Un vídeo revela el miedo que el niño muerto en Almería le tenía a la pareja de su madre

Esperanza Buitrago 05 DIC 2025 - 07:50h.

La madre y su pareja están detenidos por la muerte del menor de cuatro años

El detenido tras la muerte del niño de 4 años de Garrucha, Almería, tenía una orden de alejamiento de la madre

Compartir







En Almería, la Policía investiga la muerte de un niño de cuatro años. La madre ha sido detenida y también su pareja. Según la Guardia Civil, el hombre tenía una orden de alejamiento de la mujer y había sido investigado por maltratar al menor. Un vídeo demostraría el maltrato que sufría.

El niño fallecido en Almería le tenía miedo a la pareja de su madre. Hay imágenes que lo evidencian. Según la prensa local, este jueves en la localidad los vecinos comentaban que era evidente el maltrato y el miedo que estaba pasando el menor.

El hombre, que no era el padre del niño, tenía una orden de alejamiento de la madre y había sido investigado por maltratar al niño anteriormente.

El abuelo del pequeño de cuatro años llora desconsolado tras su muerte y asegura que su hija quería mucho a su nieto. Culpa al detenido. “Ese hombre le llevó a hacer una cosa que no quería, mi hija le quería mucho”, ha dicho.

La investigación sobre la muerte del niño de Almería

Los investigadores tratan ahora de establecer el papel y grado de participación tanto de la madre como de su pareja en la muerte del menor.

El niño murió de forma violenta, según las primeras pesquisas. Aún falta el informe forense que determine el grado de implicación de cada uno de los detenidos, la hora, el lugar y las causas exactas de la muerte. La madre habría confesado a un familiar que ella habría matado a su hijo.

El menor fue encontrado la noche del miércoles en una playa entre Garrucha y Mojácar, en una zona rocosa cerca de la vivienda familiar.

Fue el padre quien avisó a la Guardia Civil de la desaparición del menor. Después la familia puso la denuncia.

El cuerpo fue hallado por un amplio despliegue de Guardia Civil y Policía Local de Almería en poco tiempo tras la denuncia de desaparición.

El caso está bajo secreto de sumario.