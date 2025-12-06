La mujer que se ha precipitado desde un décimo piso en Madrid aseguraba que la estaban "espiando y que la grababan con cámaras"

Una mujer muere y sus dos hijos de tres años resultan heridos muy graves tras precipitarse desde un décimo piso en Ciudad Lineal, Madrid

Compartir







MadridUna mujer se ha lanzado al vacío desde un décimo piso con sus dos hijos de tan solo tres años en Madrid. El suceso ha ocurrido en un inmueble de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal.

La mujer, de 48 años, ha muerto tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de tres años, que han resultado heridos graves. Uno de los dos hermanos ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre. En cambio, el otro pequeño ha tenido que ser movilizado gasta el Hospital Niño Jesús donde se encuentra ingresado.

PUEDE INTERESARTE Detienen al hijo de la mujer fallecida tras precipitarse por una ventana en L'Hospitalet

La mujer tenía afectada su salud mental

Los hechos han ocurrido sobre las 9:00 horas de este sábado tras el aviso de los vecinos de un edificio de la calle Ricardo Ortiz, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, según ha trasladado fuentes policiales, que han descartado que sea un caso de violencia de género.

A su llegada, Samur Protección-Civil ha confirmado el fallecimiento de la mujer, de 48 años y nacionalidad española, y ha asistido a los dos menores de tres años, que han resultado heridos graves y han sido trasladados a distintos hospitales, según Emergencias Madrid.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer tras precipitarse desde una ventana en L'Hospitalet

Policía Nacional se ha encargado de la investigación del suceso, en el que ha intervenido también Policía Municipal de Madrid y Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Según ha podido conocer Noelia Camacho gracias a varios vecinos, "la mujer tenía afectada su salud mental. Decía que la perseguían, que la espiaban e, incluso, que la estaban grabando con cámaras".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El Teléfono de la Esperanza

Hay que recordar que en España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.