Adrián y Marta viven su primera crisis en 'La casa de los secretos': "Estoy agobiada y perdida"

"Entre quién entre no haré nada, y si salgo fuera antes que tú tampoco ", le confesaba Adrián a Marta. "Esto ya tiene peso emocionalmente para mí", le decía ella.

Hecha un mar de dudas Marta acudía a desahogarse al 'Cubo', "Estoy agobiada porque estoy perdida. Yo ya me estoy enganchando y eso a largo plazo puede ser. Que a lo mejor sería más sencillo decirle que me apetecería estar con él un rato a solas, pero soy una cagueta. Me siento absurda contando esto", lloraba amargamente.