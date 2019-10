Gianmarco se declara a Adara… con la mirada









Gianmarco tiene una manera muy peculiar de declarar su amor. Antes de compartir algo tan importante sobre el mandato de su corazón con la interesada se lo ha contado a Antonio David, pero con la mirada. No estoy expresando extrañeza porque se esté enterando oficialmente un amigo antes que Adara. Lo curioso es ese método de comunicación que prescinde de lo oral y acude casi a lo sobrenatural. Especial reconocimiento merece Antonio David por saber interpretar de esa forma las miradas. Tiene un don, lo tengo claro. Eso sí, se quedó con las ganas de que Gianmarco respondiera su pregunta sobre si es correspondido por Adara. Pregunta que hizo medio en clave, porque hablar las cosas a las claras parece que les cuesta a veces.

Que Gianmarco siga con su extraña maniobra de seducción una vez salvado puede significar que realmente está atrapado en una encrucijada amorosa de la que no sabe salir, o bien que le ha pillado esa salvación en la cresta de esta ola y no quiere bajarse para evitar el riesgo de darse un buen coscorrón. También debo decir que aunque se lo diera no tiene mucho que perder. Gianmarco debe saber que no ganará este concurso en ningún caso, por lo que más le vale hacer un poco de ruido si quiere rentabilizar su paso por el mismo. Este tiempo de encierro tras un mes y medio de descanso desde su participación en el Grande Fratello italiano debe servir para algo.

Aunque Gianmarco asegure que al terminar quiere volver a Italia para estudiar su carrera de derecho, le hacen los ojos chiribitas cada vez que le mencionan la posibilidad de ser tronista o similar. No estoy diciendo que utilice a Adara para crear en este GH VIP un caldo de cultivo de cara a lo que puede venir después, pero confieso que me cuesta creer a este concursante. No solo porque esté repitiendo de forma casi milimétrica lo que hizo en el otro concurso, sino porque cada paso que da parece más destinado a ocupar espacio en galas y resúmenes.

Los dos mantienen el mismo discurso con el que intentan convencernos de estar intentando los malentendidos, pero están haciendo justo lo contrario. “A ti siempre se te ha dicho que buscabas carpeta desesperadamente y entonces yo les decía que conmigo todo lo contrario”, le decía Adara ayer en el vestidor. Giamarco respondía: “Yo no. Claro que no. Muchas veces me viene de abrazarte, pero no lo hago. Y tú sabes el motivo: no quiero que se piense lo que no es”. También Adara quiere evitar que se malinterpreten las cosas, según ha dicho en más de una ocasión. Igual yo soy muy raro, pero pienso que la mejor forma de evitar malas interpretaciones es dejar de tontear.

No ayuda nada que Gianmarco hable sin apenas decir nada y Adara le pregunte sin parecer tener mucho interés en obtener una respuesta. Las suyas no solo resultan conversaciones enervantes y faltas de contenido real, sino que precisamente contribuyen a hacer esta bola cada vez más grande. Gianmarco se confiesa con Antonio David solo con la mirada y se declara a Adara de igual forma, sin terminar de decir lo que no quiere decir. Parece tener bien claro que no va a ser pillado por la palabra. Así puede en cualquier momento desmarcarse y acusar a los demás de no haber entendido nada.

El que no quiera hablar con un psicólogo del programa porque la conversación va a ser grabada (no le han dicho que se vaya a emitir, tan solo que quedará grabado) hace a muchos pensar que no está queriendo dar que hablar porque si así fuera aceptaría esa charla con las condiciones impuestas. También se dice que al haber puesto ayer cierta distancia con Adara, lo cual le reprochaba esta por la noche en el vestidor, demuestra que no está buscando contenido. Pero Gianmarco sabe que genera más contenido con su fallido intento de hablar con un profesional o apartándose temporalmente de Adara que de otra manera. En lugar de repetir lo mismo de días anteriores está demostrando tener recursos.

A estas alturas no voy a estar poniendo la oreja cuando susurran entre las sábanas, cosa que siempre me ha horrorizado. Esta madrugada he intentado evitarlo, pero al final algo terminé pillando. Gianmarco le ha pedido a Adara que hoy se cambie de cama. La respuesta de Adara fue tan clara como escueta: “Claro”. Si Gianmarco no sabe interpretar esa respuesta es por una de las siguientes razones: no es demasiado inteligente, o quiere forzar una situación que puede perjudicar más a Adara que a él. Y ya aviso de que tonto no me parece que sea.

Adara acepta cambiarse de cama no porque sea una mujer sumisa. Hemos tenido sobradas pruebas de que no es así en sus dos ediciones de GH. Es más bien todo lo contrario. Supongo que lo asume como una buena solución porque debe estar harta de esta historia porque esa imagen suya alegre y desenfadada cultivada durante mes y medio está tornando en la Adara preocupada y cabizbaja que estamos viendo ahora. A Adara le sienta fatal el supuesto enamoramiento de Gianmarco, aficionado a conquistar mujeres con pareja. Sigo pensando que el gran fallo de Adara es no ir al ‘cónfer’ y aclarar lo que está pasando, aunque siga siendo cauta con el italiano hasta que este pase de las miradas a la palabra, lo cual puede que no suceda nunca.

Estela va saltando de un lado a otro de forma casi inédita. No recuerdo que haya hecho esto antes nadie en este concurso. Hace una semana estaba totalmente posicionada con Adara y el resto del grupo, pactando nominaciones y hablando pestes de Alba o Mila. Ahora vuelve a integrarse con pasmosa facilidad en el grupo que dejó días atrás y canta junto a Noemí o Alba como si estuvieran en un campamento de verano. Sorprende su capacidad de adaptación al medio.

Esto quedó en evidencia anoche en los posicionamientos. El jueves pasado dio sus 6 puntos a Alba, pero anoche prefería la expulsión de Pol. A su lado estaban Noemí, El Cejas, Antonio David y Mila. Ninguno de ellos sorprende poniéndose detrás de Pol, pero lo de Estela clama al cielo. Tampoco fue ninguna sorpresa que se pusieran detrás de Alba aquellos que más próximos están de Pol, que son Adara, Joao, Gianmarco y Hugo. La buena relación de Hugo y Pol contrasta con las reticencias que ambos despiertan en Gianmarco. El italiano piensa que Hugo quiere separarle de Adara, lo cual es un invento absurdo.

La misma Alba reconocía que tenían toda la lógica los posicionamientos. Es de suponer que se refiriese a los que fueron en su contra, porque lo de Estela tiene poco de lógico. Haría bien en disimular un poco sus radicales bandazos. Anoche hubiera quedado mejor si se pone detrás de Alba aunque aclarando que estos últimos días está más próxima a ella y distanciada del grupo de Pol. Estela acusa a Adara y compañía de haberse apartado de ella, pero ha sido justo al contrario. Adara reaccionó a su actitud y eso fue el detonante que ha provocado la situación actual.

El gato responde

Ayer me hice eco de la acusación que Estela le hizo a Hugo de estar dando información del exterior por decir que había conocido a su primo y, por cierto, le había caído muy bien. Así me refería a este asunto:

“A Estela le dijo de pasada que está defendiéndola en plató su primo. Luego supo disimular afirmando que no sabía nada, pero todos la escuchamos decir que si en lugar de su marido estaba en plató su primo quería decir que iban las cosas mal”.

Pues bien, para muchos amables lectores estoy en un error. Así me lo hacía saber @LasRBarajas, por ejemplo:

Hola, GAto. Disculpa la corrección pero lo del "primo" fue justo al contrario, lo que todavía revela más su puesta en escena. Dijo que quería darse a conocer por ella misma, no por ser mujer de, y que por eso la defendería su primo. Si tuviese que ir Diego es que algo iba mal. — Las nuevas Reinas de la Baraja (@LasRBarajas) October 30, 2019

No, no fue al contrario. Siento decir que es tal como yo relaté. La referencia de Hugo al primo de Estela hizo a esta temer que estaba habiendo marejada aquí fuera. Así lo resumía Antonio David en el cuarto de baño y Estela asentía: “Estela se ha sentido mal porque ella hacía a Diego (Matamoros) defendiéndola en plató y ahora descubre que ha estado su primo”. Esto fue lo que pasó el martes, aunque Estela dijese lo contrario en su momento. Esa otra versión también fue comentada, concretamente por Pol. “Me estoy acordando que Estela dijo que puso a su primo a defenderla y que si estaba Diego en plató es que se estaba liando fuera”, le dijo Pol a Hugo, que se mostraba sorprendido por el cambio de versión de Estela.

Por tanto, no es al contrario. Sucede que Estela ha cambiado su versión, y posiblemente sea ahora cuando dice la verdad. Es posible que al entrar negase que fuera a defenderla su marido, pero ya sabía que iba a ser así. Ahora habría salido a la luz la verdad cuando se muestra preocupada por saber que ha estado en plató su primo, que era supuestamente lo normal. Siento decir a quienes ayer rectificaron mi relato que no me hago responsable de los cambios de versión de los concursantes. Tan solo soy un notario de lo que sucede en la casa.

También se me ha dicho en redes que no fue Sofía quien dejó a Kiko sino al contrario. Agradezco todos los comentarios, pero una vez más no puedo estar de acuerdo. Ella fue la que abandonó el plató. Por mucho que Kiko hubiera amagado una ruptura, aquí manda el que se quita de en medio. Aunque también digo que da lo mismo porque es todo un paripé.

Corea central

Noticia exclusiva: el mundo se va a acabar. Lo asegura la telepredicadora Noemí, que vuelve a la carga con su misión perezosa. Otra noticia de alcance: vamos a morir todos. No habría imaginado ese final. Todos muertos y no de parranda. Vaya, vaya. Por lo menos anoche Noemí reconocía no tener mucha idea de lo que habla. Transmite la palabra de Dios, pero igual no tanto.

A la habitual encuesta que suele cerrar este escrito añadimos hoy un test en el que solo tendrá el lector que elegir una opción. La pregunta a responder es: ¿Cuál es el grupo de Estela ahora mismo? No hay premio, pero animo acertar la respuesta correcta. Iba a poner otro test preguntando si Alba está en la cama en este momento, pero me ha parecido demasiado fácil porque raramente va a ser que no.

Con el disfraz de calabaza de la prueba semanal Gianmarco puede evitarse alguna que otra visita al cuarto de baño. No digo que lo vaya a hacer, pero poder podría.

Moleskine del gato

Hoy no habrá una salida de la casa sino dos: el expulsado y el candidato a la repesca menos votado. La combinación El Cejas y Alba inclina la balanza hacia un lado, aunque no tanto porque Estela ha vuelto a cantar junto a Noemí y Alba como si no hubiera pasado nada. Y si salen Hugo y Pol la balanza se inclinará de forma definitiva para el otro lado. La salomónica solución de El Cejas y Pol o Hugo y Alba dejaría las fuerzas más igualadas. Aunque viendo las cosas desde el punto de vista del espectáculo veo más conveniente la primera de las opciones que menciono. Más que nada porque El Cejas está como sedado desde que ha vuelto y cada vez intenta más sacar su dudosa vena humorística. Y Alba pasa buena parte del día en la cama, lo cual es como tener un concursante menos.

Como habrá dos salidas de la casa manejamos dos porcentajes ciegos. Para la repesca las cosas están así: 51,6 % y 48,4 %. Algo menos igualados los porcentajes para la expulsión eran estos anoche: 53,8 % y 46,2 %.

Esta noche tenemos una fiesta. La cosa promete ser bien intensa porque aparte de las dos salidas es noche de Halloween. No hace falta decir más.

