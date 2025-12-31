'El programa de Ana Rosa' conoce los planes de la nueva pareja sorpresa

Todo sobre la nueva novia de Kiko Rivera: la conocimos en Got Talent y estuvo con Omar Montes

Compartir







Tan solo unos días antes de acabar el año, Kiko Rivera ha sorprendido a todos presentando, a través de sus redes sociales, a su nueva novia. Con una romántica foto, el hijo de Isabel Pantoja ha asegurado estar muy enamorado de una joven bailarina que además fue novia de Omar Montes.

Por el momento no hay muchos más datos sobre la chica que le ha robado el corazón al dj tras su ruptura con Irene Rosales, pero 'El programa de Ana Rosa' ha investigado y ha conseguido, en exclusiva, las imágenes de los primeros planes que ha hecho la pareja durante estos días tan especiales.

Kiko acudió a ver a su novia a un espectáculo flamenco que protagonizó durante este fin de semana, en primera fila, sin perder detalle y muy pendiente de ella, se puede ver al dj en las imágenes que el programa ha conseguido en exclusiva.

Mijaela, redactora del programa da más datos: ''Es bailaora de flamenco, tiene una escuela de baile en Madrid y este fin de semana, antes de que él confirmara la relación, ella ofreció un espectáculo en Toledo y ahí estaba Kiko Rivera. Apareció con las luces apagadas, como para no levantar sospechas, con una gorra''.

Todo sobre la nueva novia de Kiko Rivera

'El tiempo justo' ha indagado en la vida de la nueva ilusión de Kiko Rivera y ha conocido varios detalles. Según Alexia Rivas, la joven es bailarina y natural de un pueblo de Toledo. Además, Jorge Borrajo explica que Kiko Rivera habría comenzado su relación de forma oficial hace "varias semanas" y asegura que ''han pasado la Navidad juntos''.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El momento en el que Anabel Pantoja coincidió con la nueva novia de Kiko en Telecinco

Ha salido a la luz que el pasado de la bailarina está muy ligado a Telecinco, y es que apareció en Got Talent para enfrentarse a las críticas de los jueces. Además, bailó durante la reaparición de Anabel Pantoja cuando anunció que era concursante de 'Bailando con las estrellas'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La foto con la que el Kiko Rivera ha anunciado su relación

El dj sorprendió a todos sus seguidores al revelar de manera inesperada su nueva relación y lo hizo con un bonito mensaje en el que se mostró ilusionado y enamorado a partes iguales.

"No esperaba encontrar nada...Solo seguía mi rumbo sin buscar respuestas, pero entonces llegaste tú y entendí que el destino, a veces, sorprende. Se cruzó en mi vida la mejor persona del mundo", escribía junto a una fotografía de sus manos entrelazadas en blanco y negro.