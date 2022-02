Carmen ya sabe que Álvaro está pillado por ella, y no sale de su asombro









“Igual somos los últimos en enterarnos”, decía Rafa sobre el descubrimiento de Carmen. Pues así es, pero no imagina que eso incluye a algunos de sus compañeros de encierro. Álvaro le ha confiado su otro secreto a Brenda, además Carlos se lo adivinó y Cora más o menos igual. Estoy seguro de que ahora mismo al menos la mitad de los concursantes está al tanto de lo que Álvaro va contando. La otra mitad lo intuye, con plena convicción en el caso de la interesada y sus dos aliados en el juego. Carmen tenía el runrún desde la noche anterior y terminó de verlo claro cuando lo compartió con Rafa a primera hora de la mañana.

Para Carmen la clave ha sido una conversación con Álvaro tras la gala del domingo y los largos posicionamientos que siguieron después. Acabado todo eso, Álvaro se aisló en uno de los dormitorios buscando el sitio más cálido de la casa, según dijo. En su rostro se dibujaba el disgusto, posiblemente por lo ocurrido unos instantes antes. Por segunda vez en el día, Laila le había acusado de meter mierda entre ella y su hermana melliza. En ese momento, Álvaro se apartó del resto y fue a comer algo a la cocina (hacen los posicionamientos en el jardín, a riesgo de que se les enfríen las ideas).

Álvaro tuvo que volver con los demás a petición de la voz y allí permaneció hasta el fin de los posicionamientos. Luego se fue al dormitorio, donde permaneció solo hasta que llegó Carmen. Antes se había interesado algún otro compañero y pidió que le dejaran solo, pero a ella no le reclamó que respetase esa soledad que decía necesitar. Ahí comenzó una conversación reveladora, que dejó a Carmen con la mosca detrás de la oreja. “¿Has llorado?”, preguntó varias veces ante la repetida negativa de Álvaro. Bastó con un par de afirmaciones suyas para hacer surgir la sospecha.

Puede que Carmen adivinase la causa de ese enfado que yo achaqué al ataque de Laila. Durante la gala preguntó Toñi Moreno a Rafa quién no quisiera que abandonase la casa de entre los nominados. Rafa acababa de saber que no estaba salvado y todavía quedaba por resolverse esa duda. Su respuesta fue que Alatzne, aunque de inmediato rectificó y dijo que también Carmen, ambas por igual. Carmen y Alatzne tenían claro que no quieren perder a Rafa. Nadie mencionó a Álvaro, entre otras cosas porque no está nominado. Sin embargo, parece que estaba molesto, dolido al menos, por no estar en la mente de sus amigos, aquellos a los que traicionó el miércoles pasado revelando a Brenda su estrategia en las nominaciones.

Carmen fue preguntando para indagar qué le pasaba a Álvaro hasta llegar enseguida al asunto clave. Y acertó de pleno cuando le hizo la misma pregunta que habían contestado un rato ellos. Álvaro le dijo a Carmen que era ella la persona a la que no quisiera perder. No estaban hablando ya entre los nominados, sino de toda la casa. Carmen repreguntaba: “Pero ¿por encima de Brenda?”. Ante su sorpresa, Álvaro respondía afirmativamente cada vez, e incluso iba más allá: “Por encima de mí”. Es decir, que Álvaro prefería ser expulsado él antes de tener que vivir el abandono de Carmen. No voy a decir que sea una declaración de amor en toda regla, pero se le acerca.

Carmen ya tenía la primera pista que manejó ayer para llegar a una conclusión que poco después era convicción completa y absoluta. La conversación siguió y cualquiera se habría dado cuenta del interés que estaba mostrando Carmen por indagar en los sentimientos de Álvaro. En un momento este le recordaba lo mucho que le había reconfortado que ella apoyase la cabeza en su hombro mientras veían la noche anterior el primer episodio de la serie Entrevías, que estrena Telecinco esta misma noche. Creo que esto hizo encender la lucecita en mente de Carmen, y a partir de ahí solo quedaba que pusiera en común con Rafa lo hablado.

Carmen, Rafa y Alatzne se pasaron horas hablando del tema. Sus primeras reacciones dieron momentos buenísimos, sin ninguna duda los mejores hasta el momento de esta segunda edición de Secret Story. Ya he contado que Carmen lo habló primero con Rafa y fue durante esa conversación cuando terminó de abrir los ojos. Necesitaba que le ayudase su amigo, que pronto dijo: “Eres tú. Está pillado por ti”. Carmen le contó que Álvaro preferiría ser expulsado antes que verla salir a ella y lo de la cabeza apoyada en su hombro durante el pase de la serie. No hizo falta más que eso.

La sorpresa era doble porque ellos sospechaban que Álvaro estaba empezando a tener sentimientos hacía alguien, pero pensaban que esa persona era Brenda, con quien se había abierto más que con nadie (lo que no saben es que le contó sus sentimientos hacia Carmen y la estrategia del grupo). Además, su firme negativa a nominar a Brenda fue algo definitivo para cimentar las sospechas. Rafa y Alatzne compartieron ayer sorpresa con Carmen, puesto que la persona por la que Álvaro parecía pillado no era quien ellos creían. “Se ha enamorado de ti”, le decía Rafa a Carmen sin poder reprimir la risa. No se estaban burlando de su compañero, era una risa nerviosa. La expresión de una sorpresa pasada por el filtro del humor que derriba prejuicios y acaba con los miedos, como bien dice Rafa.

El descubrimiento unió ayer a Carmen con Rafa y Alatzne, después de haber confesado que a veces se sentía algo desplazada. Volvió a decirle a Rafa que antes ella era primero y ahora lo es Alatzne, pero poder compartir con sus amigos las sospechas, convertidas en convicciones, sobre los sentimientos de Álvaro les mantuvo ayer especialmente unidos. Además, parece como si el enamorado hubiera intuido que hablaban de él porque se acercó poco al grupo. Diría que casi nada por la mañana. Además, a primera hora de la tarde comenzó una larguísima charla con Elena (mientras esta se tocaba los pies tanto que me pareció una cosa casi obscena).

Está bien que todos se relacionen con el resto de sus compañeros de encierro, sin hacer distinciones. Es más, me llama la atención cuando alguien reprocha a un compañero que se lleve bien con otro. Que Álvaro hable con Elena es sanísimo, pero si tenemos en cuenta que la noche anterior había terminado con un fortísimo enfrentamiento entre ella y Carmen, no deja de llamarme la atención. Sobre todo por lo prolongado de la conversación. Cualquiera que lo viera pudo pensar que se estaba decantando por una parte, y no era por la de la chica que ha despertado sus sentimientos. Diferente me parece la conversación que tuvo Alatzne con Adrián, cuyo objetivo era que no pensara mal de Rafa porque este no tiene nada en su contra.

Carmen no dejó duda de que los sentimientos de Álvaro no son correspondidos. “Me tumbé así como si encuentro una almohada, no con ninguna intención”, dijo sobre su postura mirando la serie. Y aunque a Rafa le parece una situación divertida, ella no considera plato de buen gusto tener que dar calabazas a nadie. Según seguían hablando se daban cuenta de cosas como que Álvaro arropase a Carmen cuando se acostaba, o su consideración durmiendo en el salón para no molestarla con los ronquidos. También se explican ahora que pase tanto tiempo en el cubo, donde creen que ha ido contando con detalle sus sentimientos. Por eso piensan que pueden ser los últimos en enterarse, nada menos que después de toda España, como quien dice. Aunque insisto en que también después que media casa.

"Cómo se nos va la olla en esta casa", dijo Alatzne y añadió después: “Es un chico muy infantil por las actitudes que tiene”. Al final convinieron que es inmaduro, más que infantil. De todas formas, el grupo trató el tema sin perder el respeto por Álvaro. Diría incluso que fueron siempre cariñosos con él. La risa de Rafa, compartida en algunos momentos por Alatzne y Carmen, es lógica ante un descubrimiento de esta categoría. “Pues nada, yo con Alatzne y tú con Álvaro”, le dijo Rafa a Carmen. Es obvio que estaba bromeando. Por suerte, sus aliadas sí conectan la mayoría de las veces con ese humor. Carmen piensa que si Álvaro sale nominado otra vez se va a declarar. Pues no me parece mala idea, así que me apunto con entusiasmo a ese giro de guion.

Ayer fue día de pensar en los secretos en la casa, sobre todo después de que les pusieran en el pantallón del cubo la lista completa. Hicieron todo tipo de conjeturas y Carmen sospechó que habían podido habilitar el pulsador. Fue su día de intuiciones. Efectivamente el pulsador estaba activado y parece que Carmen aprovechó para desafiar el secreto de Elena.

Me llamó la atención que Rafa y compañía hayan decidido no intentar arrebatarse las esferas entre ellos, sino poner en común sus conclusiones sobre los secretos de los demás e ir juntos a por las suyas.

Sobre los secretos hay algo que igual no tenemos presente. Lo he pensado a raíz del siguiente tuit:

Lo que igual no pensamos es que algunas de las cosas dichas por los concursantes pueden tener el objetivo de despistar para proteger su secreto. Cuando Adrián cuenta lo de su inseguridad igual es eso lo que está haciendo. Por lo pronto, tampoco me cuadra con que cuando Alatzne habló de la diferencia de edad entre ambos comentase Adrián: “Pues no me habré liado yo con un montón de mujeres de 40 años”. Vale que esto parece más bien una fanfarronada, pero tampoco cuadraría. Ayer mismo hablaban en la casa de que cosas dichas en la primera prueba, cuyo objetivo era conocerse mejor, pudieran ser en realidad una manera de despistar.

La línea de la vida de Alatzne no solo ha impresionado a la audiencia, también en la casa ha tenido consecuencias. Ayer Virginia y Cora coincidían en que hay cosas de su vida que no quieren contar. Cora lo tiene claro porque quiere evitar temas delicados que contaría fuera, pero no allí. Virginia no está tan segura, pero al menos duda de que esté dispuesta a compartir con la audiencia un hecho de su vida. Está claro que no están obligadas y contar algo o no debe ser una decisión estrictamente personal.

Nissy y Elena coinciden en considerar una falta de respeto que Rafa se quede en pijama y pantuflas durante las galas. Hombre, les puede parecer poco apropiado, pero tanto como falta de respeto. Si tenemos en cuenta que el jueves pasado vi como un grupo de personas esperaban durante horas en incómodas sillas (no tenían sofá) a que esperase la gala que nunca hubo, igual no es tan descabellado pasar de arreglarse. Y no era esa la primera vez. Ya llevan dos martes maqueándose durante toda la tarde y poniéndose de punta en blanco haciendo el más absoluto de los ridículos. Bien pensado, es inteligente lo de Rafa.

