De momento, van ganando las chicas. Con Omar en horas bajas por la traición de su chivatazo y dos chicas finalistas del premio de líder se habían puesto bien las cosas para ellas de cara a las nominaciones. Pero no fue por eso solamente que el resultado les fue muy favorable. También tuvo que ver la unidad de las chicas frente a la división que se observa en el otro grupo . Cuando son solamente siete concursantes, tener establecido un grupo que no se nominarán hasta que sea estrictamente necesario da una ventaja importante. Ante la posibilidad de que las chicas hubieran pactado unas nominaciones que les salvaran de salir a la palestra el programa cambió la mecánica y les hizo nominar a dos compañeros en lugar de a uno, como viene siendo habitual. Pese a ello, el resultado fue aplastante: nominados los cuatro chicos.

Me adelanto a analizar el resultado de las nominaciones antes del tradicional apartado donde vengo haciéndolo. La clave de por qué las chicas ganan es muy sencilla de explicar: Lara y Melyssa nominaron a dos chicos y ellos a un chico y una chica , salvo Omar , que escribió el nombre de dos compañeros. Con este balance estaba claro que ganarían ellas. Omar acusó a Lara de pactar las nominaciones a favor del grupo de las tres chicas, lo cual ella negó. Ahora sabemos que no hacía falta hacerlo porque tenían ganada la partida de antemano.

Las circunstancias han querido que fueran las tres chicas quienes descubrieran casi todos los amuletos y, por tanto, se convirtieran en víctimas de la traición de Omar . Este concursante se mostró arrepentido y pidió perdón , primeramente a Lara y finalmente también a Olga . Esta y Melyssa se negaron a hablar con él, lo cual no llevaron hasta el final las dos. El arrepentimiento de Omar tiene mucho que ver con el descrédito que le reportó su reacción del pasado martes. Visto lo cual se dio cuenta de que no le compensaba ni siquiera haber recuperado la recompensa de la merienda durante los siguientes tres días. Por eso expresó arrepentimiento y pidió perdón. “Renuncia a tu recompensa”, le dijo Lara , que la comparte con él. Pero eso era pedir demasiado.

En la palapa se esclareció lo sucedido. Melyssa y Olga reconocieron haber hablado de más, aunque no con la misma elocuencia. Digamos que Melyssa contó que su amuleto le permitía robar la recompensa a un compañero, mientras Olga daba a entender que el suyo estaba relacionado con las nominaciones hasta que Omar y Alejandro terminaron dando por supuesto que se trataba la nominación directa. Esto quiere decir que cuando Olga planteaba el martes la posibilidad de que Omar hubiera hurgado en las pertenencias de las chicas para poder leer el texto de sus amuletos estaba acusando desde el conocimiento de que eso nunca había pasado porque no había sido necesario. Olga sabía positivamente que acusaba en falso . Si la traición de Omar es algo feo, esta reacción de Olga no lo es menos.

No hay disculpa a lo que hizo Omar . Y no solo porque suponía perjudicar a concursantes que eran hasta ese momento sus amigas, también porque si dos de ellas hablaron de más fue porque él (y Alejandro ) presionaron con sus preguntas. Decir que las chicas hicieron trampas en la dinámica de los amuletos es excesivo. Faltaron a las normas que les impedían compartir cualquier información sobre el tema con nadie. Se podría considerar una trampa si con ello obtuvieran una ventaja , pero en este caso solo podía perjudicarles contarlo. Se trata más de un desliz que de una trampa, e insisto que de ello son responsables tanto ellas por contarlo como ellos por preguntar con insistencia.

A pesar del arrepentimiento de Omar y la predisposición de las chicas a aceptar sus disculpas, la relación con él no volverá a ser igual. Imposible volver a confiar en alguien después de semejante traición. Este error le puede suponer a Omar el destierro la próxima semana , lo cual no debería ser interpretado por las chicas como un triunfo. Esta guerra de sexos se basa en un juego de lealtades muy complicado de explicar . Lara, Melyssa y Olga han coincidido en interpretar que los chicos se alejaban de ellas, incluso que empezaba a haber buena relación entre quienes hasta ahora se habían detestado. Pueden estar equivocadas y fallar en su análisis, pero es tal y como lo ven. Además, las nominaciones han demostrado que solo entre ellas se conserva la lealtad. Una lealtad que, de momento, se mantiene a pesar de que la gran perjudicada en este episodio ha sido Lara .

Se destacó anoche la acrobacia de Olga en la prueba que la convirtió nuevamente en líder, pero no es pequeña la protagonizada por Lara . Las dos se soltaron de piernas y volvieron a engancharse poco después. Solo hay una diferencia entre la acrobacia de una y otra. Olga se suelta de piernas porque las fuerzas flaquean tras tantos minutos rodando la noria. Sin embargo, Lara se suelta porque Olga la golpea . No hay intencionalidad, pero lo cierto es que Lara se desequilibra porque el cuerpo de Olga se abalanza contra ella y, poco después, termina cayendo. Creo que deberían añadir la norma de que si uno de los participantes toca al otro es descalificado. Sería otra forma de garantizar que se apartan de ese travesaño vertical del centro al que anoche Olga volvió a sujetarse demasiado .

A la previsible expulsión de Carlos se añadió por parte de Jorge Javier una información que no era tan evidente. Cuando se cerró el televoto, Carlos llevaba un porcentaje enormemente bajo de votos. Por tanto, hubiera sido desterrado si no se llega a lesionar la mano, y en playa Destierro no hay duda de que hubiera sucumbido ante Lola y Palito como lo han hecho los seis concursantes que estuvieron anteriormente en esa tesitura. La audiencia votante no ha comprado a un concursante que se sobrevaloró a sí mismo desde el principio de la aventura y nunca dio el buen rendimiento como superviviente que hubiera cabido esperar.