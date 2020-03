No le aprieten las tuercas a Rocío Flores









telecinco.es

Antes de nada quiero advertir que el título es una broma por algo que le ha pasado a Rocío con la tuerca de un pendiente en su oreja. Lo digo porque un día hice una broma en el título imaginando a Hugo como un señor Potato al que se pudiera desmontar y me calló la del pulpo porque mucha gente no se molestó el leer más allá del título. Una vez hecha la advertencia puedo continuar, más bien empezar.

A Rocío se le ha metido dentro del lóbulo de la oreja la tuerca de un pendiente. Lo que no les pase a los náufragos de Supervivientes 2020. Entre las últimas desgracias que han vivido está el viento casi arrastrando a Yiya. ¡A Yiya! Que si me dices a Fani lo creo, pero Yiya parece tener más anclaje para poder aguantar el viento. Otro motivo de infortunio que se ha dado primero en isla Desvalida y luego en playa Uva es que se les derrame el perolo donde cuecen el arroz y se queden sin esa poca comida con la que les aprovisiona el programa. Ahora les ha pasado a los siervos y viendo la poca estabilidad de la cacerola sobre el fuego no era muy difícil de prever que podía suceder. Pero también esto es muy de Capitán Posteriori, tan de actualidad ahora mismo. Y a las desgracias debemos añadir lo del lóbulo de Rocío.

A falta de contexto contaré que se le quedó a Rocío dentro del lóbulo de su oreja izquierda la tuerca de un pendiente. A saber como ha llegado ahí, pero doy fe de que estaba, según mostraron las imágenes en el resumen de ayer. Al dolor por tener un cuerpo extraño ahí metido se le unía cierta preocupación. José Antonio, siempre predispuesto a ayudar, intentó hacer una intervención de emergencia durante la noche. No tuvo éxito. A la mañana siguiente probó Barranco a intentar sacar la tuerca de la oreja. Tuvo éxito. Barranco 1, José Antonio 0.

Ya puestos, diré que Rocío no está muy preparada para que nadie le apriete las tuercas en este concurso. No es por justificar la broma del título, sino algo que pienso de verdad. Tampoco parece preparado para esto mismo su padre, que cumple sobradamente bien con la obligación de defender a su hija, lo cual se espera de él, pero tal vez le falte un poco de cintura para encajar las críticas. Ayudaría a ambos hacer un análisis en frío de la situación de esta concursante. Rocío está ahí porque se espera que cuente cosas personales, por lo que hace bien su labor cuando una vez informados de la crisis mundial provocada por la pandemia reclama un mensaje de su madre, aunque haya desaprovechado estos últimos siete años sin tener ni un solo contacto con ella. Queremos que cuente cosas de su azarosa vida porque como superviviente no cabe esperar nada.

Aceptado que Rocío no está para sobrevivir y su labor es proveer de contenido a Sálvame debería cada cual mantener su papel y todos contentos. Quiero decir que cada palo ha de aguantar su vela. Rocío a lo suyo, Antonio David defendiendo incluso lo indefendible sin alterarse demasiado, y los espectadores valorando el pésimo concurso que está haciendo, por mucho que sea nieta de la más grande. Como concursante está siendo pésima, y resulta a todas luces ridículo decir que lo da todo en las pruebas, toda vez que en varias de ellas ni siquiera lo ha intentado. Ya es sabido por lo que está en el concurso, y se puede entender. Si yo mismo hubiera tenido la responsabilidad de decidir si la contrato para ir a un concurso de supervivencia como este lo habría hecho sin dudar. Pero que luego nadie se lleve las manos a la cabeza cuando se dice que no hace nada y es una nulidad como superviviente.

No expulsaría a Rocío todavía. Me interesa ver cómo sigue la cosa, si vuelve o no a recordar lo del mensaje de su madre, tal como le ha recomendado José Antonio. El periodista barre para casa, y en alguna medida esto explica la buena relación de ambos, o que como dios de la isla la elija para ser líder. José Antonio espera estrechar lazos con Rocío para asegurarse la complicidad del personaje. Está invirtiendo en su futuro profesional. Es el único caso en el que entiendo el trato a Rocío, una rival floja como superviviente, pero fuerte como personaje. De la curiosa alianza entre Rocío, José Antonio, Elena y Barranco solo concibo los motivos del periodista.

En otras ocasiones anteriores se podía explicar con facilidad que quisieran llevarse bien con el personaje, pero con Rocío Flores me llama la atención. Con Isabel Pantoja, por ejemplo, podían tener la esperanza de visitar Cantora y probar el pollo que lleva su nombre. El plan puede resultar atractivo para algunos. Ahora bien, ¿quién es Rocío Flores? ¿qué interés pueden tener en ella como personaje? Quiero pensar que se ha ganado a algunos de sus compañeros en el trato personal, sin ningún interés más allá de ahí. La persona puede haber vencido al personaje. Con todo, creo que no están entendiendo el error de llevar en palmitas a una fuerte rival. Lo lamentarán cuando vean que les va comiendo la tostada a todos. Rocío va a aguantar en el concurso todo lo que quiera si sabe dosificar la información sobre su vida. ¿Es que no se han dado cuenta de eso? ¿Acaso es que no quieren ganar este concurso?

No quisiera ser cenizo, pero creo que a Rocío le esperan momentos peores. Según vaya avanzando el programa es posible que vaya formándose un grupo en su contra. Ya apunta a ello que entre Nyno y Ferre hayan comentado lo innecesario de hablar de su caché. Cierto que lo enmascaran en una crítica a Fani por preguntar, pero en realidad también censuraban a Rocío por contarlo. En enfrentamiento de Fani con Nyno y Ferre puede terminar en alianza entre los tres contra Rocío. Guarden este escrito y veremos en un futuro próximo si no tengo razón. Ver a Fani junto a Nyno disfrutando del paisaje crepuscular en la playa no hace sino confirmar que pueden terminar limando sus diferencias al tener un enemigo común: Rocío Flores.

También puede pasar que la terca realidad le lleve la contraria a este humilde cronista y al final no se produzca la alianza de Fani, Nyno y Ferre contra Rocío, como contrapeso al apoyo que le prestan José Antonio, Barranco y Elena. En medio, como siempre, un Jorge que ni se pronuncia, ni está ni se le espera. No sería la primera vez que mis previsiones en esta edición quedan desautorizadas. Sin ir más lejos, ayer me quejaba de que no hicieran ni intento de pescar. Pues bien, Elena ha reinventado la red de pesca con una camiseta. Ayudada por Cristian, intentaron este método y capturaron dos peces. A ver, no es muy novedoso porque en otras ediciones hemos visto pescar con camisetas o pañuelos, pero el concursante suele ser de ese tipo de persona que no ha visto otras ediciones anteriores y eso le obliga a reinventar las cosas todo el rato. Lo que más me sorprendió de esa escena es que Ferre se acercase a ver lo pescado y afirmase “son grandes, son grandecitos”. Lo repitió más de una vez mientras el plano mostraba dos minúsculos peces sobre la camiseta. A veces no sé qué pensar: Ferre es muy buena persona o demasiado vacilón.

Moleskine del gato

Se me ha escapado allá por el principio de este escrito una imagen de Elena pasando textualmente la mano por el lomo a Barranco. Lo digo así porque no sé exactamente si le estaba quitando la arena o poniendo protector solar. Luego brincaba como una cheerleader adolescente mientras animaba a Barranco a tirarse al mar. Diría que a Elena le gusta demasiado Barranco. Ahí lo dejo.

Esta noche hay ceremonia de salvación. Los dioses escupirán barro sobre Fani, Nyno, Cristian o Ferre. Solo uno de ellos se salvará y dejará de estar nominado. La experiencia nos dice que Fani y Cristian son expertos en salvarse, pero a Nyno no le hemos visto todavía en esa tesitura. Si se salva otra vez Fani puede malograrse la alianza anti-Flores porque a quien verán como rival será a ella por haberse salvado tantas veces.









El Gato Encerrado