Álvaro no solo sigue manteniéndose al margen de esa estrategia, sino que se está revelando con el gran “metemierdé” en esta historia. A Álvaro es mejor tenerle como enemigo, porque solo es peligroso para sus supuestos amigos. No desaprovecha la más mínima ocasión para dejar mal a Rafa y, ¡sorpresa!, también a Carmen, su amada.

Con el trío convertido en dúo y Alatzne convencida de que su sitio es otro en la casa de los secretos, la salvación de Rafa anoche puede provocar un nuevo giro en los acontecimientos. La siguiente salida en la rotonda puede estar motivada por esto. Primero se salvó Alatzne y luego Rafa, lo cual celebró de manera más ostensible Carmen (incluso Laila y Nissy) que Alatzne. Creo que estaba de nuevo impresionada, intentando valorarlo. ¿Cómo era posible que Rafa hubiera quedado tan mal el miércoles pasado en su caro con Adrián y ayer domingo fuera uno de los salvados? Rafa y ella (no se sabe en qué orden) llevaban menos votos que Carmen, Álvaro y Alberto. Imagino que Alatzne pudo volver a sentir que se había equivocado.

Creo que tanto a Alatzne como a Rafa les beneficia ir juntos en esta aventura, pero dudo que fuera igual de bueno para los dos que lo volvieran a intentar. No me extrañaría ver a Alatzne más pegada al grupo, aunque seguro que Rafa no va a bajar la guardia. Visto lo visto, es imposible confiar en su exaliada (que puede volver a serlo) por mucho que verle junto a ella sea menos perjudicial para su imagen que junto a quienes apuntan como nuevas aliadas: Laila y Nissy.

No entiendo que den en la casa tanta importancia a los gritos de Nissy y nadie haya puesto en cuarentena a un Colchero que se le acerca amenazante a menos de medio metro por una discusión absurda. Que Nissy sea egoísta por pretender coger el teléfono tantas veces pueda (a pesar de que a veces trae cosas buenas y otras malas) es tanto como acusar de insolidario a quien quiere ganar la partida de parchís, por mucho que haya repetido triunfo tres o cuatro veces seguidas. Es un juego y no cabe repartirse la ventaja. La reacción de Colchero le valió una firme advertencia en el cubo, pero no tuvo las lógicas consecuencias entre sus compañeros.

El “henamorado” Álvaro eligió anoche a Alatzne como su preferida para salvarse de la expulsión. Cualquier cosa que sirva para generar conflicto y perjudicar a los más cercanos le vale. Las posibilidades de que Álvaro intente perjudicar a un compañero son directamente proporcionales al teórico cariño que le tenga a esa persona. Recíprocamente, Alatzne salvaría a Álvaro, con quien nunca ha terminado de congeniar y siempre ha pensado que su enamoramiento hacia Carmen era falso. Luego, en los posicionamientos, quienes formaron el cuarteto eran fieles a sus viejos aliados. Contra Álvaro se pusieron Adrián, Colchero, Marta, Carlos y Virginia (Kenny cambió en el último momento para ponerse a favor). Contra Alberto se posicionaron Rafa, Carmen, Alatzne, Álvaro y las mellizas. Y contra Carmen estuvieron Alberto, Kenny, Carlos, Brenda y Cora. Todo más ordenado (y breve) está vez. Solo me llama la atención que Carlos fuera el único que se puso contra dos de los nominados (Carmen y Álvaro).

Sigo coincidiendo en casi todo con el análisis del concurso que hace Rafa. Este fin de semana decía que todos están solos allí menos el grupo de Adrián, Marta, Colchero y Virginia. No está mal visto. De hecho, coincide con los posicionamientos de anoche. A Adrián le ciega el espejismo provocado por el hecho de que parece ejercer cierta fascinación en los otros componentes de ese grupo. Por eso está empezando a soñar con ser el gran estratega. A pesar de haber criticado las estrategias y pactos en las nominaciones, esta madrugaba compartía con su grupo la ocurrencia de la autonomición para salir la próxima semana tres de ellos contra uno del dinamitado cuarteto. La faltó proponer ser él mismo uno de los inmolados. No lo harán, pero me encantaría verlos manejar con media neurona esa estrategia.

Secretos

Carmen se envalentonó y accionó por segunda vez el pulsador para confirmar su sospecha de que a Virginia la corresponde el secreto “fui una persona obesa y no salía de casa”. Carmen se ha quedado sin esfera y ahora Virginia tiene dos. Por su parte, Alberto ha heredado la esfera de Elena. Kenny tiene tres esferas, Alberto y Virginia dos. No tienen esfera Carmen y Álvaro. Los demás conservan la suya.

En una nueva prueba por parejas (en la que Rafa fue con Carmen) Cora y Laila lograban una nueva pista para todos. Eligieron conocer una pista del secreto de Alatzne, que resultó ser una cruz roja sanitaria. Poca sorpresa en principio.

Moleskine del gato

Alatzne confesaba anoche en la gala que se considera la gran protagonista de esta edición. Esto también bastaría para explicarlo todo, aparte del papel de víctima que se atribuye.

“Tienes pinta de haber hecho test de la Super-Pop”, le decía Rafa a Cora. Minipunto.

Nissy cantando villancicos todo el santo día y yo preguntándome por qué. Resulta que Brenda los odia. Otro minipunto.

Mi libreta está tan llena que prefiero no seguir mirando por hoy. Da gusto que haya tanto argumento para comentar, aunque prácticamente todo lo proporcionan un puñado de concursantes. Mientras, el resto viéndolas pasar.

Ah, y Nagore Robles entra en la casa el miércoles.

