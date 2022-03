La audiencia castiga a Laila vengando la expulsión de Carmen









A buen seguro hubiera salido igualmente, pero no con un porcentaje de votos tan elevado. Ha sido la primera vez desde que empezó el voto gratuito que los porcentajes varían sustancialmente durante la semana. Hace unos días, Laila llevaba en torno al 60 por ciento de los votos, y ayer salió expulsada con casi el 80. Algo menos tenía cuando todavía no había sido salvada Cora, aunque el cambio más importante se dio desde el domingo en que Carmen salía de la casa por una expulsión disciplinaria. Que ocho de cada diez votos hayan ido para ella es la venganza por esa expulsión, un castigo claro y severo por parte de la audiencia.

Laila no es responsable del error que provocó la expulsión de Carmen, algo de lo que solo esta tiene culpa. Pero sus continuas provocaciones hacen que se entienda mejor la reacción de su compañera. Ayer presumía Laila de que ella no ha salido por la puerta de atrás, como su enemiga. No parece prudente ningún tipo de presunción con un 80 % de los votos de la audiencia. A ella no la han sacado de la casa por la puerta de atrás, pero lo han decidido miles de personas, mientras que lo de Carmen fue decisión de tan solo de unos pocos. Una decisión sensata y justa, pero no tan mayoritaria. Además, si Carmen hubiera contenido su impulso con la manguera es muy posible que la expulsión de Laila se hubiera producido el mismo domingo, lo cual hubiera evitado cualquier trauma.

Laila permaneció en un segundo plano ante la personalidad de su hermana Nissy, destacando solo por sus discusiones con ella. Fue a raíz de la expulsión de esta que se afanó más en poner en práctica su amenaza de provocar a Carmen hasta lograr que fuera expulsada abruptamente. La expulsión de esta concursante se debe en buena medida a la torpeza de avisar de su intención con anterioridad. Tres semanas antes de salir de la casa Carmen por su manguerazo a Laila había avisado esta de lo que pretendía. Imposible pasar por alto una mala intención pregonada por ella misma.

Es muy posible que sin esto que cuanto Laila hubiera sido expulsada igualmente, pero no de forma tan humillante, con uno de los mayores porcentajes de votos de la edición. Solo Elena lo superó, acercándose al 86 % e igualmente frente a Rafa, quien solamente se ha salvado de salir a la palestra en dos ocasiones. Cuando todavía eran tres nominados anoche poco más de tres puntos separaban a Cora de Rafa, con lo que se podría haber salvado este último con mucha facilidad. Una vez más, la concentración del voto (por vengar a Carmen, en este caso) ha hecho que el voto para Cora haya sido tan bajo, aunque no es un indicativo que deba ser considerado de cara a próximas expulsiones. Aunque no habrá muchas ocasiones más si tenemos en cuenta que anoche fue anunciado el inicio de la recta final y solo quedan ya siete concursantes. De mantenerse la doble expulsión de las últimas dos semanas estaríamos hablando de un par de semanas antes de la gran final, que podría tener lugar este mismo mes.

Muy ufana, Laila le decía a Carmen en plató que esa era su noche, pero en realidad tuvieron más protagonismo los actores que hicieron de zombies que ella. También Belén Esteban, la visitante VIP que más se ha implicado en la convivencia con los concursantes. A preguntas de esta contaba Rafa que Carmen Lomana apenas pasaba con ellos tres o cuatro horas en el día. “Venía aquí, daba su clase, decía qué olía muy mal y se marchaba”, afirmaba, aunque matizaba luego que lo del olor era imaginación suya, pero que era así en todo caso. Belén ha sido la primera en dormir con ellos, ducharse en su cuarto de baño y hasta cogió la bayeta para limpiar un poco la cocina.

Solo cuatro días fueron suficientes para que Belén cambiase su opinión sobre los concursantes. Entró con muchas reservas hacia Rafa y sale completamente conquistada. Tanto que destacaba ayer su sentido del humor y la claridad con la que habla siempre. Ahora ha entendido porque tiene tanto apoyo, lo cual transmitió en la casa. Por eso anoche estaban tan seguros todos de que saldría Laila. Diría que a Belén le ha pasado lo contrario con Adrián y Marta, aunque ha seguido convencida de que tendrán algo cuando salgan. Mientras tanto, ayer tenía la pareja más artificial vista en mucho tiempo en esa casa su primera bronca importante. Si fuera más mal pensado diría que Adrián se estaba preparando el terreno por si entraba una concursante nueva, guapa y con figura de modelo. Justo lo que sucedió anoche, aunque la realidad seguro que supera con creces lo que habrían podido imaginar.

Sinceramente, no pienso que discutieran pensando en lo que pudiera pasar por la noche, aunque el comentario de Adrián sobre que no haría nada entrase quien entrase no sentó nada bien a Marta y la vimos llorar en el cubo lógicamente contrariada por el desafortunado comentario. Poner el nombre de Adrián junto a la palabra “desafortunado” es casi una reiteración. Otro ejemplo de ayer mismo es su intención de accionar el pulsador de los secretos apostando que es Rafa quien abrió un cadáver. Su explicación es que el concursante hubiera tenido que reconocer el cadáver de su padre muerto y con lo “abrir el cadáver” se refiera a la funda mortuoria. Siento un escalofrío al escribir semejante estupidez que parece sacada de una película de terror. Pero lo peor es la falta de sensibilidad que denota quien fuera capaz de explicarle esto a la persona supuestamente protagonista de la escena (que tenía 15 años cuando murió su padre). Parece que Adrián estaba dispuesto a ello.

Marta, lejos de quitarle a Adrián la macabra idea de la cabeza le animaba recomendándole que dijera, con respeto, que es la única persona de la casa que ha perdido a alguien cercano y por eso piensa que ese puede ser su secreto. Si el problema no es tanto el secreto como la desagradable explicación que ha elaborado en su mente Adrián. La sensatez que aparenta a veces Marta en este caso brilló por su ausencia y en lugar de quitarle la idea de la cabeza se ocupó de alimentarla inventando excusas. Tampoco Cora le disuadió cuando se lo contó pidiéndola que fuera a preguntar a Rafa si era ese su secreto.

Demasiado se están pensando lo de los secretos. Tanto que si tenemos en cuenta lo ya comentado sobre los plazos para la finalización del concurso no sería extraño que quedase sin descubrir ningún secreto. Se me antoja que eso sería un fracaso importante, y en parte es responsable de ello el miedo que tienen de perder su esfera o esferas. Incluso cuando al mismo tiempo reconocen tener claros varios de los secretos. Claro que si solo están dispuestos a disputarle las esferas a los miembros del equipo rival se reducen mucho las posibilidades. Es lo que tiene entender el juego en clave personal, algo tan absurdo como si yo hiciese lo posible por no ganarle al parchís a un familiar mío. También a alguien querido, como decían Tip y Coll es un sketch.

El encuentro con Sara fue frío porque venían todos de nominar como si fuera Halloween. Es decir, bañados en el puré ese que parece el vómito de alguien que no hubiera hecho bien la digestión. “Perdona que no te dé dos besos”, fue la frase más repetida. Debo decir que esa frialdad apenas fue corregida los minutos posteriores y Sara estuvo colocando su ropa en el armario en completa soledad, salvo por una fugaz visita de Cora. Por cierto, ha elegido el armario que fuera de Carmen. ¡Sacrilegio! Rafa no podrá cumplir su deseo de que ese armario guarde su olor. Luego sí vi a Sara departiendo con pasmosa tranquilidad junto a Álvaro y Rafa. Que entre una concursante al tiempo que se anuncia la recta final es bastante insólito. Solo recuerdo una incorporación tan tardía, aunque no tanto, en el caso de Liz Emiliano y otra concursante en Gran Hermano 10, que entraron en la gala 6. Ayer vivimos la gala 9 si contamos la de presentación.

La cara de Adrián cuando anoche le comunicaban que está nominado y escuchaba los aplausos entusiastas del público en plato celebrándolo no tiene comparación con nada. Ni siquiera con el gesto de Colchero tras escuchar los mensajes desde el exterior apoyando a Rafa y advirtiéndole de que Carmen lo quiere (no es ninguna mentira, había escrito en una historia de Instagram la frase “Te quiero, mi ganador”). Cara de reventado es eso, precisamente.

El problema que tiene Adrián con su ego debió acrecentarse anoche al escuchar esa reacción. Creo que la expulsión va a estar entre él y Álvaro, por lo que no concentrar el voto en uno de los dos, algo que va en gustos, puede ser una pérdida de tiempo. Los dos han hecho méritos para ser expulsados, pero teniendo en cuenta que Álvaro es el único apoyo (aunque sea débil) que le queda a Rafa, los seguidores de este deberían esforzarse en ir con todo por Adrián.

La gala de anoche ganó mucho cuando comenzaron las nominaciones. Las costaladas de Cora y Marta fueron únicas. Marta más que caerse planeó en dos ocasiones. Lo extraño es que no haya salido nadie a urgencias con algo roto. Fue como una gala de Halloween, pero en formato reducido, más dinámica e igual de divertida. Lamento que no todo el mundo coincida, más que nada porque eso significa que no mantienen intacta esa parte más infantil de los que nos reímos viendo gente patinando y cayéndose. En definitiva, forma parte del humor más básico y primigenio provocar en el espectador la risa con un personaje que pisa una piel de plátano y da con sus huesos en el suelo.

Observatorio de nominaciones

Aparte de los miedos y las caídas por los zombis y el suelo manchado de vómito falso, así fueron las nominaciones anoche:

Álvaro > Marta (1), Colchero (2) y Adrián (3)

Colchero > Álvaro (1), Carlos (2) y Rafa (3)

Adrián > Cora (1), Álvaro (2) y Rafa (3)

Marta > Cora (1), Álvaro (2) y Rafa (3)

Cora > Marta (1), Álvaro (2) y Rafa (3)

Carlos > Colchero (1), Rafa (2) y Álvaro (3)

Rafa > Marta (1), Adrián (2) y Colchero (3)

Adrián y Marta nominaron exactamente igual. Llama la atención que Colchero, Adrián y Marta metieran en su terna a Cora o Carlos (Colchero pensaba dar un punto a Carlos, pero le metió dos por error), mientras que estos dos se decantaron por Marta o Colchero. Esto indica que el grupo mayoritario tiene dos facciones, estando en minoría entre ellos Cora y Carlos. De hecho, a este último se le ve últimamente más con Rafa que con ellos, por lo que fue el único de los cinco que le dio dos puntos en lugar de tres. La coincidencia en darle votos a Rafa de manera masiva demuestra una vez más que sí sindican sus votos en las nominaciones.

Casi todos fueron escuchando las nominaciones de sus compañeros (las paredes son como de papel en esa casa), por lo que Rafa cambiaba sus previsiones a última hora invirtiendo los votos a Adrián y Colchero. Piensa que este último ha salido a la palestra por eso, pero también lo hubiera hecho si le llega a dar dos puntos. Sin el que le dio Carlos habría tenido cuatro puntos y estaría nominado igualmente. Por su parte, para que Marta no se salvase tenía que haberle dado Carlos el punto que dio a Colchero.

Si Rafa llega a mantener su plan original hubiera nominado igual que Álvaro. Este venció su resistencia a nominar a Marta, por lo cual parece que también ellos dos pactaron sus nominaciones. Al grupo mayoritario les debe parecer un infierno que siendo cinco contra dos salgan nominados dos de cada lado. Debo decir que ha sido un acierto poner el mínimo de nominados en cuatro, en lugar de tres concursantes. Anoche apuntaba en algún momento que podían salir todos a la palestra. La audiencia está decidiendo más que nunca. Por eso no cabe reclamar votaciones para salvar, lo cual va en contra del deseo del espectador de comportarse como un Dios castigador capaz de decidir quien sale de la casa, y hacerlo de manera directa.

Moleskine del gato

El domingo entran en la casa tres VIP que se mantendrán hasta que sean proclamados los finalistas. Ya conocemos la identidad de dos de ellos: Tom Brusse y Víctor Sandoval. Apuesto a que la tercera es una mujer. Se dice que puede ser Adara. La inefable e inevitable Adara.

También dicen por ahí que Nissy le dijo a su hermana Laila al oído nada más entrar al plató la siguiente frase en árabe: “No te acerques a esa p***”. No es tanto que considere un escándalo el uso de la palabra de las cuatro letras como que esto sea un retrato fiel de lo que ha sido el paso de estas dos concursantes por la casa de los secretos.

El Gato Encerrado