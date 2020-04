Las chicas se unen contra Nyno









telecinco.es

Entre los siervos empieza a haber una cierta unanimidad en contra de Nyno. Su relación con Hugo se tensó por un par de pruebas recientes, lo cual pudo motivars que el líder pusiera a ese compañero en la palestra. Ana María es posiblemente quien menos ha querido significarse contra Nyno, quien ha logrado poner de acuerdo a Yiya, Ivana y Fani. Estas tres concursantes tienen a Nyno en su punto de mira. Les molesta que haya asumido su rol de líder con la actitud de un capataz de obra que manda los tajos de cada peón. Coincido con ellas en que ha confundido lo que significa ser líder.

No es líder quien gana una prueba y recibe un estandarte o un collar, sino quien tiene aptitudes para ello y una actitud que le hace merecedor de ese título. Ser el líder oficial proclamado por el programa solamente vale para tener inmunidad en las nominaciones y poder mandar a la palestra a un compañero. Es muy posible que Nyno hubiera quedado nominado por sus compañeros el jueves pasado de no haber sido líder. Por otra parte, ya se vengó de Hugo nominándolo directamente. Hasta ahí llegó la cosa. Quiero decir que ni el líder debe tomar decisiones por el grupo ni organizar el trabajo de los demás. Pocas veces el líder se cree con derecho a unas atribuciones que nadie le ha dado. Nyno parece una excepción.

Viendo como Nyno mandaba a Fani a recoger almendras junto a Yiya a primera hora de la mañana entiendo el comentario de Ivana al terminar la prueba de recompensa del pasado domingo. Había resultado ganador Nyno e Ivana reflexionaba en voz alta que ya podía ganar levantándose después que los demás y no haciendo nada en todo el día salvo pescar. La pesca es importante, pero también hay otras labores que en ningún caso debe asumir solo una parte del grupo. Nyno no pareció dar importancia al comentario de Ivana, lo cual se puede entender toda vez que tenía delante un par de costillares con salsa barbacoa y patatas. Feo también su gesto al compartir con Ana María y Yiya la recompensa dejándoles claro que él se comía uno de los costillares y que ellas se repartieran el otro. ¿Quién le dijo que esas eran las reglas? ¿Cuál es su concepto de compartir?

Lo cierto es que Nyno va acumulando gestos feos que poco a poco son rechazados por sus compañeras de forma más enérgica. No dejaron que Fani usase la navaja multiusos para abrir almendras, pero parece que tampoco tiene derecho a utilizarla para las lapas. En esto estaba cuando pasó por su lado Nyno y le arrebató la navaja sin mediar palabra. Lo mínimo es preguntar si ha terminado o, cuando menos, pedirle si puede cogerla en caso de que le hiciese mucha falta. Cuando Fani se quejó a Nyno de su feo gesto este respondió: “La multiusos no es tuya”. Bastaría con que hubiera cambiado el sujeto de la frase para darse cuenta de que suya tampoco. Si durante un tiempo parecía que Ana María se creía dueña de la isla, ahora es Nyno quien pretende hacer y deshacer.

Creo que tiene mucha razón Yiya cuando dice que ella acogió a Nyno como el más importante porque era un nuevo compañero y pensó que debía hacer lo posible por integrarle lo mejor posible en el grupo. Doy fe de que esto fue así. Sin embargo, Nyno no ha hecho el más mínimo esfuerzo por integrar a Fani. Más bien al contrario, no ha parado de poner las cosas difíciles a esta nueva compañera. Ambos hicieron las paces, pero sellaron la paz con un abrazo que no parece muy sincero. Aún así, podría entenderse que tuviera una actitud tensa con esa compañera por lo vivido anteriormente. Lo que no se explica es que también se muestre distante y autoritario con Ivana y, especialmente, con Yiya.

“Nyno es anodino, es la ley del mínimo esfuerzo, pesca y se acabó”, dijo Yiya el domingo sobre su compañero. Luego se ofreció para hacer el alegato a favor de Fani, lo cual pudo interpretarse como un cambio de alianzas inesperado. Entenderlo así sería no tener en cuenta el contexto porque la actitud de Nyno justifica completamente que Yiya deje de tener buena relación con él. Por otra parte, no hay nada como tener un enemigo en común para que dos concursantes pasen por alto sus diferencias y se alíen. Es lo que ha pasado con Fani y Yiya, hartas de que a Nyno se le haya subido a la cabeza el papel de líder. Mucho han cambiado las cosas desde que Yiya dijera esto sobre Fani: “Le voy a quitar la comida y si me echan me suda el papo”. Yiya ha pasado de planear dejar a Fani sin comida, lo cual no es de recibo, a defender que debe ser salvada de la expulsión esta semana.

Con su actitud, Nyno está consiguiendo ponerse a toda la playa Cabeza de león en contra. Ya dije anteriormente que Ana María está al margen, por el momento. No así el resto de los siervos. Ivana lo tiene calado hace tiempo, pero para Yiya está siendo una decepción importante. No parece muy inteligente la actitud de Nyno porque solo le puede salvar este jueves volver a ganar la prueba de líder. Si no lo hace puede tener asegurados casi todos los votos. Le hubiera bastado con conservar la buena relación con Yiya, aprovechando su buena predisposición cuando se unió al grupo. Nyno lleva salvándose al menos dos semanas, y en la apnea puede estar de nuevo la clave de evitar quedar nominado.

No tengo duda de que Hugo, Ivana, Fani y Yiya nominarían a Nyno si pudieran, por lo que subiría a la palestra con total seguridad. Por eso creo que sería conveniente probar con otra prueba de líder, porque repetir la apnea muchas semanas seguidas supone dar ventaja a aquellos concursantes a los que se les da mejor. Ya hemos comprobado que Barranco y Nyno están entre los mejores, seguidos probablemente de Ferre y Yiya, aunque Elena no hizo mal papel en absoluto. En otra prueba de apnea veríamos ganar de nuevo a los mismos, lo cual resta emoción al juego. Y, sobre todo, proporciona una ventaja extraordinaria a algunos concursantes.

La repetición mata un reality por lo que no quisiera ver otra semana a José Antonio nominado por los mortales y decidiendo Barranco el otro nominado al haberse impuesto por tercera vez consecutiva en la prueba de líder. Si vuelve a elegirse a los líderes de ambos grupos con la prueba de apnea la gala de este jueves podría parecer un calco de la anterior, al menos en la parte de las nominaciones. Las pruebas que ponen a prueba la resistencia en la apnea o la buena forma física de los concursantes deberían alternarse con otras basadas en la inteligencia espacial (esos puzles que tanto gustan a los creadores de las pruebas) u otras habilidades no necesariamente relacionadas con la fuerza bruta. Solo así tendremos líderes de perfiles diferentes y se repartirán las oportunidades de manera más igualitaria.

Moleskine del gato

Esta noche vuelve la ceremonia de la salvación, que nos perdimos el pasado martes. Sospecho que se puede salvar Ferre, que ya ganó el duelo con Fani la semana pasada. En cuanto a lo que pueda pasar el jueves, veo también salvado a Hugo, por lo que la cosa estaría entre José Antonio y Fani, con más posibilidades de que sea esta última la próxima expulsada.

También tendrán hoy noticias de sus familiares, lo cual en la situación mundial del momento imagino que será especialmente apreciado por los concursantes. Pero lo que espero con más interés es ver las imágenes del intercambio entre Fani y José Antonio, especialmente cómo ha terminado resolviendo este su temor a convivir durante un par de días junto a Yiya. Tuvimos anoche un adelanto y, sorprendentemente, planeaban dormir juntos los dos archienemigos. Ver para creer.









El Gato Encerrado