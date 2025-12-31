Alberto Rosa 31 DIC 2025 - 14:09h.

La joven recibió un trasplante de urgencia por los daños que le causaron los sobres, pero su cuerpo lo rechazó

La segunda oportunidad de Julia, trasplantada de pulmón con 21 años: "No podía andar, fue increíble cuando volví a sentir mis piernas"

Una joven de Toledo se encuentra ingresada en la UCI por tomar unos sobres adelgazantes. Se trata de Raquel Barata, que ha necesitado un trasplante de hígado debido a los daños que le ha causado en el órgano este tipo de infusiones.

Según informa ‘El Periódico de España’, la joven rechazó el órgano en una primera intervención y necesitaba un segundo. La familia se movilizó entonces en redes sociales pidiendo donaciones para ese trasplante.

La hermana de la joven, Alba Barata, difundió el caso desde un primer momento en su perfil de TikTok (@ab.jjds77). En un primer vídeo, Barata explicó que su hermana ya se había sometido a la operación de trasplante de hígado y que toda la intervención había salido bien.

Sin embargo, durante el fin de semana, la familia compartió que el cuerpo había rechazado el nuevo órgano y que necesitaba otro. La familia explicó que volvía a estar grave y que necesitaba de otra intervención.

Según ha relatado la familia a ‘El Periódico de España’, esta segunda intervención ha sido un éxito. Según el citado medio, parece que el nuevo hígado le está funcionando y podrá iniciar su recuperación, de la que esperan dar buenas noticias.

En un vídeo que compartió la hermana de Raquel, la familia agradecía a todas las personas que mostraron su apoyo para la operación de la joven. Del mismo modo, quisieron agradecer la labor del equipo médico del Hospital Universitario de Toledo. “Sin ellos nada hubiera sido posible. Mi hermana no estaría aquí”, sentenció Alba Barata en el vídeo.

En los comentarios de los vídeos difundidos en redes sociales por la familia, algunos usuarios han pedido que compartan el nombre de los sobre que se tomó Raquel. “Decid que producto es. Si no, esto no tendrá ningún sentido”, escribe uno.

Otro dice: “Que se recupere bien. Ahora tendrías que decir el nombre de los sobres para ayudar a otras personas que lo estén tomando”. Comentarios a los que Alba ha respondido con la imagen de los sobres: Un té adelgazante de la marca HHS.

Otros usuarios denuncian que en los envases de algunas de estas infusiones no se incluyen todos los ingredientes que contienen ni tampoco los posibles riesgos o efectos secundarios que pueden causar.