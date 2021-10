Crece el temor a apartarse del grupo mayoritario









Al grupo mayoritario le une tener un enemigo en común, y al tiempo se afanan por no dejar de tenerlo. Si no es Frigenti es Adara, nueva bestia negra para la mayoría. Dani cree que busca protagonismo por medio del conflicto. Luis piensa que deberían conocerla antes de juzgarla, pero está de acuerdo que algunos necesitan el conflicto. Bastaría que el enemigo desapareciese para ver aflorar las discrepancias. No es ningún secreto que Emmy sería la primera repudiada. Esta misma madrugada la criticaban por su actitud en los últimos días en una interesante reunión que mantenían en el vestidor Jesús, Dani, Luis y Luca.

También expresaron reticencias los gemelos sobre Lucía, de quien no entienden que haya querido dejar la tarea en la cocina para acompañar a Luca y Cristina en los baños. “Los quiero tener cerca”, dijo Lucía, sin explicar exactamente por qué. Como espectador me hizo sonreír que Lucía tocase los platillos con dos tapas de olla en medio de la madrugada, aunque en realidad estaba tocando las narices a quienes pedían silencio para poder dormir. Cristina no fue brusca ni maleducada al pedirlo, como dicen. Y es cierto que los dormitorios están para descansar, pero en esto voy a estar siempre del lado de quienes ni duermen ni dejan dormir.

Si en lugar de Lucía llega a hacer lo de los platillos cualquier otro habitante de la casa estoy seguro de que lo hubieran machacado a críticas y todavía seguiría coleando aquello. Veo a Lucía como otro posible objetivo de la mayoría si les hiciera falta. Respecto a Canales, ya se pudo comprobar el jueves pasado que, efectivamente, puede ser el próximo en ser nominado por ellos, aunque sea con la excusa de no querer tocar a nadir más. Contra Canales no tienen nada, pero seguro que son todos conscientes de su estrategia. Es un concursante nulo, que dice a cada uno lo que quiere escuchar con el objetivo de durar ahí dentro todo lo posible. Se debe pensar que es el más listo del mundo invisibilizándose y evitando la polémica. Pese a lo cual, deben tenerle calado ya todos.

Lo que posiblemente nadie piense, ni dentro ni fuera de esa casa, es que Canales falte a la verdad afirmando que mintió al equipo del programa diciendo que tenía novia al entrar en la casa. Parece enrevesado, pero lo voy a explicar. Tengo la teoría de que planeó decir eso una vez estuviera dentro para no echar a perder una posible trama en torno a la posible tensión sexual entre él y Cynthia. No teniendo novia resulta más posible que eso suceda y los dos miembros de la pareja quedan en mejor lugar, evitando la imagen del novio infiel y la novia cornuda. La explicación de que no quiso decirlo para protegerla a ella no es creíble. Si fue así, ¿por qué de repente deja de protegerla? ¿cómo es posible que deposite en otras manos tan importante decisión? El asunto huele a farsa a la legua y lo más gracioso es que, a pesar de todo, Canales no está consiguiendo que se note su presencia en la casa siquiera.

La inercia mantiene unido al grupo mayoritario, con la dificultad añadida de que nadie encarna el rol de líder del grupo. Si acaso, Jesús y Dani se arriesgan a sacar la cabeza por no querer dejar la cocina. El cisco que montaron ayer para hacer la compra dando gusto a todos fue espectacular, aunque más lo hubiera sido si llegan a hacer compras individuales como habían quedado durante el fin de semana. Mantienen una dictadura en la cocina y no pueden evitar vigilar lo que come cada uno. Se equivocan por ambas cosas (y muchas otras), pero hay que reconocerles una cierta capacidad de liderazgo, por mucho que este les venga grande y terminen fracasando en el intento.

Que el grupo se mantenga cohesionado se explica por el miedo a quedar sin su protección en caso de dejar de pertenecer al mismo. Por otra parte, algunos intentan engañar a otros compañeros diciéndoles que son esenciales para el concurso. Lo hacen para que no haya deserciones. Así vimos ayer a Isabel comiendo el tarro a Emmy, que vuelve a querer irse porque no lo está disfrutando. “No me hace ilusión estar aquí”, decía la alemana. Isabel la engatusa diciéndole lo que no es porque necesitan apuntalar el grupo mayoritario, manteniendo viva su llama para que lo siga siendo. Esto me ha hecho recordar la historia de la lección del carbón.

Un hombre asistía regularmente a las reuniones de un grupo y dejó de asistir sin previo aviso. Pasadas unas semanas, el líder del grupo decidió hacerle una visita. Se encontró al hombre solo frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al líder, lo condujo a una silla grande cerca de la chimenea y quedó esperando una pregunta. Se hizo un grave silencio. Los dos hombres contemplaban en silencio la danza de las llamas. Al cabo de algunos minutos, el líder examinó las brasas que se formaban y cuidadosamente seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con unas tenazas. Sin mediar palabra, volvió a sentarse y permaneció inmóvil junto al anfitrión.

Ambos habían prestado atención a todo. Al rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que hubo un brillo momentáneo y el fuego repentinamente se apagó. En poco tiempo, lo que había sido luz y calor no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón recubierto por una leve capa de ceniza. El líder, antes de prepararse para salir, con las tenazas blandió el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato, la brasa volvió a encenderlo, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes. Cuando alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo: “Gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo. Buenas noches”.

¿Por qué no se extinguen con facilidad los grupos? Porque cada miembro teme que al retirarse deje de beneficiarse de su fuego y calor, perdiendo todo su brillo, sea este poco o mucho. También, porque saben que si se retiran todas las ascuas el fuego terminará muriendo. Todos forman parte de la llama, y ahí fuera hace mucho frío. Por eso los grupos pequeños despiertan cierta simpatía entre la audiencia, porque formar parte de ellos requiere una mayor decisión y valentía. O más capacidad para aguantar el frío. Cuando anoche Cristina se calificaba a sí misma con tres adjetivos, algunos discutieron el de valiente, que acompañaba a afortunada y pesada. Hay que serlo para ponerse frente a la mayoría, aunque les cueste reconocerlo. Y a pesar de que la experiencia nos recuerde bastantes casos de triunfo de la minoría, lo cual haría pensar que es una estrategia ganadora.

Está claro que se copiaron, como bien observó Lara Álvarez, porque de otro modo no hubieran coincidido tanto en calificar a Cristina como tergiversadora, calculadora o fuerte. Casi todos los adjetivos fueron negativos, salvo los de Luca y Adara. Ambos expresaron su contrariedad por estar escuchando tanta negatividad. Su amigo la considera sensible, leal y generosa. Y la última en llegar a la casa calificó a Cristina como simpática, atrevida y divertida. Hasta los calificativos que podrían ser positivos eran acompañados de una explicación que anulaba esa posibilidad, como en el caso de “atrevida”. Creo que solo Sandra, con quien tuvo ayer una conversación algo larga de muy buen rollo, puso “organizada”, a lo que no le veo el lado malo.

Consideran a Cristina calculadora, a lo cual le dan el negativo sesgo que suelen otorgar a cualquier cosa que suponga tener una estrategia. Es algo que nunca entenderé, pero no voy a insistir en ello. No niego que Cristina sea estratega, pero en tal caso no puede decir que sea muy buena. Si lo fuera hubiera vuelto a meter en la nominación el jueves pasado a Sandra. Parece relativamente fácil enfrentarse a ella teniendo en cuenta que Miguel salió expulsado por la mínima. Si quedó casi igualada con Frigenti, está claro que con contrincantes menos polémicos caería seguro, más teniendo en cuenta el desgaste de quienes la salvaron hace una semana tan solo con sus mensajes y llamadas.

Secretos

No vimos al final el careo entre Gemeliers y Sandra. No son los únicos que atribuyen el secreto de la bola de sebo a esta concursante, aunque todavía no sabemos si acertadamente o no. Imagino que esta noche conoceremos al fin si cambia de manos una esfera (la de Sandra) o varias (las de los cantantes). Esta noche deberíamos ver también el careo entre Lucía y Cristina que pone en peligro el secreto de esta última. Pero parece que hubo ayer un careo más, en este caso entre Sandra e Isabel. Si la primera ha confirmado su apuesta volviendo a accionar el pulsador, y dado el orden de los careos, se podría dar el caso de que pierda su apuesta sin que Isabel gane esfera alguna. Esto pasaría si antes los gemelos se la hubieran arrebatado a Sandra.

La prueba del baile, aparte de dar un poquito de vergüenza ajena en casi todos los casos, hizo que se descubrieran dos nuevas pistas. Ganó la pareja de Cynthia y Luca, coincidiendo ambos en no compartir ambas pistas para recibir mejor una cada uno. Cynthia eligió pista de Cristina, que fueron dos jamones. Decía yo ayer que en esa casa están obsesionados con el jamón, pues este puede ser otro motivo para estarlo. Por su parte, Luca quiso conocer una pista de los Gemeliers y esta fue una peluca de época, como esas que gastaban antes los aristócratas (fundamentalmente para prevenir la tiña y los piojos). ¿He dicho aristócrata? A Luca también le hizo recordar esto al secreto del marquesado, pero de momento aguarda el momento para confirmar en el cubo sus sospechas.

El gato responde

Respondiendo a un par de seguidores quiero aprovechar para hacer dos rectificaciones a lo escrito por este gato ayer. Empiezo con esto relativo a los secretos:

Pues totalmente de acuerdo. Me hice un lío con tanto secreto y, posiblemente, la noche me confunde también un poquito. Solo conocieron tres nuevos secretos, entre ellos uno nuevo que corresponde a Adara. Por cierto, están convencidos de que ese secreto aún no ha salido.

Vamos con la segunda rectificación, en este caso sobre los porcentajes ciegos conocidos el domingo:

Otros mensajes coincidieron en lo mismo y creo que tienen razón. Por eso me interesaba conocer los porcentajes ciegos prometidos anoche y que finalmente no vieron la luz. Dado el rifirrafe entre Adara y Cynthia en los posicionamientos hubiera sido interesante comprobar si ese porcentaje (el de la barra amarilla) volvía a subir.

Gracias a todos por los comentarios, aclaraciones y rectificaciones.

Moleskine del gato

Esta noche se salvará uno de los cuatro nominados, asistiremos a la línea de la vida de Lucía Pariente y comenzará la nueva prueba semanal, en la que deberán interpretar una ficción titulada 'Asesinato en el Orient Express'.

Nadie se puso detrás de Fiama en los posicionamientos, solo una compañera lo hizo tras Cynthia, mientras que Cristina y Luca empataban a cuatro. Adara fue quien se posicionó contra Cynthia por ser un mueble (en resumen) y por lo del mensaje que mandó a su novio. Luego se gritaron un poco para animar la noche. En cuanto al empate, contra Cristina estuvieron Luis, Emmy, Gemeliers y Julen; y contra Luca el resto, que son Isabel, Canales, Sandra y Lucía.

Los Gemeliers calificaron de cizañera a Cristina haciendo a esa compañera responsable de los “delitos” de Frigenti. “A la cárcel va el que lo hace y los cómplices”, decía Dani ‘Gemelier’. Parece el discurso del carcelero.

"Perdona a tus enemigos, pero jamás olvides su nombre", decía ayer Isabel Rábago citando a John Fitzgerald Kennedy. El tono entre cárceles y apelaciones contra la desmemoria le dan a esto una gravedad que me supera.

El tono displicente de Dani (que Jesús y Luis celebraron con sonrisas) respondiendo a Lara Álvarez por haberlo confundido con su hermano Jesús es parecido a la impertinente respuesta que daba Lucía la semana pasada a la presentadora. Y luego se les llena la boca hablando de falta de educación. Dime de lo que presumes y te diré de los que careces.

