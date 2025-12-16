Yolanda Benítez 16 DIC 2025 - 21:37h.

La amistad de Ana Obregón con el pederasta aparece reflejada en los famosos y polémicos papeles de Epstein

Ana Obregón mantuvo un romance con Jeffrey Epstein: todos los detalles sobre sus citas desvelados por 'The New York Times'

‘The New York Times’ hurga en los orígenes de la fortuna del pederasta Jeffrey Epstein, donde han encontrado vínculos con Ana Obregón. El medio sostiene que varias familias adineradas españolas le contrataron para recuperar unos fondos. Una de esas familias, dice el periódico, era la de Ana Obregón. La actriz conoció al pederasta en los años 80 y lo recoge en sus memorias.

Corrían los años 80 cuando una joven y soñadora Ana Obregón se instaló en Nueva York para cumplir el sueño de estudiar en las escuelas de actores. Allí conoció a un joven Jeffrey Epstein, salían juntos con amigos y entablaron una buena amistad.

El padre de Ana Obregón perdió dinero en una inversión

En aquel tiempo, la familia de Ana entró en apuros, su padre -propietario de una constructora- perdió el dinero que había invertido en ‘Drisdale Securities’, una firma de inversiones estadounidense dedicada a la compra de bonos y acciones que entró en quiebra.

Los propietarios se esfumaron con los beneficios de varias familias españolas incluidos miembros de la familia real e hicieron desaparecer 160 millones de dólares. Esa historia y la amistad de Ana Obregón con el pederasta aparece reflejada en los famosos y polémicos papeles de Epstein, entre los 20.000 folios en poder del departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ana pidió ayuda al magnate para recuperar el dinero de sus padres

En ellos, el escritor James Patterson relata cómo Ana pidió ayuda al magnate para recuperar el dinero de sus padres y cómo Epstein cumplió con el trabajo y recuperó los activos ocultos en varios paraísos fiscales. A cambio, claro, de una buena recompensa.

Ana no volvió a verle, fue una amistad de juventud y no supo de él hasta 2010, cuando a través de un programa de televisión supo que estaba siendo juzgado acusado de pederastia.