Madrid
Sucesos

Una mujer muere y sus dos hijos de tres años resultan heridos muy graves tras precipitarse desde un décimo piso en Ciudad Lineal, Madrid

Sanitarios de Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal de Madrid en el lugar donde se ha precipitado una mujer con sus dos hijos. @EmergenciasMad

  • Los menores han sido trasladados muy graves al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

  • La Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género

MadridUna mujer de 48 años ha muerto tras precipitarse desde el décimo piso de un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal, con sus dos hijos de tres años. Los menores presentan un pronóstico muy grave.

Policía Nacional ha descartado la posibilidad de que se trate de un caso de violencia de género, han apuntado fuentes policiales a Europa Press.

Los menores, trasladados en estado muy grave

El suceso se ha producido en torno a las 9:00 horas del sábado 6 de diciembre. Según ha informado Emergencias Madrid a Europa Press, los sanitarios de Samur-Protección Civil desplegados en el lugar tan solo han podido confirmar el fallecimiento de la mujer y han trasladado muy graves a los menores al Hospital Universitario 12 de Octubre y al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.

En el operativo han intervenido agentes de Policía Municipal y efectivos de Bomberos de Madrid, así como Policía Nacional, que se hace cargo de la investigación del suceso.

