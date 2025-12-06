Fiesta 06 DIC 2025 - 17:09h.

La diseñadora ha contestado, muy enfadada, a la hija de su exmarido tras las últimas declaraciones sobre el vestido que hizo para ella en 2019

La primera compradora del 'vestido de la venganza' que le hizo Ana María Aldón a Gloria Camila: "No vale lo que pagué"

Esta semana, en 'El tiempo justo', una noticia llamaba la atención de los espectadores. El conocido como 'vestido de la venganza' versión española aparecía en una conocida plataforma de venta de artículos de segunda mano. Este vestido no es otro que el que Ana María Aldón diseñó especialmente para Gloria Camila en el año 2019.

El vestido, en el que Ana María Aldón invirtió muchísimas horas de confección, fue diseñado especialmente para la hija del que en ese momento era su pareja, José Ortega Cano. Al parecer, hace algún tiempo una joven se puso en contacto con la diseñadora gaditana para comprarle el vestido en cuestión, un vestido por el que habría pagado 300 euros y que posteriormente ella misma habría vendido para acabar en manos del programa de Joaquín Prat.

Gloria Camila reaccionaba a la noticia esta misma semana en el plató de 'El tiempo justo' explicando que ella también había participado en la creación del vestido y que por lo tanto debía haberse llevado un porcentaje de lo recaudado.

Ana María explota contra Gloria Camila

Ana María, muy enfadada, ha contestado a la hija de su ex marido asegurando que Gloria no participó en la creación del vestido más allá del hecho de sugerir algún que otro cambio:

"Voy a tomármelo con filosofía porque estoy en un momento de mi vida en el que puedo saltar por los aires a la mínima. Que ella diga que ha ayudado a confeccionar este vestido después de las horas que yo he invertido en diseñar y confeccionar este vestido… Yo merezco respeto, no juguéis con el pan de mi familia porque yo no juego con el pan de nadie. Me gustaría que los que dicen que este vestido es muy feo ver si habrían tenido el valor de decirle a Gloria que estaba fea ese día, porque la verdad hay que reconocerla y ella ese día estaba guapísima (...)

Esto no es un vestido que se haga en un almacén al por mayor, esto es un vestido que se diseñó por y para ella en un taller de confección. Yo este vestido lo puedo vender porque me pertenece, llamé a Gloria por teléfono para decirle que una chica se había puesto en contacto conmigo para comprarlo, la mujer de un futbolista. Esta chica se puso en contacto conmigo para decirme que quería un vestido como el de Gloria, le dije que no tenía más, pero que tenía el original de Gloria, fui a su casa, se lo probó y le hice unos retoques para sus medidas, y se lo quedó, no es que yo haya puesto el vestido en Wallapop".