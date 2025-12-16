El actor rompe a llorar al confesar que vive con solo tres euros en el bolsillo tras encadenar pérdidas familiares, falta de trabajo y una caída personal devastadora

La hija de Fedra Lorente desvela cómo vivió la estafa en la que cayó su padre y que les ha llevado a la ruina: "Me puse seria con él"

Compartir







Adrián Gordillo, el actor que dio vida a ‘El Mecos’ en la mítica serie Aída, atraviesa el momento más oscuro de su vida. Lejos del éxito, la fama y los aplausos, hoy reconoce estar arruinado, sin ingresos y pidiendo ayuda desesperadamente.

Así lo ha contado en una entrevista durísima concedida en exclusiva a ‘El tiempo justo’, realizada por el reportero Álex Álvarez, que en plató ha detallado algunos de los momentos más delicados de una conversación marcada por las lágrimas. “No estoy abajo, estoy en el infierno”, confiesa Gordillo con la voz rota. “Lo estoy pasando fatal. No tengo ni para comer”.

De la cima del éxito a la ruina absoluta

Adrián Gordillo saltó a la fama siendo apenas un niño. Con solo 13 años ganó un premio Goya por el cortometraje Sueños y, poco después, se convirtió en uno de los rostros más queridos de la televisión gracias a Aída, donde durante diez temporadas dio vida al inseparable amigo de Jonathan.

“El éxito llegó muy pronto”, reconoce. “Tenía todo: restaurantes, discotecas, amigos, dinero… todo”. Pero un día el teléfono dejó de sonar.

Según ha explicado Álex Álvarez en directo, el punto de inflexión llega en 2020, con la muerte de su madre. A partir de ahí, la vida de Adrián entra en caída libre. Tres años después fallece su padre y, hace apenas unos días, también muere su abuela materna.

“Cuando le entrevisté, ayer mismo, estaba completamente roto. Me dijo literalmente que tenía tres euros en el bolsillo para pasar el mes”, relataba el reportero.

El actor vive actualmente en una habitación compartida de apenas 15 metros cuadrados con su hermano, en una vivienda donde conviven cinco personas. Durante la entrevista, le enseñó la nevera: prácticamente vacía, “solo había dos yogures”.

Sin trabajo, sin ingresos y con un hijo a su cargo

Adrián Gordillo no tiene ningún ingreso fijo. Tiene un hijo de cuatro años y debe hacer frente a una pensión, sin contar con ayuda económica estable ni respaldo profesional.

“He pasado de tener seis películas, series y proyectos a que no me llamen ni para una prueba”, lamenta. “Ni un WhatsApp, nadie que piense que tengo un hijo y que estoy arruinado”.

A pesar de haber participado en la película ‘Aída y vuelta’, el actor explica que solo rodó seis jornadas y que cobró alrededor de 1.000 euros por sesión, un dinero que ya se ha agotado.

“No quiero dinero, quiero trabajo”

Lejos de pedir caridad, Adrián insiste en que lo único que necesita es una oportunidad laboral. “Trabajo de lo que sea: mozo de almacén, albañil, fontanero, actor… me da igual”, afirma. “Yo quiero trabajar para poder salir adelante”.

Álex Álvarez ha confesado que tuvieron que parar la grabación hasta cinco veces porque el actor no podía dejar de llorar. “Me pidió si podía invitarle a cenar porque no tenía para comer”, relató, visiblemente emocionado. “Es, sin duda, el testimonio más duro que me ha tocado hacer”.

Hoy, el actor que hizo reír a millones de espectadores lanza un grito desesperado: “Quiero ayuda”.