Solo Hugo y Alejandro se desmarcan de sus grupos nominando

Formados los nuevos grupos de siervos y mortales se dio una sospecha coincidencia a la hora de nominar. Los siervos nominaban en masa a Cristian y los mortales a Ana María. Aparte de estos dos concursantes, que no se iban a nominar a ellos mismos, solamente Alejandro y Hugo se salían de la tendencia general y nominaban de distinta forma. Entre los siervos, Alejandro se decantaba por José Antonio. Por su parte, entre los mortales, Hugo pronunciaba el nombre de Fani. Como digo, coincide que estos dos concursantes nominaron igual que el nominado por su grupo.

Más adelante volveré sobre las nominaciones en el apartado correspondiente de este escrito, pero he querido empezar por esto porque me parece significativa la coincidencia y llamativa la discrepancia de Hugo y Alejandro, quienes no tuvieron reparo en apartarse de la mayoría nominando diferente y razonando su decisión con coherencia. Es decir, no solo demuestran su independencia, también su buen criterio. Es otro punto a favor de Hugo, que toma ventaja sobre el resto no solamente como buen superviviente, también como estratega. No se entiende que algunos falten a la verdad acudiendo al manido “no he convivido con él” o “es al que menos he tratado”.

También cayó en esto que digo el líder Jorge, que argumentaba: “Es con quien menos afinidad he tenido. No es que con él no la tenga, pero es que con todos los demás he convivido”. Sin embargo, todos vimos como consolaba a Alejandro tras una prueba de recompensa y se comportaba con él como un padre. Aun así, puede decir que no siente afinidad con él, pero no se entiende que falte a la verdad de manera tan clara sugiriendo que ha convivido con todos menos con Alejandro. La primera semana Jorge y Alejandro pertenecieron al grupo de los mortales junto a Bea, Cristian, Fani, Ivana, Jorge, Nyno y Vicky. Por tanto, la respuesta es… ¡mentira!.

Para formar los grupos debieron hacer una dura prueba en la que se colgaban de una estructura sobre el mar sujetándose con las cuatro extremidades para luego ir soltando una pierna, un brazo, las dos piernas, y finalmente colgando como un jamón de solo una mano. Algunos no llegaron hasta el final y otros ni siquiera pudieron comenzar. José Antonio y Elena fueron incapaces de subir las piernas para sujetarse a la estructura. Por su parte, Rocío ni siquiera quiso participar de la prueba, mandándose ella misma al grupo de los siervos. La explicación, algo confusa, de por qué no quiso hacer la prueba mezclaba el miedo con una lesión en el hombro.

Creo que para quien decide no participar en las pruebas de rango debería haber un castigo más severo que ir al peor de los grupos. Tal vez quedar nominado sería más motivador para evitar este tipo de escaqueos. Quien más tiempo aguantó colgado fue Ferre, seguido de Ivana. Por tanto, Ferre es el nuevo dios e Ivana líder de los mortales. Además, Ferre dios eligió a Jorge líder de los siervos, con lo cual repite liderazgo dos semanas consecutivas, aunque en grupos diferentes. Elena y José Antonio llevan siendo siervos desde la primera semana, de igual manera que Ivana, Nyno y Fani siempre han disfrutado de las relativas comodidades de los mortales. Algunos, por tanto, solo han conocido el infortunio, mientras otros llevan teniendo suerte desde el principio.

Acompañarán esta semana a Jorge en el equipo de los siervos estos concursantes: Alejandro, Elena, Rocío, José Antonio y Cristian. Entre los mortales, liderados por Ivana, están Ana María, Fani, Barranco, Nyno y Hugo. Vuelven a estar juntos Hugo e Ivana, por lo que ya no tendrán que exponer al grupo al peligro de una sanción por asomarse a “la ventanita del amor”, como de forma más bien cursi llama Hugo a la valla que separa ambos lados de la playa. La nueva carpeta que se anuncia entre Rocío y Barranco queda separada en grupos distintos. Tendremos que aplazar las expectativas entre estos dos. Cuando todo empezó entre Ivana y Hugo se decía masivamente que lo suyo era solo algo físico, lo cual desmintió la argentina cuando mando este mensaje a su compañero: “Dígale que le quiero”. Curiosamente, ahora de Barranco y Rocío se dice que son tan solo amigos. ¿”Hamigos”, quizá?

Al hablar de la nueva composición de los nuevos grupos no me he olvidado de Pavón y Bea. El primero hace compañía desde anoche a Vicky y Yiya. Y Bea fue la primera expulsada definitiva de esta edición. La audiencia la puso rumbo a Madrid compitiendo con Vicky y, sobre todo, con Pavón y Yiya. No superar el enfrentamiento con los dos concursantes más odiados de la edición ha debido ser un duro golpe para Bea. ¿La audiencia ha preferido dejar en los cayos Cochinos a Yiya? ¿Es una broma? Bea merece que esta mañana le regalen una caja… de bombones. No le servirá para volver a los cayos, pero al menos endulzará el mal trago. Me alegro de que haya sido así, no por la pobre Bea sino porque creo que Pavón y Yiya tienen todavía mucho que decir en el concurso. Además, descansaran sus tímpanos los habitantes de isla Desvalida.

Fueron sabias estas palabras de Jorge Javier a Yiya: ““La sinceridad solo se la pido a la gente que quiero y no a la que me encuentro”. Es verdad que no hay que decir siempre la verdad, si es que esta puede ofender al prójimo. Yiya es incorrecta y ofensiva en muchas ocasiones, pero me puede su sinceridad, tan impulsiva como indeseable. Revelaba Jorge Javier que había dicho esto viendo los vídeos de la gala: “Voy a decirle que le tienen que cortar el dedo, pero no por salud sino por malhablada”. Hacía referencia al corte sin consecuencias que se hizo en un dedo del pie. Yiya adivinó la broma antes de hacerla el presentador, lo cual explicaba así: “Nos reconocemos entre vívoras”. Luego reconocía no ser educada. Lo ideal es ser educado y sincero, pero puestos a escoger prefiero persona sincera y maleducada que mentirosa y educada.

Mala suerte la de Bea, que intuyo no se esperaba ser la primera expulsada por el gran apoyo que tiene en redes sociales. Algún día se dejará de pensar que tener muchos seguidores en redes vale para ganar realities. Si ni siquiera garantiza durar más allá de la primera semana. Pero no fue el único momento de mala suerte de Bea, porque ya había tenido otro al principio de la gala, cuando los siervos perdían la prueba de recompensa. A pesar de que una tortilla de patata rellena de vegetales es algo más asqueroso que ponerle crema de cacao a un bocadillo de calamares, debió ser duro el momento derribo de Ana María cuando estaban a punto de completar el dominó. “No me he llevado una recompensa a la boca, tronco”, decía Bea. A Jorge Javier le llamaron anoche “tronco”, “vibora” y Hugo le vaciló diciendo que le sentía algo bajo de ánimo. Soy yo y les mando a todos de vacaciones con Cristian organizando el viaje. Ya iban a ver algo parecido al infierno. Ferre dios parece menos peligroso que Cristian, si bien se hizo un Jorge y nominó a Cristian, a quien tanto consoló tras ser anunciada su sanción, que consistió en no participar ni en la prueba de recompensa ni en la de grado. Espero poder decir dentro de una semana que Ferre ha sido un dios “a tope de gama”.

Ana María se escandalizó cuando José Antonio le habló de las aplicaciones de ligoteo y lo ha vuelto a hacer cuando el mismo concursante le preguntó si había sido infiel alguna vez. Más que escandalizarse le resultó una gran ofensa. Ni siquiera José Antonio estaba acotando en el tiempo la pregunta, por lo que bien podía tratarse de una infidelidad de adolescencia. Hubiera tenido muy fácil responder simplemente que no, igual que hizo quien preguntaba y alguno de los preguntados. Sinceramente, no entiendo dónde está la ofensa para reaccionar como si le hubieran dicho que es menos espabilada que Cristian. Ana María se confirma como la moralista oficial de Supervivientes 2020.

Observatorio de nominaciones

Así nominaron los siervos:

Rocío > Cristian

Cristian > Elena

José Antonio > Cristian

Alejandro > José Antonio

Elena > Cristian

Nominado del grupo Cristian y Alejandro nominado del líder Jorge. En cuanto a los mortales así fueron sus nominaciones:

Fani > Ana María

Hugo > Fani

Barranco > Ana María

Nyno > Ana María

Ana María > Fani

Ana María nominada por el grupo y Fani por la lideresa Ivana.

Atendiendo a quienes fueron nominados por los disidentes Hugo y Alejandro, coincidiendo con los nombrados por los nominados de cada grupo, nos podemos hacer una idea de los posibles candidatos al exilio de playa Desvalida la próxima semana. En cuanto a esta semana, creo que tienen más posibilidades Cristian y Ana María, aunque me resulta imposible saber si aguantarían al enfrentarse la terrorífica dupla de Yiya y Pavón.

Moleskine del gato

Yiya probó a Vicky su peluca y a punto estuvo la cantante de soltar un par de improperios. Esa peluca es como el tricornio de la Guardia Civil, que cuando te lo pones sientes deseos de ponerte autoritario. Cuando el otro día hablaba de la fauna en la isla, a las serpientes, arañas, iguanas, ermitaños, pelícanos y demás deberíamos sumar la peluca de Yiya. Estoy seguro de que tiene vida propia. En esa peluca se está larvando una nueva civilización. Debe ser un paraíso para los virus, no digo más.

La desaparición de una lata a Cristian dios se puede convertir en el Expediente X de esta edición. Apuesto a que no se resuelve hasta que finalice la edición. Entonces todos empiezan a recuperar la memoria y hasta se convierten en clarividentes. Cualquier cosa con tal de hacerse un Deluxe.

Sigo esperando una prueba de recompensa en la que Rocío pueda volver a ofrecer su hábil salto sobre la mesa para comer flan.









