Antía Troncoso 06 DIC 2025 - 02:34h.

Jota Peleteiro habla de los celos que sentía Kiko Rivera por su relación con Fran y carga contra él: "No lo voy a permitir"

Jota Peleteiro habla en '¡De viernes!' sobre su batalla judicial con Jessica Bueno y desvela si han llegado a un acuerdo: "Ha sido difícil"

Compartir







Jota Peleteiro visitaba '¡De viernes!' pocos días después de su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados debido al litigio que tienen desde hace varios años. El futbolista confesaba en qué punto se encuentra su relación con la modelo. Además, Jota responde a las últimas declaraciones de Kiko Rivera ha hecho sobre él.

El hijo de Isabel Pantoja volvía a pisar un plató de televisión después una larga temporada alejado de los focos. Lo hacía en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, concediéndoles la entrevista más íntima de su vida. A parte de tratar varias de sus polémicas familiares, el DJ hablaba sobre Jota Peleteiro, desvelando los celos que sentía hacia él por su relación con su hijo Fran, ya que, tal y como nos confesaba Jessica Bueno, el pequeño llamaba papá a Jota.

"Es normal, pero al final a Fran lo cuidé los seis meses, desde antes de que tuviera memoria", aseguraba el entrevistado sobre los celos de Kiko. Sobre este tema, los colaboradores le preguntan a Jota Peleteiro si en alguna de las ocasiones que Fran se había dirigido a él como su padre le había corregido, y este respondía: "No, al final todo surge. No le vas a decir a un niño, que te llama papá, que no te llame papá ¿Qué humano va a hacer esto?".

Jota Peleteiro sobre Kiko Rivera: "Lo que he pagado yo en mes y medio, lo ha pagado él en 12 años"

Aunque Jota Peletiro sabe que Kiko Rivera siente cierta gratitud hacia él por haber cuidado durante mucho tiempo de su hijo, no podía evitar realizar una impactante confesión después de escuchar como el hijo de Isabel Pantoja aseguraba en su 'scoop' con Santi Acosta que él sí que pagaba la manutención de su hijo Fran

"Me da igual ser claro como el agua. En esto he sido desde el primer día un hombre y un galán. Lo que yo he pagado en mes y medio lo ha pagado él en 12 años. Ha habido meses y meses que no ha habido manutención. Y es lo que le he echado alguna vez a Jessica en cara ¿Por qué a mi por un mes o dos meses tarde fui directo a un juicio penal cuando hubo años que no hubo ni un ingreso de Kiko?".

"Entiendo el dolor que puede haber sentido, a mi me hubiera pasado igual. Ese dolor de ver a tu hijo llamar papá a otra persona. Pero no voy a permitir que se eche el capote de torero, de que pagaba los viajes, cuando había meses que no había ni una llamada de teléfono. Yo llamo todos los días a mis hijos", decía de manera tajante Jota Peleteiro.