No todos celebran con Gianmarco su cumpleaños

Alba, Noemí y El Cejas no solo se negaron a celebrar el cumpleaños de Gianmarco, sino que tampoco quisieron firmar una tarjeta de felicitación para él. Mila lo hizo a regañadientes, y en lugar de un texto más o menos elaborado puso un sencillo “Feliz cumpleaños” con su firma. Pero los otros rechazaron el ofrecimiento del ‘súper’. Alba pidió que le dieran un tiempo para pensarlo, trascurrido el cual dijo haber decidido no escribir nada a una persona que no le importa y al que no quiere volver a ver en su vida. Cualquiera diría que ha recibido de Gianmarco una ofensa imperdonable.

Con esa actitud logra Alba que algunos puedan poner en duda la solidez de los enfrentamientos con sus exparejas, de lo cual habló en su curva de la vida. A saber si cuando se prometió sobre una de esas parejas que sería su enemigo de por vida había razones tan poco sólidas como las que han provocado estos desplantes a Gianmarco. Conste que hablo de estos temas personales porque ella los ha relatado en la casa. Por tanto, lo ha metido dentro del concurso. El Cejas afirmó que no quería escribir en la tarjeta de felicitación porque Gianmarco no merece nada suyo. Tampoco lo hizo Noemí, sumándose a la decisión de sus dos compañeros.

Están en su derecho de felicitar o no a su compañero de concurso. ¡Faltaría más! Pero el gesto me parece feo. No se le escatima a nadie una felicitación. Sobre todo, si no ha sucedido nada grave que lo justifique. Sería Gianmarco el ofendido, si acaso, toda vez que Alba ha proferido comentarios de dudoso gusto, que con razón se pueden interpretar como despectivos a consecuencia de su procedencia de un país extranjero. Decir que no había mala intención es la misma monserga de siempre. Imposible juzgar la intención, por lo que debemos creer lo que se dice. Pero esos comentarios son objetivamente inconvenientes. Diría incluso que intolerables.

Al menos el pasado año hubo algo más de ruido en torno a expresiones similares de Ángel Garó o Mónica Hoyos hacia la peruana Miriam Saavedra. Lo curioso es que Mónica comparte con Miriam país de procedencia. Pero Alba parece tener patente de corso para hacer lo que le salga de la peineta. Ayer, por ejemplo, ni siquiera salió de la cama mientras se leía en el salón la prueba semanal. Tampoco la actitud de Mila parece ejemplar negándose a participar. “No me preocupo. No lo voy a hacer y punto. Ya sé de qué va esto: de hacer el ridículo. He descubierto mi papel aquí”, decía Mila. Pero al menos escuchó la mecánica de la prueba y presenció el diálogo con el ‘súper’ sobre el tema. Alba, mientras tanto, seguía entre las sábanas.

No son comparables las continuas faltas de respeto de Alba con el programa y su negativa a participar en la fiesta de cumpleaños de un compañero. Pero en ambos casos demuestra no tener claro en qué consiste esto. Está trabajando en un programa de convivencia negándose a participar de las pruebas y hasta a convivir. Mila lo tiene tan claro como algunos aquí fuera. “A Alba yo no sé si la van a penalizar”, decía ayer. Coincido plenamente, pero está claro que Mila y yo estamos equivocados. Este no es un GH de sanciones, lo cual es una opción que respeto. Lo cual no quita que lamente profundamente la actitud de Alba.

Si Alba supera la nominación esta noche estaremos ante la comprometida situación de una concursante que no concursa, ni convive, ni participa de las actividades que propone el programa. Alba se puede convertir en una okupa. También en un problema para el programa porque sienta un precedente. A partir de ahora, una vez firmado el contrato para participar en una edición de GH algunos pueden decidir hacer lo mismo que Alba desde el primer día. O sea: no hacer nada y llevárselo calentito.

Lo de no poner un mensaje de cumpleaños a Gianmarco es un detalle feo, pero están en su derecho. Casi es preferible no ponerlo a hacerlo falsamente y sin sentirlo. Todavía peor me parece que ni siquiera estuvieran en la fiesta. Noemí y El Cejas terminaron cediendo e hicieron acto de presencia en algún momento. Aunque ni siquiera a petición de Adara, con sus conocidos malos modos, cedieron a salir al jardín a cantar el ‘Cumpleaños feliz’ (‘Tanti auguri’ en italiano). Alba ni una cosa ni la otra. Mientras hacían fiesta volvía a vegetar en la cama.

Aprovecharon que Gianmarco salía de ver en el ‘confe’ unos vídeos de sus familiares y amigos para esperarle en el jardín cantando y con la tarta de cumpleaños en la mano. Mila y Antonio David salían en el último momento, encargándose este último de prender fuego a la mecha de las velas. El momento provocó una discusión entre El Cejas y Alba. Al parecer, a Alba le molestó que El Cejas se quejara, lo cual hizo a este protestar de nuevo. Pero como no se vio el momento igual pasó algo diferente. Luego quiso hablar El Cejas con Alba. Adivine el lector dónde tuvo que ir para ello. Sí, a la cama de Alba. Arreglaron las cosas y tan amigos.

Gianmarco estaba dolido porque algunos de sus compañeros, con quienes se ha estado llevando bien durante semanas, ni siquiera quisieran participar de su celebración de cumpleaños. Antonio David lo consolaba e intentaba quitar importancia al hecho para que siguiera la celebración con alegría. Los consejos fueron buenos, pero tratándose de Antonio David siempre tengo la sensación de que al darse la vuelta quien tenga al lado le va a asestar una puñalada en el intercostal.

Gianmarco ya prevé la traición de Antonio David y hasta se lo contó ayer como si lo hubiera soñado. Creo que lo planteó como un sueño, pero en realidad se trata de algo temido e imaginado por el italiano. Antonio David le pidió que interpretara el sueño y Gianmarco lo hizo. “Tú al final tomarás una decisión que no será a mi favor, pero que terminará siendo a mi favor”, relataba Gianmarco. La traición está en el aire.

Ahora dice Antonio David que se va a replantearse su concurso porque igual estaba en un error. Luego le vimos de muy buen rollo con Adara. ¿Otro que quiere cambiarse de bando? El barco del que fuera grupo mayoritario hace aguas. Una deserción anterior fue la de Estela, aunque en su caso debo reconocer que se llevó bien con Adara desde el principio, si bien chocaron en distintas ocasiones. La última fue este lunes por las risas de Estela tras la discusión del grifo abierto.

Ayer Adara y Estela cerraron capítulo fundiéndose en un abrazo y pidiéndose disculpas mutuamente. Fue Adara quien pidió hablar con Estela. Las dos dieron sus explicaciones sobre el estado de ánimo del momento y lo que motivó el enfado de Adara. Esta explicó que es muy intensa y Estela aseguró que esa es una de las cosas que le gusta de ella. También le pidió Estela que tuviera confianza en ella. Les costó bien poco aclarar las cosas y otra vez amigas. Tengo dicho que es una amistad de conveniencia a la que no auguró una vida muy larga.

Está bastante claro que Estela se ha pasado al bando de Adara, como dicen ellos, una vez comprobado el apoyo de esta fuera. Que Adara no se salvara el martes de la semana pasada fue bueno para ella porque hizo que se replanteasen ese apoyo. Pero Estela sigue teniendo claro por el momento su reposicionamiento. Gracias a esto quedaron El Cejas y Alba nominados el jueves pasado. Aunque Estela terminase traicionando a Adara al menos ya ha hecho una buena labor dando las dos máximas puntuaciones a Alba y El Cejas (por ese orden), justo lo mismo que hicieron Joao, Adara y Pol. Gianmarco, por su parte, le arreó 6 puntazos a El Cejas.

Sindicaron sus nominaciones y les salió bien. Por lo visto ayer, parece que esta noche harán lo mismo. Mientras Estela participe de una estrategia común con su nuevo grupo seguirá siendo útil. Pero llegará un momento en que se vaya a plantear disputarle el premio a Adara. Será entonces cuando se rompa esta alianza. Y debe ser así. Diré más: sería conveniente que eso sucediese cuanto antes. Adara necesita un rival y Estela puede ser una buena opción. También lo pueden ser Mila y Antonio David, aunque el peso de estos depende más de su fama que de lo realizado en el concurso. Ambos han hecho un concurso pésimo. De Estela no puedo decir lo mismo.

Quiero decir que la posible traición de Estela nos beneficia a nosotros tanto como a la propia Adara. Estela y Gianmarco están siendo una grata sorpresa. De nuevo vienen a salvar una edición los casi desconocidos. El martes Estela estuvo muy inteligente en la gala. Evitó enfrentarse a Adara, se mostró dialogante y comprensiva, además de quitarle importancia al rifirrafe que tuvieron. No se puede hacer mejor. Solo se equivocó levantando la voz, justo su primera disculpa de ayer. No me la creo, pero reconozco que está jugando bien.

El principal interés de Estela es, precisamente, las dudas que plantea analizar su concurso. La mayoría de los concursantes son previsibles y se están limitando a recuperar viejos clichés manejados anteriormente en este programa. Suena todo a conocido y da pereza máxima. Sin embargo, Estela es duda. Me hace pensar el motivo de cada uno de sus movimientos. Me pasó en su relación con Kiko, igual que ahora con su reposicionamiento en la casa. No es que haya visto a Estela aparecer de repente, pero en este momento es mi gran esperanza blanca. Que no es poca cosa.

Observatorio de nominaciones

Abro observatorio en jueves por algo que dijo Mila en la gala del martes. Hablaba esta concursante de que hay en la casa un grupo debilitado y otro fortalecido. Debilitado sería el grupo de Alba, El Cejas, Noemí, Antonio David y la propia Mila. Fortalecido el de Adara, Joao, Gianmarco, Pol y Estela. El cinco contra cinco del que hablamos hace un par de días. Me voy a basar en los puntos que unos y otros han recibido en las seis nominaciones habidas hasta este momento para ver si es correcta la división establecida. A saber, el grupo supuestamente debilitado ha recibido 90 puntos y el fortalecido 174. Curiosa esa fortaleza de aquellos que han sido masacrados en las nominaciones, casi doblando el número de puntos del otro grupo.

Particularmente asaeteada a nominaciones ha sido Adara, con 63 puntos. Después está Hugo (50), a pesar de haber sido el segundo expulsado. Irene, que ya no está en el juego, también recibió un buen zurrón de puntos (48) porque era la apestada del otro grupo. Les siguen Dinio, Joao (39 ambos) y Gianmarco (38). Está meridianamente claro quienes han tenido más oportunidades de ser debilitados por las nominaciones. Mila se equivoca hablando de debilidad cuando en realidad quiere referirse al espíritu de looser que tienen algunos.

El Gato responde

También recupero hoy esta vieja sección para hacer una breve aclaración. Me preguntan algunos amigos lectores por qué digo que Mila y Alba son malas concursantes, pero luego les dedico una buena cantidad de párrafos a las dos. El argumento sería algo así como: no serán tan malas cuando te están dando tanto a escribir. Pues bien, creo que esto proviene de una contradicción. Y, como tal contradicción, es difícil de entender. Me hago cargo de ello. Por un lado me parece que están haciendo un mal concurso y por otro les agradezco mucho que así sea porque eso me da argumentos. Toda la razón.

Los concursantes que no quiero ni ver son quienes no destacan ni por arriba ni por abajo. Los indiferentes, los mediopensionistas, los ni chicha ni limoná. O sea, Noemí. O sea, El Cejas. Incluso Antonio David. Son muy útiles para mi trabajo los brillantes, aquellos que destacan por encima de los demás y poseen una luz propia. Y también los que plantean el concurso de forma pésima, y se equivocan, y no levantan cabeza. Unos y otros me lo ponen muy fácil, lo cual agradezco sinceramente.

Moleskine del gato

Los porcentajes ciegos no se han movido desde el martes. Están así: 46 % y 54 %.

Esta noche tenemos una fiesta, con Jorge Javier como maestro de ceremonias. Sabemos que será expulsado un miembro del grupo que fue mayoritario y va a quedar capitidisminuido desde hoy. También prevemos que habrá un bombazo anunciado por el programa. Confieso que ignoro de lo que se trata y aunque imagino algo prefiero reservármelo.

Y ya no estoy.

El Gato Encerrado